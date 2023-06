3 bis 4 Uhr: schlafTEQ

Schlafexpertin Adriana Campanella passt Matratzen und Schlafsysteme an die individuellen Bedürfnisse ihrer Kundschaft an. © schlafTEQ

Ein ungestörter Schlaf ist die halbe Miete. schlafTEQ sorgt mit individuell angepassten Matratzen für erholsame Nachtruhe.

Gehören Sie auch zu denjenigen, die öfter nachts aufwachen, auf den Wecker schauen und feststellen: 3 Uhr ist noch viel zu früh zum Aufstehen. Sie wälzen sich hin und her und sehnen den Moment herbei, in dem Sie zurück ins Land der Träume sinken. Doch das dauert und raubt Ihnen den wertvollen Schlaf und damit auch die Erholung. Warum das so ist, weiß die schlafTEQ Schlafexpertin Adriana Campanella: „Grundsätzlich hängt der Verlauf der Schlafphasen davon ab, wann ich ins Bett gehe. Denn grundlegend verläuft unser Schlaf in 90-Minuten-Zyklen – zumindest ein ungestörter. Wir starten im Wachzustand, gehen dann über den REM-Schlaf, besser bekannt als Traumschlaf, über den Leichtschlaf in den Tiefschlaf. Nach etwa 30 Minuten Tiefschlaf geht das Ganze wieder über den Leichtschlaf in den REM-Schlaf.“ Dann beginnt ein weiter Zyklus. Pro Nacht sollten wir mindestens vier dieser Schlafzyklen durchlaufen, denn „unter 6 Stunden ist immer ein Schlafdefizit“. Warum viele Menschen gerade um 3 Uhr wach werden, hat laut Adriana Campanella folgenden Grund: „Gehe ich um 0 Uhr ins Bett, bin ich um 3 Uhr wieder im REM-Schlaf.“ Dann kann uns schon ein leises Geräusch aus dem Schlaf herausreißen.

Ein Trick hilft, Schlafphasen optimal zu nutzen und leichter aufzustehen

Wer gar aus dem Tiefschlaf durch das Weckerklingeln oder ein lautes Schnarchgeräusch hochschreckt, fühlt sich völlig gerädert. Das liegt daran, dass der Körper in der Tiefschlafphase sämtliche Funktionen herunterfährt, um sich ganz auf die Regenation zu konzentrieren: Herzfrequenz und Körpertemperatur sinken, die Atmung wird langsamer, die Muskeln entspannen sich, die Gehirnaktivität nimmt ab. Um die Schlafphasen optimal zu nutzen und leichter aufstehen zu können, verrät Adriana Campanella ihren persönlichen Trick: „Ich stelle mir den Wecker so, dass ich im REM-Schlaf oder Leichtschlaf aufwache. Im Optimalfall versuche ich 7,5 Stunden zu schlafen.“

Auch äußere Faktoren wie das Haustier im Bett, die Person daneben oder der Kirchturm gegenüber beeinflussen die Schlafqualität - und ganz besonders der Schlafplatz. Denn wenn das Schlafsystem aus Matratze, Lattenrost und Kopfkissen nicht optimal auf die individuellen Bedürfnisse angepasst ist, kommt es im Schlaf zu Fehlhaltungen. „Dann sinken Schultern und Becken nicht mit ein, das sind die Knackpunkte bei den meisten meiner Kunden“, kennt Adriana Campanella die üblichen Ursachen der Schlafprobleme. „Dann gerät der Körper in Stresszustand und reagiert mit Verspannungen und Gelenkbeschwerden. Das stört den Tiefschlaf und somit die Erholungsphase des Körpers.“ Denn was viele vernachlässigen: Schlaf bringt dem Körper den notwendigen Ausgleich zwischen Belastung und Entlastung. Konkret gesagt: „Den Tiefschlaf brauchen wir, um zu überleben.“

Mit moderner Schlafforschung die perfekte Matzratze finden

Hier kommt die physikalische Schlafforschung von schlafTEQ und dem Schlafforschungs-Institut Proschlaf ins Spiel. Im Ergonomischen Liegezentrum Freising führt die von Schlafforschern zertifizierte Schlaf- und Liegeberaterin gemeinsam mit ihrem Team Liege-Analysen am Liege-Simulator durch. Statt einem Probeliegen, das selten den erhofften Erfolg beim Matratzenkauf verspricht, finden hier individuelle Liegedruckmessungen statt. Jeder Körper ist anders, und nur so lässt sich feststellen, an welchen Stellen er nachts Unterstützung braucht: „Wir arbeiten in der physikalischen Schlafforschung an der körperorientierten Liegeführung. Wir passen die Unterlage und das Schlafsystem auf den Körper an.“ Meist gleicht eine bessere Stützkraft im Lendenwirbelsäulenbereich oder Schulterbereich die Fehlhaltungen aus. Sollte sich der Körper durch Gewichtsabnahme oder -zunahme verändern, kann die Matratze jederzeit nachgerüstet werden. Die Liege-Analyse ist kostenlos und hat schon bei vielen Kunden zum Aha-Effekt über das eigene Schlafverhalten geführt.

