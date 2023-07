Beim Sommerfest der Pfarrei Vötting war mitsingen ausdrücklich erwünscht

Beim Singspiel „Ja, wannst amoi Geburtstag hast“ verausgabten sich (v. l.) Herbert Kreitenweis, Agnes Pollmann, Gabi Kreitenweis und Christl Pollmann. Foto: Lehmann © Lehmann

Die Alten sangen mit den Jungen beim Sommerkonzert der PFarrei Vötting. Schön war‘s. Und wunderbar bayerisch-humorig.

Freising – Was für ein wunderschönes Sommerkonzert: Am vergangenen Sonntag lud die Pfarrei Vötting zu einer musikalischen Reise in die St. Jakobs Kirche – einer Reise, die vielerlei war, aber eines vor allem, nämlich warmherzig und darauf ausgelegt, die Leute zusammenzubringen. Und das gelang bereits nach wenigen Minuten: Da sangen die Alten mit den Jungen, bei weit geöffneter Kirchentür und mit noch weiter aufgemachten Herzen. Dass der Untertitel auf dem Programmheft „Nicht nur zum Zuhören“ völlig ernst gemeint war, wurde schnell klar, denn Konzertleiterin und Kirchenmusikerin Gabi Kreitenweis animierte bereits mit der Eröffnung die Anwesenden zum Einsingen – bayerisch konsequent und mit ganz viel Humor.

Für das Sommerkonzert, ein ganz neues Format der Pfarrei, hat Kreitenweis Vöttinger Chöre und Musikgruppen auf die Kirchenbühne geholt, was sich als ein Glücksgriff herausgestellt hat, denn die verschiedenen Ensembles ergänzten sich formidabel. Der Grund: Durch die unterschiedlichen Gruppen entstand ein wunderbarer Drive, beinahe schon wie bei einem Hoagart – freilich ohne Bier und Schweinsbraten, dafür aber mit deutlich besserer Akustik. Wie sehr das Sommerfest-Konzept von Kreitenweis an diesem Tag aufgegangen ist, bewies auch eine rappelvolle Kirche – und das trotz bestem Bade- und Biergartenwetter. Belohnt wurde das Publikum mit Liedern wie „Bali Balu“ von Jak Uli, die vor allem mit dem Song „Pata Pata“ von Miriam Makeba eine derart schöne Atmosphäre zauberten, dass sogar die Leute vor dem Gotteshaus mitsummten. Auch unglaublich berührend: Die Flötenkinder der Pfarrei, die mit „Nowbody knows“ den Sommerhimmel in die Kirche holten.

Ein Höhepunkt: Die Fabelhafte Kantate „Der Wind und die Sonne“ von Kathi Stimmer-Salzeder, bei der sich ein großes Ensemble damit beschäftigte, wer denn stärker und mächtiger sei, die Sonne oder gar der Wind. Hier muss allen Beteiligten eines attestiert werden, nämlich eine unglaublich hohe Spielfreude und die Liebe zum Detail. Mitmachen durften auch viele Bürger bei der Nummer „Ja, wannst amoi Geburtstag hast“, bei der immer wieder unterschiedliche Charaktere wie „die Nachbarin“ oder „der Bürgermeister“ durch das Kirchenschiff zur Altarbühne schritten und dem singenden Trio ihre Aufwartung machten – unter anderem auch mit diversen Requisiten wie einem Bierkrug als Geschenk.

Kreitenweis, die durchs Programm führte, ist mit diesem Konzert etwas ganz und gar Wunderbares gelungen, nämlich das Zusammenführen von Generationen durch Singen und Lachen – und das alles in einer Kirche. Und auch danach ging es gemeinschaftlich und vor allem musikalisch weiter, denn vor der Kirche gab es neben Kaffee, Kuchen und kalten Getränken auch noch so manches Lied zu Mitsingen.

Richard Lorenz