Schreiner Group: Ausbildungsplatz mit Zukunft in einem Unternehmen mit Herz

Jetzt durchstarten bei der Schreiner Group © Schreiner Group

Oberschleißheim: Auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ab September 2023? Für eine schnelle und unkomplizierte Bewerbung lädt die Schreiner Group am 10. und 11. März von 9 bis 16 Uhr am Standort in Oberschleißheim zum Job-Speeddating ein.

Einfach vorbeikommen, ein kurzes Gespräch mit einem Personalreferenten führen, anschließend den Betrieb besichtigen und im besten Fall Wunschausbildung sichern.

90 % aller Azubis werden in der Schreiner Group übernommen © Schreiner Group

Doch was macht die Schreiner Group überhaupt? Das international tätige Familienunternehmen aus dem Münchner Norden produziert Hightech-Etiketten für große Automobil- und Pharmakunden. Fast jeder kommt mit den Produkten in Berührung – allein in einem Pkw verbergen sich bis zu 300 Teile von der Schreiner Group. Bekannte Produkte sind beispielsweise Impfstofflabels oder die Feinstaubplakette.

Save the date: Job-Speed-Dating 10. und 11. März von 9 bis 16 Uhr am Standort in Oberschleißheim Kandidaten und Unternehmensvertreter können sich dabei in lockerer Atmosphäre kennenlernen. Mit der Veranstaltung wendet sich die Schreiner Group vornehmlich an Bewerber, die nach einer neuen Festanstellung suchen.

Derzeit absolvieren 44 junge Menschen hier ihre Ausbildung in technischen und kaufmännischen Berufen. Eine von ihnen ist Julia Legotina, die aktuell im letzten Ausbildungsjahr zur Medientechnologin Siebdruck ist. Zu ihren Aufgaben zählt das Einrichten, Drucken und Abrüsten der Aufträge. Während Ihrer Ausbildungszeit durchläuft sie verschiedene Abteilungen wie beispielsweise das Farblabor.

Unsere Auszubildenden werden bei uns als vollwertige Mitarbeiter wertgeschätzt. Über die gesamte Ausbildungszeit steht ihnen ein Ausbildungsbeauftragter zur Seite. Gerade am Anfang ist das wichtig, damit sich auch die jüngsten Kolleginnen und Kollegen vom ersten Tag an voll integriert fühlen.

Die Schreiner Group gibt es in Oberschleißheim und Dorfen © Schreiner Group

Kontakt

Schreiner Group GmbH & Co. KG

Bruckmannring 22

85764 Oberschleißheim

Deutschland

Telefon +49 89 31584-0

Fax +49 89 31584-5166

E-Mail: info@schreiner-group.com

Web: www.schreiner-group.com/de

