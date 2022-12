Ballettschule Haag bringt „Pinocchio“ auf die Bühne: „Jede Tänzerin ist wichtig und unabdingbar“

Vorbereitungen in den letzten Zügen: Insgesamt werden am kommenden Wochenende 80 Mädchen und junge Frauen auf der Bühne in Zolling stehen. © Pascale Fuchs

Die Ballettschule Haag hat heuer wieder Großes vor. In diesem Jahr stehen die Tänzerinnen mit „Pinocchio“ auf der Bühne. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Haag - Die Ballettschule Haag ist ein Juwel der Gemeinde. Seit vielen Jahren werden hier viele (meist) Mädchen im Tanz ausgebildet. 2013 hat Birgit Hoffmann-Rothe die traditionsträchtige Schule übernommen. Im Jahr 2015 hat sie zusammen mit ihrer Mitarbeiterin, Ballettlehrerin Sandra Uhlemann, begonnen, bekannte Theaterstücke mit ihren Schülerinnen einzustudieren. Dann kam Corona. Nun steht das große Comeback vor der Tür: Am 10. und 11. Dezember führt die Ballettschule das Stück „Pinocchio“ im Zollinger Bürgersaal auf. Das Freisinger Tagblatt war vorab bei den beiden Tanzlehrerinnen zu Besuch.

Wieso haben Sie sich heuer für Pinocchio entschieden?

Birgit Hoffmann-Rothe/Sandra Uhlemann: Pinocchio ist ein Stück, das jeder kennt. Es gibt viele Rollen zu besetzen. Wir haben beide eine große Leidenschaft fürs Theater und können hier vieles mit einfließen lassen. Obwohl für uns schon lange feststand, dass unser nächstes Stück Pinocchio werden soll, haben wir die Schülerinnen zunächst lange im Unklaren gelassen. Jeder war gespannt und hat sich schließlich über unsere Wahl gefreut.

Wie viele Kinder tanzen mit? Wie viele Schülerinnen besuchen die Ballettschule Haag?

Wir haben derzeit 80 Mädchen an der Ballettschule. Jedes Kind tanzt bei der Aufführung mit. Das ist so unser Konzept dahinter: Wir wollen jedes unserer Mädchen mit einbeziehen.

Wann begann die Vorbereitungszeit – und wie intensiv ist die? Sind kurz vor den großen Auftritten mehr Proben?

Wir achten bei den Proben darauf, den Kindern gerecht zu werden und auf jede unserer Tänzerinnen einzugehen. Wir haben bereits im Februar mit dem Training begonnen, somit sind wir ohne Druck optimal vorbereitet.

So schön die Vergabe der Hauptrolle ist, so enttäuschend kann sie für den Rest der Schülerinnen sein. Wie unterstützt man die Kinder, sich mit den großen Rollen mitzufreuen und sich in der kleinen Rolle genauso wichtig und gesehen zu fühlen?

Wir machen unseren Mädchen von Anfang an klar, dass es 80 tragende Rollen gibt. Wir schauen uns immer an: was kann wer besonders gut? Anhand dieser Erkenntnis verteilen wir die Rollen.

Wir möchten die Stärken jeder einzelnen Schülerin hervorheben. Bei den Vorbereitungen achten wir darauf, dass sich die Mädchen nicht nur tänzerisch, sondern auch persönlich weiterentwickeln. Bisher sind wir damit stets gut gefahren und es gab keinerlei Missgunst aufgrund der Rollenverteilung. Jede ist wichtig und unabdingbar, um das Stück besonders zu machen.

Trotz Corona-Pandemie hat keine Schülerin die Ballettschule Haag verlassen. Anderswo hat man große Abgänge zu beklagen. Wie erklären Sie sich das?

Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut, es war für uns und die Mädchen eine harte Zeit. Die Eltern mussten während der Lockdowns keine Beiträge bezahlen, sonst hätten wir wohl auch einige Schülerinnen verloren. Eine Handvoll Mädchen haben jedoch nach dem Lockdown aufgehört, weil die Maskenpflicht und die im Raum stehende Impfpflicht ab zwölf Jahre für Verunsicherung gesorgt hatte.

Wie sehr hat Sie und Ihre Schülerinnen die probenfreie Zeit geschmerzt? Gab es online den Versuch, etwas abzufangen?

Unser deutschlandweiter Verein hat viel in Richtung online versucht, wir haben uns bewusst dagegen entschieden. Ohne Berührung und Korrektur können wir nicht das vermitteln, was die Schülerinnen weiterbringt. Es war sehr schwer – für die Schülerinnen und auch für uns. Bemerkenswert war dafür die Motivation und Wertschätzung, mit der alle Mädchen zurückkamen. Bis heute ist die Freude über die regelmäßigen Stunden so groß, dass wir sogar die übliche Sommerpause verkürzt haben.

Sind die beiden Vorführungstermine (10./11. Dezember) schon ausgebucht, oder kann man noch eine Karte ergattern?

Einige wenige Karten sind noch übrig und können online über unsere Website erworben werden. Für Großeltern und Verwandte, die ungern über das Internet buchen wollen, haben wir eine Handvoll Karten für die Abendkasse übrig gelassen.

Interview: Pascale Fuchs

