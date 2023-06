1 bis 2 Uhr: Die Freisinger Bank ist rund um die Uhr erreichbar.

Diana Unger ist eine der Mitarbeiterinnen im Digitalen Beratungscenter, die sich beim 24/7 Kundenservice der Freisinger Bank telefonisch um Ihr Anliegen kümmern. © Christian Schranner

Bodenständig und trotzdem innovativ: Die Freisinger Bank, ein führender Finanzdienstleister in Stadt und Landkreis Freising, ein bedeutender Steuerzahler und ein verlässlicher und moderner Ausbildungsbetrieb.

Die meisten Bankgeschäfte lassen sich tagsüber regeln, doch manchmal muss auch zu unüblichen Uhrzeiten noch schnell eine Überweisung getätigt werden. Taucht dann ein Problem beim Onlinebanking auf, das sich nicht eigenständig lösen lässt, steigt der Puls schnell in die Höhe. Wie gut, dass der Kundenservice der Freisinger Bank rund um die Uhr erreichbar ist. Seit gut einem Jahr wird der persönliche telefonische und exklusive 24/7 Service dankbar angenommen und hat schon so manchen vor einer schlaflosen Nacht bewahrt. „Seit Einführung des 24/7 Services wird dieser konstant auf hohem Niveau genutzt und die Anrufe haben sich inzwischen mehr als verdoppelt“, freut sich Abteilungsleiter Markus Klapetz über den großen Zuspruch zufriedener Kundinnen und Kunden.

24/7 Service – Erreichbarkeit rund um die Uhr

Abteilungsleiter Markus Klapetz freut sich, dass der Service bei Kundinnen und Kunden so gut angenommen wird. © Christian Schranner

Eine davon ist Flugbegleiterin Marlis F. aus Hohenkammer, die von einer Notsituation berichten kann: „Ich kam vor einiger Zeit kurz nach Mitternacht von einer mehrtägigen Dienstreise zurück und habe mich auf einen erholsamen Schlaf gefreut. Als ich den Postkasten geleert habe, ist mir die 3. Mahnung der längst überwiesenen Stromrechnung entgegengeflogen. Wie kann das sein?“

Diese Frage ließ ihr keine Ruhe. Selbst um 1 Uhr nachts war an Schlaf nicht zu denken. „Da fiel mir das Angebot des 24/7 Services der Freisinger Bank ein. Sie werben mit 24/7, dann probiere ich das aus.“ Schon nach dem dritten Klingeln hob eine freundliche Mitarbeiterin ab und kümmerte sich um das Anliegen von Marlis F.: „Ich war erleichtert und meine Nachtruhe war gerettet. Gut zu wissen, dass die Freisinger Bank 24/7 für mich da ist.“

Gerade Menschen, die in Schicht arbeiten, sich im Ausland aufhalten oder ihre Überweisungen gerne in Ruhe am Wochenende tätigen, profitieren von der Unabhängigkeit von Öffnungszeiten und Werktagen und wissen, dass sie bei der Freisinger Bank zu jeder Tages- und Nachtzeit auf ein offenes Ohr stoßen und zuvorkommend beraten werden.

Genau das macht die Freisinger Bank aus: Sie ist bodenständig und trotzdem innovativ. Als traditionelle und zukunftsorientierte Genossenschaftsbank genießt die Freisinger Bank in der Region hohes Ansehen. Mit knapp 200 Mitarbeitenden und einer Bilanzsumme von über 1 Milliarde Euro ist sie ein führender Finanzdienstleister in Stadt und Landkreis Freising, ein bedeutender Steuerzahler, ein verlässlicher und moderner Ausbildungsbetrieb, ein verantwortungsbewusster Arbeitgeber und eine Bank mit Herz und Moral, die sich den Lebenszielen und Wünschen ihrer Mitglieder und Kunden verpflichtet fühlt.

Das Digitale Beratungscenter – ein Dreh- und Angelpunkt

Die Freisinger Bank punktet mit einem positiven Betriebsklima. Das freut Mitarbeiter und Kunden. © Christian Schranner

Das Dienstleistungsangebot der Freisinger Bank umfasst die komplette Palette aller Finanz-, Versicherungs- und Immobilienthemen. Während der Pandemie entwickelten sich die digitalen und telefonischen Vertriebswege laufend weiter. Inzwischen ist das Digitale Beratungscenter zu einem wichtigen Dreh- und Angelpunkt geworden.

Dort arbeitet Esther Kurzmeier und nimmt seit 2019 Kundenanliegen via Telefon, Chat oder über die Online-Banking-Mitteilungen entgegen: „Mein Tun ist geprägt vom Streben nach optimaler Dienstleistung und größtmöglicher Zufriedenheit der mir anvertrauten Kunden. Da ist Flexibilität gefragt, und Langeweile kommt nicht auf.“ Was ihr an der Arbeit im Team des Digitalen Beratungscenters besonders gefällt: „Die offene und freundliche Art des Teams und die gegenseitige, abteilungsübergreifende Unterstützung.“

Seit 2016 ist auch Claudia Huber Teil des fortschrittlichen Teams im Digitalen Beratungscenter und mit großer Freude dabei: „In den modernen Büros macht es richtig Spaß, unseren Kunden einen umfangreichen Service zu bieten – persönlich, aber doch digital“, sagt sie. „Ich finde es großartig, mit den technischen Herausforderungen zu wachsen und immer auf dem neuesten Stand zu sein.“ Bettina Friemel

Nachgefragt

Ich habe in der Freisinger Bank meine Ausbildung gemacht und mich sehr gefreut, dass ich die Stelle im Digitalen Beratungscenter bekommen habe. Ich finde den digitalen Fortschritt super und freue mich, hier alles hautnah miterleben zu können.

Cigdem Aslan, digitale Serviceberaterin © Christian Schranner

Ich arbeite am liebsten im „Hüttenzimmer“. Es ist mit hochmodernen Steh-Arbeitsplätzen ausgestattet, die Höhe der Tische sind individuell verstellbar. Auch die großzügigen Curved-Bildschirme erleichtern das Arbeiten enorm.

Ich arbeite seit 2015 bei der Freisinger Bank. Ich finde das Thema Digitalisierung vor allem im Bankenbereich extrem spannend und bin stolz, Teil dieses innovativen und tollen Teams zu sein.

Fakten & Kontakt

Gründung : 1894

: 1894 Belegschaft : ca. 200 Mitarbeitende

: ca. 200 Mitarbeitende Mitglieder : rund 14.000

: rund 14.000 Bilanzsumme zum 31.12.2022 : 1.461 Mio. Euro

: 1.461 Mio. Euro Leitbild: „Wir sind ehrlich & echt & vertrauensvoll, zukunftsorientiert, heimatverbunden und begeisternd. Wir sind eine Gemeinschaft, wir sind die Freisinger Bank.“

Freisinger Bank

Hauptstelle

Münchner Str. 2

85354 Freising

E-Mail: info@fs-bank.de

Tel. 0 81 61 / 18 90

