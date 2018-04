Betriebsunfall in Freising - doch wie ist es passiert?

Zu einem mysteriösen Betriebsunfall kam es am Donnerstagabend an der Isarstraße. Was genau passiert ist, ist unklar.

Freising - Noch nicht geklärt ist, warum ein Arbeiter (57) auf einer Baustelle Ecke Isar-/Finkenstraße in Freising am Donnerstag kurz nach 17 Uhr verunglückte. Der Schwerverletzte, den seine Kollegen fanden, und der nicht vernehmungsfähig ist, kam in ein Münchner Klinikum. Via Hubschrauber machte die Polizei Freising am Freitagvormittag Luftaufnahmen vom Unfallort. Zudem werden derzeit die Kollegen des Verunglückten befragt.