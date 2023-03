Große Ausfall-Liste: Unter schweren Voraussetzungen startet der BC Attaching die Mission Klassenerhalt

Gesunde Spieler sind derzeit ein Lichtblick beim BC Attaching: Franz Gamperl (l.) startet mit seiner Mannschaft am heutigen Freitag gegen den FC Aschheim die Mission Klassenerhalt.

Unter ungünstigen Vorzeichen startet der BC Attaching die Mission Klassenerhalt. Die erste Fußballmannschaft wird von Verletzungen und Krankheiten ausgebremst.

Attaching – Die Rollen sind verteilt, wenn der BC Attaching am Freitag (19.30 Uhr) beim FC Aschheim erstmals im Jahr 2023 in der Bezirksliga Nord aufläuft. „Wir sind klarer Außenseiter, und ich wäre mit einem Punkt sehr zufrieden“, sagt Enes Mehmedovic, der Trainer der Attachinger. Er blickt auf „eine der schlechteren Vorbereitungen meiner Trainerzeit“ zurück.

Am Anfang war noch alles gut. Die BCA-Fußballer starteten Ende Januar mit dem Training, um sich auf die Mission Klassenerhalt vorzubereiten. Trotz der 1:4-Niederlage im ersten Test gegen den FC Langengeisling war Mehmedovic guter Dinge – auch weil sich die beiden Neuzugänge Mesut Toprak und Ali Mezini gut einfügten. Die Formkurve zeigte nach oben, gegen den FC Alte Haide (6:1) und den FC Moosinning (4:2) gab es klare Siege, der Trainer war zufrieden.

Auch die Neuzugänge fallen jetzt aus

Dann drehte der Wind. Verletzungen und Krankheiten bremsten den BCA aus und sorgten für eine äußerst dünne Trainingsbeteiligung. „In den letzten beiden Wochen musste ich sogar jeweils eine Trainingseinheit absagen, weil wir zu wenige Leute waren“, berichtet Mehmedovic. In den Testspielen gegen den FC Bonbruck/Bodenkirchen (1:2), den FC Eitting (2:1) und den TSV Allershausen (3:3) fehlten bis zu acht Spieler.

Zu den Ausfällen gehörten auch die Neuzugänge Toprak (Oberschenkel) und Mezini (Leiste). Maximilian Tessner (Leiste) und Kapitän Matthias Staudigl (Krankheit), Marvin Haug (Knie) und Manuel Thalhammer (Knöchel) mussten ebenfalls pausieren. Wer von ihnen in Aschheim auflaufen kann, entscheidet sich erst in den Stunden vor dem Spiel.

Viel Verantwortung lastet auf Stürmer Nguelefack

Der große Verlierer dieser Vorbereitung ist die Mannschaft, den großen Gewinner gibt es nicht. „Von den jungen Spielern habe ich mir mehr erhofft. Da hat sich keiner aufgedrängt“, sagt Mehmedovic. Lichtblicke gab es dennoch: Abwehrchef Mirnes Gurbeta kehrte nach langer Verletzungspause in den Trainingsbetrieb zurück. Bis zum ersten Einsatz wird es zwar noch dauern, doch Mehmedovic hofft, dass Gurbeta im Endspurt der Saison zum Faktor wird: „In drei, vier Wochen sollte er wieder spielen können.“

So wird zunächst viel Last auf den Schultern von Didier Nguelefack lasten. Der 30-jährige Stürmer spielte eine starke Vorbereitung und erzielte knapp ein Drittel der Treffer seiner Mannschaft. „Didier ist ein Gewinner. Er ist extrem wichtig für uns“, so Mehmedovic. Nguelefack allein wird aber nicht reichen, um bei den erfahrenen Aschheimern erfolgreich zu sein.

Die Mannschaft von Thomas Seethaler überwinterte auf dem sechsten Tabellenplatz und hat sieben Punkte mehr geholt als die Attachinger, drei davon im Hinrundenduell. Um gegen diesen FCA bestehen zu können, werden die Attachinger einen guten Tag brauchen.