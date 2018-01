Bub (12) zündet in Freising kleines Feuerwerk: Baum brennt lichterloh

Ein Silvesterfeuerwerk, das ein zwölfjähriger Bub bereits am Samstag gegen 20.30 Uhr im Beisein seines Opas in Freising gezündet hatte, hinterließ seine Spuren: Ein Nadelbaum brannte lichterloh.

Freising - Der zwölfjährige Bub aus München, der am Samstag bei seinem Großvater am Domberg zu Besuch war, wollte mit seinem Opa ein Feuerwerk zünden. Die Beiden machten sich gegen 20.30 Uhr ans Werk. Jedoch: „Dieses Feuerwerk, das bereits ab zwölf Jahren erlaubt ist, entfachte an einem nahestehenden Nadelbaum ein Feuer. In kürzester Zeit brannte der Baum im anliegenden Garten lichterloh“, teilte die Polizei Freising mit.

Die Freiwillige Feuerwehr Freising rückte mit 30 Personen an. Der Baum konnte somit schnell gelöscht werden. Es entstand jedoch ein Sachschaden von zirka 1500 Euro.