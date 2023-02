Mehr als 550 Mitarbeiter an 13 Standorten

„Früher, Heute, Morgen“ – Ihr Arbeitsplatz der Zukunft ist HEINZ

Zufriedene Mitarbeiter sind das Erfolgsrezept des Moosburger Traditionsunternehmens HEINZ. © Christian Willner/HEINZ

Bei Google arbeiten ist hip! Bei Prada zu arbeiten, ist schick! Bei HEINZ zu arbeiten, ist eine gute Entscheidung für’s Leben! Und das ganz ohne Tischkicker, Chill-Out-Area, Playstation und Barbecue auf der Dach-Terrasse.

Denn das Entsorgungs-Unternehmen aus Moosburg steht bei seinen Mitarbeitern seit Jahrzehnten für Kontinuität, Fairness und Work-Life-Balance, also schon lange bevor es Begriffe wie „Employer Branding“ in den Wortschatz der Personalabteilungen geschafft haben.

Die Mitarbeiter machen den Erfolg

Qualifiziertes Personal ist wichtig, deshalb bildet HEINZ selbst aus. © Christian Willner

Ein respektvoller und wertschätzender Umgang mit den Mitarbeitern ist für den in dritter Generation geführten Familienbetrieb das A und O.

Es ist das Engagement und der unermüdliche Einsatz unserer Mitarbeiter, die HEINZ zu dem machen, was wir heute sind: ein modernes und innovatives Unternehmen mit starken regionalen Wurzeln.

Diese Denke passt laut neuer Studien sehr gut in die Anforderungen vieler junger Fach- und Führungskräfte. In Zeiten, in denen flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und Selbstverwirklichung wichtiger sind als der Firmenwagen und zunehmend Jobs gesucht werden, die sinnstiftend sind, kann HEINZ an allen Fronten punkten.

Nachhaltigkeit und Klima immer im Fokus

Auf dem Entsorgungssektor wird schon seit Jahren ans Klima gedacht und das nicht nur punktuell. HEINZ schließt Kreisläufe und sorgt dafür, dass Müll nicht einfach weggeworfen wird, sondern, getrennt und recycelt, als wichtiger Rohstoffe in den Kreislauf zurückgeführt wird.

Otto Heinz, einer von drei Geschäftsführern. © Christian Willner

Im Frühjahr 2023 soll die Verwaltung im Hauptsitz in Moosburg aufgestockt werden, um den Bereich Nachhaltigkeit (CSR) stärker aufzustellen.

Wir suchen motivierte Menschen, die langfristig mit uns zusammenarbeiten. Bei uns sind Sie nicht irgendein weiterer Mitarbeiter, die Persönlichkeit jedes Einzelnen steht für uns im Mittelpunkt.

Innovation und Fortschritt wird gelebt und der Zusammenhalt und die Fürsorge einer Familie gefühlt

Die Unternehmenskultur in der mittelständischen Firma ist offen, ehrlich und authentisch. Mitdenken, die Meinung sagen, Diskutieren - das alles sind Dinge, die bei HEINZ über Jahrzehnte dazu geführt haben, dass Innovation und Fortschritt gelebt und der Zusammenhalt und die Fürsorge einer Familie gefühlt werden.

Firmenjubiläen sind bei HEINZ-Mitarbeitern keine Ausnahme, sondern die Regel.

Obwohl sich das Unternehmen in einem harten Wettbewerb auf einem sich ständig ändernden Markt mit volatilen Vorschriften bewegt, versuchen die Moosburger nicht jedem Trend hinterherzurennen und die Mitarbeiter mit blindem Aktivismus zu belasten. „Trotzdem bleiben wir nie stehen.“, sagt Otto Heinz, „Bei uns trifft bayerische Gelassenheit auf Innovationsgeist und das seit über 85 Jahren.“

Mehr als 550 Mitarbeiter an 13 Standorten

HEINZ ist an 13 Standorten in Ober- und Niederbayern vertreten. © Christian Willner

13 Standorte betreibt der Entsorger in Ober- und Niederbayern und bietet seinen über 6.000 Kunden aus unterschiedlichen Branchen individuelle Entsorgungs-, Recycling- und Logistiklösungen.

Mittlerweile sind bei HEINZ mehr als 550 Mitarbeiter beschäftigt, werden dort über dem Branchendurchschnitt bezahlt und kommen in den Genuss von zahlreichen Benefits wie betriebliche Altersvorsorge, bezahlte Überstunden, zusätzliches Urlaubsgeld und Weihnachtsgratifikation.

Auch flexible Arbeitszeiten, moderne Büroausstattung und mobiles Arbeiten gehören dazu. Dazu gibt es für das Personal kleine Extras, die einen spüren lassen, dass sich jemand kümmert.

HEINZ ist ein verlässlicher Partner über Jahrzehnte. Nicht nur für Kunden, sondern auch für Mitarbeiter. © Christian Willner

So wurde während Corona in Zusammenarbeit mit der Michaeli-Apotheke eine Teststation auf dem Firmengelände eingerichtet. Oder bei der kürzlich durchgeführten Nachrüstung der Fahrzeug-Verbandskästen gleich eine Mitarbeiter-Tauschaktion „Alt-gegen-Neu“ ins Leben gerufen und so für einen guten Zweck Verbandsmaterial gespendet. Darüber hinaus wird bei HEINZ über Work-Life-Balance nicht nur gesprochen.

Arbeit und Leben sind für uns vor allem eins: gleich wichtig. Wir geben unseren Mitarbeitern Freiräume, um eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu halten.

Bei manchen Aktionen unterstützt das Unternehmen auch außerhalb der Arbeitszeiten. So werden bei Umzügen auch Fahrzeuge für private Fahrten überlassen oder bei den Moosburger Volksfesten Hendl- und Biergutscheine für die Mitarbeiter und auch die HEINZ-Rentner organisiert.

Vom Azubi zur Führungskraft

Besonders am Herzen liegt dem Entsorger die Ausbildung zukünftiger Experten im kaufmännischen und gewerblichen Bereich. In folgenden Berufen werden neuen Mitarbeiter gesucht – aber auch ausgebildet und in den meisten Fällen auch übernommen.

Kfz-Mechatroniker/-in (m/w/d)

Berufskraftfahrer/-in(m/w/d)

Kaufmann/Kauffrau für Spedition- und Logistikdienstleistung (m/w/d)

Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Denn HEINZ holt seine Führungskräfte in der Regel nicht von außen, sondern entwickelt sie in den eigenen Reihen. Damit auch übermorgen dein Arbeitsplatz der Zukunft bei HEINZ ist.

Kontakt

HEINZ Entsorgung

Neue Industriestraße 1

85368 Moosburg an der Isar

Tel.: 08761/680 – 0

Web: www.heinz-entsorgung.de

E-Mail: heinz@heinz-entsorgung.de