Unerholsamer Schlaf: oft die Ursache für mangelnde Sport- oder Diäterfolge

„Wir versuchen, die negativen Reizungen nicht allzu lange auf den Körper wirken zu lassen. Denn dadurch werden der Tiefschlaf und damit die Reproduktion und Regeneration unterbrochen. Deshalb fühlen wir uns auch nach 7 bis 8 Stunden Schlaf nicht erholt und ausgeschlafen“, erklärt Adriana Campanella. Unerholsamer Schlaf kann auch die Ursache sein, wenn Sporterfolge oder Diäterfolge ausbleiben: „Man sagt nicht umsonst, Schlaf ist die halbe Miete.“ Manchmal sind die Folgen noch dramatischer: „Je nachdem, wie stark der Schlaf gestört ist, kann das zu Depressionen und Schlafstörungen führen.“ Das Bedürfnis nach mehr Schlafqualität ist groß, deshalb hat Adriana Campanella im März 2023 zusätzlich zu Freising noch einen zweiten Standort in Ingolstadt eröffnet. Bettina Friemel

Nachgefragt

Nach langem Suchen nach optimalen Kissen und Matratzen sind wir bei Adriana endlich fündig geworden. Von ihr wird man nicht nur ausführlich beraten, sondern auch im Nachhinein noch sehr gut betreut. Sie nimmt ihre Arbeit sehr genau und ist selbst erst dann zufrieden, wenn alles perfekt für den Kunden ist. Die neuen maßangefertigten Kissen und Matratzen sind an Qualität und Komfort nicht zu toppen. Wir schlafen so viel besser, die Rücken- und Nackenschmerzen sind so gut wie verschwunden. Wir sind sehr froh, Adriana und schlafTEQ gefunden zu haben.

Ich habe lange unter Schlafproblemen aufgrund meines Schlafsystems gelitten, was negative Auswirkungen auf meinen Alltag als Pferdetrainerin genommen hat. Die für mich weite Anreise habe ich gerne in Kauf genommen, denn durch die wirklich tolle Beratung von Adriana und eine auf meine Bedürfnisse angepasste Matratze, kann ich endlich wieder durch- und schmerzfrei schlafen – vielen Dank, Adriana!

schlafTEQ hat mich mit seinem innovativen, nachhaltigen und dem Zeitgeist entsprechenden Matratzenkonzept mehr als überzeugt. Vor allem die Nachsorge von Adriana war grandios. Ich kann Adriana nur jedem ans Herz legen, der schon lange auf der Suche nach seiner passenden Matratze ist.

Fakten & Kontakt

Gründung : schlafTEQ: 2013 / schlafTEQ Freising: 2021 / schlafTEQ Ingolstadt: 2023

: schlafTEQ: 2013 / schlafTEQ Freising: 2021 / schlafTEQ Ingolstadt: 2023 Standorte : 40 in Deutschland, Niederlande, Schweiz und Österreich

: 40 in Deutschland, Niederlande, Schweiz und Österreich Leistungen : Liegeanalyse durch Schlafexperten/in; Druckvermessung am Proschlaf Liegesimulator; Erstellung einer individuellen & handgefertigten Matratze made in Austria, welche immer veränderbar bleibt; 100 % Service-Garantie

: Liegeanalyse durch Schlafexperten/in; Druckvermessung am Proschlaf Liegesimulator; Erstellung einer individuellen & handgefertigten Matratze made in Austria, welche immer veränderbar bleibt; 100 % Service-Garantie Sortiment : Teil- und vollindividuelle Matratzen, Topper, Lattenroste, Nackenstützkissen, Boxspringbetten, Bettgestelle, Bettdecken, Spannbettlaken, Matratzenschutz, Liegehilfen

: Teil- und vollindividuelle Matratzen, Topper, Lattenroste, Nackenstützkissen, Boxspringbetten, Bettgestelle, Bettdecken, Spannbettlaken, Matratzenschutz, Liegehilfen Leitbild: Eine Matratze so individuell wie Ihr Körper

schlafTEQ Freising

Ismaninger Straße 44

85356 Freising

Termin nach Vereinbarung per Mail: freising@schlafteq.de oder Tel. 0 81 61 / 9 10 61 61

schlafTEQ Ingolstadt

Levelingstraße 7

85049 Ingolstadt

Termin nach Vereinbarung per Maii: ingolstadt@schlafteq.de oder Tel.01514 / 14 83 646

