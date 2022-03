Karrieretag: Moosburgs Berufsmesse am 1. April für Besucher geöffnet

Teilen

Alles rund um Job, Bewerbung und Co. gibt‘s bei der kostenlosen Ausbildungs- und Berufsmesse „Karrieretag Moosburg“ am 1. April 2022. © Moosburg Marketing eG

Am 1. April findet von 10 bis 16 Uhr die beliebte Ausbildungs- und Berufsmesse „Karrieretag Moosburg“ in der Stadthalle statt.

Die Moosburg Marketing eG freut sich, dass nach dem Onlineformat im letzten Jahr die bekannte und beliebte Ausbildungs- und Berufsmesse „Karrieretag Moosburg“ endlich wieder in Präsenz stattfinden kann. Am Freitag, den 01. April, öffnet die Stadthalle von 10 bis 16 Uhr ihre Pforten für alle Jobsuchenden. Ob Fachkräfte, Studierende, Auszubildende oder Schüler: auf dem Karrieretag ist jeder genau richtig. Denn viele der anwesenden Firmen stellen nicht nur Auszubildende ein, sondern sind auch auf der Suche nach qualifiziertem Fachpersonal. Am Vormittag wird die Messe überwiegend von Schulklassen besucht, der Nachmittag bietet Raum für intensive Gespräche sowie das attraktive Zusatzangebot.

Lesen Sie auch Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Hoffnung keimte in den Ukraine-Russland-Verhandlungen zuletzt auf, doch denen versetzte Präsident Putin nun einen herben Dämpfer. Der News-Ticker. Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen

Jubiläum – 10 Jahre Karrieretag Moosburg mit 40 Ausstellern

Im 10. Jahr des Bestehens ist der Karrieretag 2022 der bisher umfangreichste. Um den mittlerweile 40 Ausstellern genügend Standfläche anbieten zu können, wurde kurzerhand eine zweite, angrenzende Halle hinzugenommen. Die hohe Nachfrage seitens der Firmen zeigt den Stellenwert, den die Jobmesse in Moosburg und der Region mittlerweile genießt. Die Beliebtheit des Karrieretags ist das Ergebnis der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Ausstellerportfolios und Rahmenprogramms. Die Herkunft der Betriebe zeigt das gewachsene Einzugsgebiet und die Bekanntheit über die Stadtgrenzen hinaus.

Karrieretag Moosburg: Moosburger Firmen und Unternehmen aus dem Umland stellen sich vor

Das Spektrum der verschiedenen Branchen ist groß und vorgestellt werden eine Vielzahl an unterschiedlichen Berufen. Es präsentieren sich sowohl ortsansässige Moosburger Firmen und Einrichtungen als auch Arbeitgeber aus dem gesamten Umland. Zusätzlich zur Präsenzveranstaltung sind alle Firmenprofile und Stellenangebote parallel auch online einzusehen: ab Ende März findet man unter www.meinmoosburg.de/karrieretag-moosburg sowie in der „Mein Moosburg“ App alle ausführlichen Inhalte. Somit ist eine Vorbereitung auf den Messebesuch ganz einfach vom Handy aus möglich.

Die Agentur für Arbeit hilft bei der Bewerbung am Karrieretag Moosburg

Wie auch in den letzten Jahren erwartet die Besucher, neben den ausstellenden Firmen, ein Zusatzangebot. Bereits verfasste Bewerbungen können am Stand der Agentur für Arbeit auf aktuelle Standards und Sonderformen sowie individuelle Formulierungen überprüft werden. Von 13 bis 16 Uhr gibt die Agentur hilfreiche Tipps zur Gestaltung der Bewerbungsunterlagen. Außerdem wird wieder ein kostenloser Bewerbungsfoto-Service angeboten. Bodo Pitzer vom Pass- und Bewerbungsstudio Petit Portrait steht von 13 bis 16 Uhr für professionelle Bilder vor Ort zur Verfügung. Wer also noch kein aktuelles Bild für seine Bewerbung hat, kann diese Gelegenheit nutzen.

