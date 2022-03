„Bürgerversammlung“ online - Gemeinde gibt Überblick: So steht Nandlstadt da

Wegen Corona musste die Nandlstädter Bürgerversammlung auch dieses Mal ins Internet wandern und als virtuelle Präsentation ablaufen. © Screenshot: afo

Auf ein bewegtes Jahr blicken die Nandlstädter in ihrer Gemeinde zurück – und auch 2022 hat einiges zu bieten. Das wurde beim Ersatz für die Bürgerversammlung deutlich.

Nandlstadt – Aufgrund der Pandemie-Lage hat sich auch Nandlstadts Bürgermeister Gerhard Betz (UWN) lieber für eine schriftliche und online einsehbare Rückschau statt einer Bürgerversammlung entschieden. Ausführlich schildert Betz auf der Homepage des Markts, was im vorigen Jahr alles auf die Beine gestellt wurde und was für 2022 ansteht. Sein großer Dank gilt neben den Kollegen, die die „Verwaltung auf Kurs gehalten“ haben, vor allem den engagierten Bürgern, die dafür gesorgt haben, dass die Marktgemeinde lebens- und liebenswert bleibt.

Mehr Geburten, mehr Kirchenaustritte

Zu den Zahlen und Fakten der Gemeinde: Zum Stichtag 31. Dezember 2021 lebten in Nandlstadt 5705 Einwohner, das sind 137 mehr als 2020. Insgesamt gab es voriges Jahr 491 Zuzüge und 391 Menschen, die weggezogen sind. 38 Nandlstädter sind 2021 gestorben, ein Jahr zuvor waren es noch 54 gewesen. Die Geburtenrate stieg deutlich: Von 56 neuen Erdenbürgern 2020 auf 70 im Jahr 2021. Einen prominenten Sprung machten aber vor allem die Kirchenaustritte, nämlich von 36 auf 61 im vorigen Jahr.

4,4 Millionen Euro Schulden

In der Marktgemeinde leben aktuell Menschen aus 57 Nationen, der größte Teil aus Rumänien (190), der Türkei (105) und Kroatien (103). Über 60 Prozent der Bürger sind 18 bis 64 Jahre alt, die Zahl der über 65-Jährigen stieg hingegen nur leicht an. Der Schuldenstand der Gemeinde betrug zum Jahresende 2021 rund 4,4 Millionen Euro. Ein gewohnt hohes Defizit fährt dabei das Hallenbad ein, 2021 mit rund 115.000 Euro, die Kosten teilen sich allerdings die Kommune und der Schulverband.

Kindergärten und Schule: die Lage

Zu den Schulen und Kindergärten: In sechs Gruppen besuchten 133 Kinder den Johannes-Kindergarten und 50 die Korbinian-Kindertagesstätte in fünf Gruppen, davon wurden 28 in der Tageskrippe betreut. Dafür sind im Johannes-Kindergarten 21, in der Korbinan-Tagesstätte sogar 26 Mitarbeiter beschäftigt worden. Hohe Zahlen und somit auch einen hohen Bedarf gibt es außerdem von der Nandlstädter Grund- und Mittelschule zu vermelden: 181 Schüler wurden voriges Jahr dort eingeschult. Die Mittelschule deckt den Beschulungsbedarf von 192 Schüler ab, davon kommen die meisten aus Nandlstadt selbst, nämlich 41. Insgesamt besuchten so 373 Kinder und Jugendliche die Schule, davon 58 Kinder aus Au, 46 aus Rudelzhausen und acht aus Hörgertshausen. Und auch hier gibt es selbstverständlich Ausgaben, nämlich rund 380.000 Euro für die Schülerbeförderung und rund 50.000 Euro für Baumaßnahmen.

