MIAS GmbH Eching

Eching: Das regionale Unternehmen MIAS bildet seit mehr als 35 Jahren erfolgreich aus. 2023 wird das Ausbildungsangebot sogar noch erweitert.

Die Ursprünge des Unternehmens liegen in einem traditionsreichen Schlossereibetrieb, dem 1947 gegründeten Familienbetrieb Büttner Stahl- und Maschinenbau. 1985 entstand MIAS als Produktionsunternehmen in seiner derzeitigen Form. Seit 1989 treibt MIAS stetig die Expansion in internationale Märkte voran. Seit 2015 gehört MIAS zur Jungheinrich AG und wird als eigenständige Marke fortgeführt. Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 500 Mitarbeiter an vier Standorten und liefert als OEM Regalbediengeräte und Teleskopgabeln in die ganze Welt.

MIAS hat eine klare Ausrichtung: Die bestmögliche Unterstützung von Generalunternehmen und Systemintegratoren, wenn es um Lastaufnahmemittel und Regalbediengeräte in der Intralogistik geht. Von der Lösungsfindung und Entwicklung, der Produktion, Realisierung und Implementierung bis hin zu Service und Wartung.

Eine Ausbildung bei MIAS bedeutet: Man kümmert sich um die Profis von morgen. Aktuell befinden sich zwischen 15 und 20 Feinwerkmechaniker und Industriekaufleute in Ausbildung bei der MIAS GmbH. Um sich auf die Zukunft vorzubereiten, sucht das Unternehmen jedes Jahr neue Auszubildende – das könnten Sie sein! MIAS freut sich auf Ihre engagierte Mitarbeit! MIAS bildet seit mehr als 35 Jahren erfolgreich aus. In diesem Jahr wird das Angebot der Ausbildungsstellen sogar noch um das des technischen Produktdesigners und des Mechatronikers erweitert.