Mittlerweile informieren 40 Aussteller über ihre Unternehmen auf dem Karrieretag Moosburg. © Moosburg Marketing eG

Karrieretag Moosburg: Erhalten Sie wichtige Tipps zur Kleidung und zum Auftreten beim Vorstellungsgespräch

Neu im Zusatzangebot sind zwei verschiedene Vorträge von Freisinger Bildungsträgern. Um 13.30 Uhr und um 15.00 Uhr gibt die wbb Akademie „Tipps und Tricks fürs Vorstellungsgespräch“: Maren Lange gibt Ratschläge zu Kleidung, Auftreten, Gespräch sowie zur Vorbereitung auf schwierige Fragen. Die wbb Akademie führt als privater Bildungsträger seit über 30 Jahren erfolgreich berufliche Qualifikationen durch. Besonders stolz sind sie auf ihre hohen Vermittlungsquoten von über 80%, was ihre Mitarbeiter als Experten für Bewerbungen auszeichnet.

Um 14.15 Uhr führt das IPB Freising durch den „Business Knigge: Do’s & Dont’s im neuen Job“. Im Vortrag wird Volker Reuschel interaktiv darlegen, worauf es in einem neuen Beschäftigungsverhältnis besonders ankommt. Die Kernkompetenz des IPB – Institut für Personaltraining und Beratung Landshut Thomas Rinberger – liegt in der Unterstützung und Vermittlung von Arbeitsuchenden sowie in der beruflichen Weiterbildung.

Für das leibliche Wohl der Besucher sowie Aussteller ist mit einem Imbissstand gesorgt. Der Eintritt zum Karrieretag ist wie gewohnt frei. Es gelten die zu diesem Zeitpunkt gesetzlichen Corona-Regelungen.

Das Programm von Moosburgs Berufsmesse am 1. April 2022

Serviceangebote: - Bewerbungsmappencheck von 13 bis 16 Uhr durch die Agentur für Arbeit - Kostenlose Bewerbungsfotos von 13 bis 16 Uhr von Pass- und Bewerbungsstudio Petit Portrait Vortrags- und Coachingprogramm: - Tipps & Tricks fürs Bewerbungsgespräch

um 13.30 Uhr und um 15.00 Uhr | Maren Lang, wbb Akademie Freising - Business Knigge: Do’s & Dont’s im neuen Job

um 14.15 Uhr | Volker Reuschel, IPB Freising

Aussteller auf dem Karrieretag 2022:



Agentur für Arbeit Freising

AOK - Die Gesundheitskasse

Apold-Bau GmbH & Co. KG

Bayerische Polizei

Bundespolizei

Champignon - Hofmeister Käsewerk

Chemieschule Dr. Erwin Elhardt

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH

Deichmann SE

Deutsche Lufthansa AG

dm-drogerie markt GmbH & Co. KG

Elektrotechn. Werke Fritz Driescher & Söhne GmbH

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

ELA Container

Erwein Fürstenberg & Partner

Fremdsprachenschule Landshut

Hallertauer Landschaft GmbH & Co. KG

Handwerkskammer für München u. Oberbayern

Hans Eichbichler GmbH & Co. KG

HAWE Hydraulik SE

HEINZ Entsorgung GmbH & Co. KG

J. Schwarz & Sohn GmbH & Co. KG

Josef Halbinger GmbH

Jungheinrich Moosburg AG & Co. KG

Kühne + Nagel (AG & Co.) KG

Marien Apotheke Moosburg

MEKU Mechanische Systeme GmbH

MTU Aero Engines AG

OPTIMAL Automotive GmbH

Pichlmayr Wohn- und Pflegeheime

Priv. BFS für Pflege am Klinkum Landshut

Riedl & Schreiber Steuerberatersozietät

Schmidbaur Unternehmensgruppe GmbH

SPIE SAG GmbH

Staatl. BFS für Maschinenbau Landshut

Staatsinstitut für d. Ausbildung v. Förderlehrern

Stadt Moosburg a.d. Isar

Stadt- und Kreissparkasse Moosburg

Stagezone Veranstaltungstechnik

Wöhrl Ziegelwerk-Deckensysteme GmbH

Logo Karrieretag Moosburg © Moosburg Marketing eG

Kontakt

Adresse der Halle:

Breitenbergstraße 18

85368 Moosburg

Tel.: 08761/720 78 50

Mail: info@moosburg-marketing.de

www.moosburg-marketing.de