So wie der Naturspielplatz an der Ringstraße wurden im vergangenen Jahr zahlreiche neue Spielstätten im Marktgebiet eröffnet. © Lorenz

Eine Fülle an neuen Spielplätzen

Um den Kindern auch außerhalb der Schule genug Raum zum Spielen zu geben, hat die Kommune 2021 sehr engagiert neue Spielplätze geschaffen. Fertiggestellt wurde so der Spielplatz an der Drechslerstraße, wie auch der überaus beeindruckende Naturspielplatz an der Ringstraße, der sehr viele Kids und Eltern anzieht. Auch die Kinder des Neubaugebiets Nord-West II konnten sich bereits in ihren Sommerferien auf dem neu angelegten Platz austoben, dort wurde nämlich von der Kommune ein großer Spielplatz am Bergnerfeld für junge Familien installiert. Im vorigen Sommer wurde außerdem der lang ersehnte Kinderspielplatz in Baumgarten eröffnet, bei dem zahlreiche Bürger ehrenamtlich selbst Hand angelegt hatten. Die Bepflanzung, so Betz in der digitalen Rückschau, wurde sogar über private Spenden finanziert.

Das Waldbad und weitere Großprojekte

Freuen dürfen sich diese Kinder neben den Erwachsenen natürlich auch auf das aktuell wohl größte Projekt der Marktgemeinde: die Sanierung des Waldbads. Mit rund 1,5 Millionen Euro Gesamtkosten wird derzeit fleißig vor Ort gewerkelt, um bis zum Start der Sommersaison fertig zu werden. Der Kinderbereich zum Planschen soll laut Vorplanungen 215 Quadratmeter umfassen, der reguläre Schwimmbereich 1758 Quadratmeter. Neu ist dort der abgetrennte Bereich zur Insel, der als natürlicher Filterbereich mit Seerosen jetzt schon eingelassen ist, damit die Pflanzen bis zur Eröffnung dann groß genug sind. Erst in Vorplanung sind hingegen andere wichtige Projekte, mit denen sich der Markt beschäftigen muss: die Umgestaltung und Sanierung des Pausenhofs der Schule, die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes an der Moosburger Straße, die Erweiterung des Gewerbegebiets Kitzberger Feld und ein möglicher Neubau des Feuerwehrhauses in Hausmehring.

Ehre für den Vorgänger: Jakob Hartl (l.) wurde von seinem Nachfolger Gerhard Betz zum Alt-Bürgermeister ernannt. © Lorenz

Hartl-Würdigung und Kultur-Wunder

Was war sonst noch los in Nandlstadt? Im Rahmen einer großen Feierlichkeit wurde dem Bürgermeister-Urgestein Jakob Hartl nach 30 Jahren Amtszeit nicht nur die Goldene Bürgermedaille überreicht, sondern er wurde gleichzeitig auch von Betz zum Alt-Bürgermeister von Nandlstadt ernannt. Grund zum Feiern gab es auch für den örtlichen Jugendtreff, der sich bereits fünf Jahre lang sehr erfolgreich um die Freizeitgestaltung der hiesigen Teens kümmert. Höchst erfolgreich liest sich außerdem die Bilanz der Bücherei, denn rund 6600 Besucher kamen voriges Jahr vorbei, um sich mit neuem Lesestoff zu versorgen. Dafür hat das ehrenamtliche Team rund 1500 Stunden Arbeit investiert und die Bücherei auch auf den neusten Stand gebracht – denn seit Herbst gehört Nandlstadt nämlich zum Onleihe-Verbund „Leo-Süd“. Mit viel Ehrenamt und Herzblut gelang der Kommune im Sommer zudem ein kleines Kultur-Wunder: Statt des Hopfenfests gab es beim Kultursommer Kabarett, Livemusik und Lesungen unter dem Sternenhimmel.

Bürger-App und mehr Radwege

Wie geht es in diesem Jahr weiter? Laut Betz soll ein digitales Rats- und Bürgerinformationsnetz eingeführt werden, ebenso wie eine Bürger-App, über die dann Interessierte alle möglichen Informationen über den Markt abrufen können. Außerdem soll das Radwegenetz deutlich ausgebaut werden, beispielsweise der Fahrradweg nach Altfalterbach. Ansonsten, so Betz schriftlich, „hoffen wir einfach auf einen baldigen Weg in die Normalität“.

Richard Lorenz

