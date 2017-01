Black Bears: Wieder verloren, aber nicht abgeschenkt

Die Negativserie der Freising Black Bears in der Zwischenrunde der Landesliga hält an. Der 2:7-Niederlage gegen Füssen am Freitag folgte am Sonntag ein 5:7 in Pfronten. Der Zug, den Sprung in die Playoffs doch noch zu schaffen, ist längst abgefahren. Unabhängig davon schenken die Black Bears aber kein Spiel ab.

Freising – Das war auch auswärts gegen den EV Pfronten so – in einem Spiel, in dem bereits im ersten Drittel sieben Tore fielen. Manuel Hanisch startete im Tor der Bären. Und er musste gleich zweimal hinter sich greifen. Den Anschlusstreffer erzielte Pavel Hanke in der 9. Minute. Die Hoffnung war aber von kurzer Dauer. Pfronten legte nach. Es war ein ständiges Hin und Her, die Mannschaft des SEF drückte. Stürmer Patrick Holler erzielte in drei Minuten zwei Tore für die Black Bears. Es stand plötzlich 3:3. Nur 13 Sekunden nach dem Ausgleich ging Pfronten wieder in Führung.

Im Mittelabschnitt ging Torwart Hanisch, Johannes Sedlmeier kam. Der ließ bis auf Weiteres auch kein Tor mehr zu. Die Black Bears erzielten auf der anderen Seite in Überzahl den Ausgleich durch Kapitän Bernhard Weinzierl. Stand der Dinge nach zwei Dritteln: 4:4.

Im Schlussabschnitt gab es eine Reihe von Überzahlsituationen für die Black Bears. Sie konnten sie aber nicht nutzen. Stattdessen traf Pfronten erneut ins Tor. Die Bären gaben nicht auf – und glichen erneut aus. In der 58. Minute fiel dann das vorentscheidende 6:5 für die Hausherren. Sedlmeier ging vom Eis – ein Mann mehr vor dem gegnerischen Tor brachte jedoch nichts. Im Gegenzug fiel dann endgültig die Entscheidung.

EV Pfronten – SE Freising 7:5 (4:3, 0:1, 3:1)

Tore: 1:0 (2:55) Titsch (Wiedmann), 2:0 (6:04) Hack (Gebhardt), 2:1 (8:38) Hanke (Kühnl), 3:1 (14:48) Schödlbauer (Schön, Hack), 3:2 (15:15) Holler (Kühnl), 3:3 (18:13) Holler (Waldvogel, Kühnl), 4:3 (18:25) Häfele (Böck), 4:4 (28:33) Weinzierl (Hanke / 5-4), 5:4 (51:52) Titsch (Schödlbauer, Weixler / 5-4), 5:5 (57:07) Holler (Hanke, Theisinger / 5-4), 6:5 (57:26) Hack (Schön), 7:5 (59:37) Titsch (Böck / EN). Strafminuten: 16+5+Spieldauer (Ziegler) + 10+10 (Albl) / 8 + 10 (Huber). Zuschauer: 130.