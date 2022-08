„Becher läuft“ 217 Kilometer quer durchs Ampertal

Von: Andreas Beschorner

Zum fünften Mal hieß es heuer „Becher läuft“. Mit von der Partie bei der Wanderung des MdL Johannes Becher (r.) war Bernhard Hrodek. © privat

MdL Johannes Becher war wieder auf Wanderschaft. Heuer ging es 217 Kilometer durchs Ampertal. Angekommen ist er mit vielen neuen Impulsen.

Ampertal – „Becher läuft“, die Fünfte. Vom 6. bis 13. August war der Grünen-Landtagsabgeordnete Johannes Becher wieder auf Schusters Rappen unterwegs. Die fünfte Auflage seiner Sommerwanderung führte Becher entlang der Amper – von Schloss Linderhof bis zur Ampermündung. Das Ergebnis nach 217 Kilometer („plus x“) per pedes: Druckstellen an den Füßen, aber keine Blasen. Und jede Menge Begegnungen mit beeindruckenden Menschen und Projekten.

Drei Fragen taten sich immer wieder auf

Drei Fragen seien es gewesen, mit denen er bei allen 35 Stationen seiner Tour angekommen sei, so Becher im Rückblick: Was macht ihr? Warum macht ihr das? Was hat das mit Politik zu tun? Die Antworten: ebenso vielfältig wie die Termine selbst. Ein Thema freilich habe sich wie ein roter Faden durch fast alle Gespräche und Treffen gezogen: die Trockenheit.

Freilandputen begrüßten Becher in Fahrenzhausen. © privat

Am Freitag, 12. August, kam Becher auf seiner Wanderung im Landkreis Freising an: „Spannende Einblicke“ gab es beim Europa-Möbel-Verbund in Fahrenzhausen. Das Kontrastprogramm nur wenig weiter: der Traischlhof, wo seit 1998 Bio-Puten auch im Freien aufgezogen werden – allen Unkenrufen am Anfang des Projekts zum Trotz. Eines der Beispiele, die „ermutigend“ waren, wie Becher sagt. In Kranzberg stattete Becher dann dem Pferdehof Kistler einen Besuch ab, wo rund 50 Pferde gemeinsam und ohne Boxen leben, wo ältere Pferdesemester per Chip sogar Zugang zu einem eigenen, ruhigen Bereich haben. Geritten sei er nicht, so Becher – aus Sorge um die Gesundheit der Pferde, wie er scherzend erklärt.

Erster Halt am Samstag war Ampertaler Naturöle in Helfenbrunn – dort also, wo auf einer Fläche von rund 50 Hektar Kräuter angebaut werden, aus denen dann Öle hergestellt werden, die vor allem in medizinischen Produkten Verwendung finden. Auch so ein Pionier-Projekt, das Becher beeindruckt hat. „Sehr emotional“ sei es dann bei Georg Lachermeier und seinem Bienenhaus gewesen, das er, weil das alte wohl wegen Brandstiftung abgebrannt war (wir haben berichtet), neu errichten musste.

Security-Dienst mit 50 000 Euro zu teuer

So richtig politisch tätig werden will Becher bei zwei Themen, die bei den letzten beiden Stationen aufs Tapet kamen: Dass in der Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen in Zolling der Security-Dienst über 50 000 Euro pro Monat kostet, will Becher so nicht hinnehmen. Das sei „zu viel Geld“ dafür, dass da im Wesentlichen nur Eingangskontrollen durchgeführt werden und, sollte wirklich mal eine brenzlige Situation entstehen, sowieso die Polizei gerufen werde. Besser wäre es, das viele Geld in soziale und integrative Maßnahmen im Bereich der Flüchtlingshilfe zu stecken, so Bechers Überzeugung. Sein Fazit: „Dem werde ich nachgehen.“

Letzte Station – vor der Abschluss-Maß: die Inkofener Kapelle. Die Entscheidung, ob man die nach einem Pkw-Unfall im Herbst 2018 einsturzgefährdete Kapelle sanieren oder versetzen soll, sei noch nicht gefallen, so Becher.

Seiner Einschätzung nach könne das kleine Gotteshaus an seinem Platz verbleiben. Dazu brauche es auch nicht den vom Straßenbauamt jetzt eingerichteten einen Meter Sicherheitsstreifen. Sicherer – und zwar für Kapelle und Autofahrer – wäre es, ein Tempolimit von 30 km/h anzuordnen. 30 km/h – das ist noch immer schneller als wenn man zu Fuß unterwegs ist.

