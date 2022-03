Baumgräber in Haag: Jetzt wird’s konkret

Rund um die Birke im östlichen Bereich des Friedhofs Haag sollen Baumgräber entstehen. © Martin

In Haag wird es neben klassischen Gräbern bald auch die Möglichkeit einer Baumbestattung geben.

Haag – Neben den klassischen Gräbern wird am Gemeindefriedhof in Haag künftig auch naturnahe Bestattung möglich sein. Die Möglichkeit der Baumbestattung, bei der biologisch abbaubare Urnen um die Birke im östlichen Bereich des Friedhofs versenkt werden, wurde 2021 im Gemeinderat beschlossen. Die speziellen Rohre, die dafür nötig sind, werden demnächst angeschafft. Zwei Angebote von Firmen lagen den Gemeinderäten in der jüngsten Sitzung vor.

Die Angebotssumme von 4150,72 Euro für Erdrohre aus Edelstahl mit dazugehörigen Granitplatten zur Abdeckung wurde von den Räten abgelehnt. Man sollte sich lieber für offenporigen Beton entscheiden, riet Bürgermeister Anton Geier. Dieser sei geeigneter für Urnen, die auf einen Zerfallsprozess ausgelegt seien und im Boden nach einiger Zeit von selbst verrotteten. Wasser und Luft könnten durch den offenporigen Beton besser eindringen. Acht solcher Rohre, die jeweils ein Fassungsvermögen von zwei Urnen hätten, würden rund um die Birke am Friedhof Platz finden, sagte Geier. Die Angebotssumme von knapp 1500 Euro für die Rohre aus offenporigem Beton bewilligten die Räte einstimmig.

Ob man da auch so etwas wie ein Familiengrab anlegen könne, wollte Gemeinderätin Elisabeth Maier wissen. Das müsse in der Friedhofssatzung im Detail festgehalten werden, betonte der Haager Rathauschef. Doch darüber werde man später diskutiert.

Weil sich immer mehr Menschen für eine Feuerbestattung entschieden, würden Urnenwände und Bäume, unter denen die Asche der Angehörigen ihren Platz finden könnten, wohl künftig eine größere Rolle spielen, meinte der Bürgermeister. In welcher Form man dann an die Verstorbenen erinnere – sei es mit kleinen Stelen aus Holz oder Granitplatten –, auch das werde später in der Friedhofssatzung festgelegt.

