Freisinger Ausbildungstour als Chance für Unternehmen und Jugendliche

Start in einen informativen Tag: Landrat Helmut Petz und Kreishandwerksmeister Martin Reiter (Mitte), Schulleiterin Andrea Weigl (l.) und Carolin Jacobi (2. v. l.) von der Agentur für Arbeit verabschiedeten die Schülerinnen und Schüler der Realschule Gute Änger zur Ausbildungstour. © Landratsamt

Information direkt vor Ort und aus erster Hand: Vor kurzem fand zum ersten Mal die Ausbildungstour im Landkreis Freising statt.

Landkreis – „70 Schülerinnen und Schüler der achten Klassen der Mittelschule am Steinpark und der Realschule Gute Änger besuchten elf Unternehmen aus dem Landkreis Freising“, meldet Landratsamts-Pressesprecher Tobias Grießer: „Insgesamt wurden 22 verschiedene Berufe vorgestellt – von Metzger, Koch, Schreiner und Bäcker über kaufmännische Berufe bis hin zu Feinwerkmechaniker, Kfz-Mechatroniker für Nutzfahrzeuge, Landschaftsgärtner und Brauer oder Mälzer. Die Jugendlichen erfuhren viel über die verschiedenen Berufe und die Unternehmen und konnten sich mit Auszubildenden der Unternehmen austauschen.“

Die Ausbildungstour im Landkreis Freising wurde organisiert von der Bildungsregion Freising und der Fachstelle für wirtschaftliche und digitale Entwicklung im Landratsamt, von der IHK für München und Oberbayern, der Kreishandwerkerschaft Freising, der Handwerkskammer für München und Oberbayern sowie von der Agentur für Arbeit Freising.

Ein voller Erfolg

Die Tour war laut Grießer „für alle Teilnehmenden ein voller Erfolg“. „Wir konnten an einem Tag viele verschiedene Berufe und Unternehmen kennenlernen und haben einen tollen Einblick in die zahlreichen Ausbildungsberufe erhalten“, waren sich die Schülerinnen und Schüler einig. „Im nächsten Schuljahr steht das Praktikum an. Jetzt haben die Jugendlichen schon Unternehmen kennengelernt, bei denen sie sich bewerben können“, zogen die begleitenden Lehrkräfte ein positives Fazit. Alle teilnehmenden Unternehmen bieten für die Jugendlichen Praktikumsplätze an, sowohl im Rahmen der Schulzeit als auch in den Ferien. Eine Schülerin war sich nach dem Besuch in der Backstube sicher: „Ich mache hier auf jeden Fall ein Praktikum.“

Neben der Bäckerei gab’s für die Jugendlichen noch Einblicke in eine Metzgerei, eine Brauerei, ein Metallverarbeitungsunternehmen, in Werkstätten, Müllautos, Büros und Tätigkeiten am Computer sowie in Handwerksbetriebe wie eine Schreinerei und einen Gartenbaubetrieb.

Für alle Teilnehmenden war es ein interessanter und informativer Tag. Ihr Fazit: „Die Ausbildungstour soll auch im nächsten Jahr wieder stattfinden!“ ft