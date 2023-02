Bürgermeisterwahl in Fahrenzhausen muss wiederholt werden: Wahlleiter hat Wahl beeinflusst

Von: Andreas Beschorner

Es steht eine neue Auszählung an: Die Bürgermeisterwahl von Fahrenzhausen muss neu durchgeführt werden. © Sebastian Gollnow/dpa

Paukenschlag in Fahrenzhausen: Die Bürgermeisterwahl muss wiederholt werden. Grund ist ein eklatanter Verstoß des Wahlleiters.

Fahrenzhausen - Das ist eine echte Bombe: Die staatliche Kommunalaufsicht des Landratsamts Freising hat in Abstimmung mit der Regierung von Oberbayern die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Fahrenzhausen vom 25. September beziehungsweise 9. Oktober 2022, aus der Susanne Hartmann als Siegerin hervorgegangen war, wegen eines Wahlrechtsverstoßes für ungültig erklärt.

Staatliche Kommunalaufsicht erklärt Wahl für ungültig

Die Begründung, wie sie in der Pressemitteilung des Landratsamtes nachzulesen ist: Am Wahlwochenende des 24./25. September 2022 war eine Wahlanzeige erschienen, in der ein mit der Durchführung der Wahl betrauter Vertreter und Wahlorgan der Gemeinde unter Verwendung seiner Amtsbezeichnung der Bewerberin Susanne Hartmann Unterstützung zusagte und erklärte, sich auf die zukünftige Zusammenarbeit zu freuen. Gemeint war damit Andreas Karl, der nach dem Tod von Heinrich Stadlbauer als 2. Bürgermeister die Geschäfte führte. Damit, so die Kommunalaufsicht, habe er gegen das in Art. 20 Abs. 3 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) verankerte Verbot, den Inhalt der Stimmrechtsausübung in irgendeiner Weise zu beeinflussen, verstoßen. Und weiter: „Da nicht auszuschließen war, dass es ohne den Wahlfehler zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre, war die staatliche Kommunalaufsicht im Landratsamt von Rechts wegen verpflichtet, die Wahl für ungültig zu erklären.“

Nach dem ersten Wahlgang: Der 2. Bürgermeister Fahrenzhausens, Andreas Karl (l.), verkündete als Wahlleiter die Wahlergebnisse von Günter Fuchs (CSU), Alexandra Karl (Grüne, r.) und Susanne Hartmann (FWE, 2. v. l.). Die Staatliche Kommunalaufsicht erklärt nun, Karl habe mit seinem Verhalten im Wahlkampf gegen das Verbot, den Inhalt der Stimmrechtsausübung in irgendeiner Weise zu beeinflussen, verstoßen. Archiv © Lehmann

Im ersten Wahlgang hatten sich Susanne Hartmann (FWE) und Alexandra Karl (Grüne) gegen Günter Fuchs (CSU) durchgesetzt, in der Stichwahl hatte dann Hartmann die Nase vorn und nahm auf dem Bürgermeisterstuhl Platz. Wenn die Bestandskraft der Entscheidung der Kommunalaufsicht innerhalb eines Jahres eintritt, wird das Landratsamt eine Nachwahl anordnen, bei der nur diejenigen Kandidaten wieder antreten können, die bei der für ungültig erklärten Wahl vom 25. September bzw. 9. Oktober 2022 zur Wahl standen.

