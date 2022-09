Freisinger Bank eG

Vorstellung der Auszubildenden 2020 mit Frau Ranner (li., Personalabteilung) und Herrn Niedermaier (re., Vorstand). © Freisinger Bank eG

Freising: Sie suchen nach einer Ausbildung in einem Unternehmen mit regionalen Wurzeln? Bewerben Sie sich bei der Freisinger Bank eG.

Die Freisinger Bank ist eine Genossenschaftsbank im Herzen von Freising: Lokal verankert, überregional vernetzt, ihren Mitgliedern verpflichtet und demokratisch organisiert. Seit 125 Jahren sind sie fest verwurzelt in der Region, schaffen generationsübergreifend LebensWerte und gestalten aus der Tradition heraus die Zukunft.

Ob Mensch, Umwelt oder regionale Wirtschaft – die Freisinger Bank eG übernimmt Verantwortung. Sie leben die genossenschaftlichen Werte, handeln partnerschaftlich und unterstützen soziale und kulturelle Organisationen und Projekte.

Mit knapp 200 Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von über 1 Mrd. Euro ist die Freisinger Bank eG ein führender Finanzdienstleister in Stadt und Landkreis Freising, ein verlässlicher und moderner Ausbildungsbetrieb, ein verantwortungsbewusster Arbeitgeber und eine Bank mit Herz und Moral, die sich den Lebenszielen und Wünschen ihrer Mitglieder und Kunden verpflichtet fühlt. Die Nähe zu den Kunden und Mitgliedern ist ihnen sehr wichtig, denn nur so kann man auf deren individuelle Lebenssituation und Anforderungen eingehen. In den vier modernen Beratungscentern (Freising, Moosburg, Allershausen, Eching) und weiteren zehn Beratungsstandorten bietet die Freisinger Bank eG den Kunden eine faire und kompetente Beratung in sämtlichen Finanz-, Versicherungs- und Immobilienthemen.

Bewerben Sie sich jetzt bei der Freisinger Bank. © Freisinger Bank eG

Kontakt

Freisinger Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank

Münchner Str. 2

85354 Freising

Web: www.fs-bank.de

