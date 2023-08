Buntes Programm: In Haag machen die Sommerferien so richtig Spaß

Übten sich am Baggerweiher in Geduld: die Ferienkinder, die bei den Anglerfreunden zu Besuch waren. © Elisabeth Maier

In der Gemeinde Haag machen die Sommerferien so richtig Spaß: Für alle, die nicht in den Urlaub fahren, hat die Gemeinde ein buntes Programm organisiert.

Haag – Die Ferien sind in vollem Gange, und egal bei welchem Wetter: Die Haager Kinder haben schon viel erlebt, zumindest wenn man auf das Ferienprogramm der Gemeinde Haag zurückblickt. Denn hier wurden bereits dicke Fische an Land gezogen, Pfeile ins Ziel geschossen und sogar Raketen gestartet. Und das war längst noch nicht alles, denn das Ferienprogramm hat noch einziges zu bieten.

Mit Geduld dicken Fisch mit Fischerfreunden geangelt

Dicker Fisch: Jugendwart Johannes Geier holte gemeinsam mit Felix Schuhmann einen Hecht aus dem Wasser. © Elisabeth Maier

Geduld war gefragt, als die Fischerfreunde Haag im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Kinder und Jugendliche einen ganzen Vormittag lang zum Fischen am Baggerweiher einluden. So mancher Fisch wurde an Land gezogen, der größte Fang war mit Abstand ein 85 Zentimeter langer Hecht. Auf ein solches Erfolgserlebnis wartet so mancher erfahrene Fischer vergeblich. Entsprechend groß war die Freude bei den Ferienkindern – und bei den Veranstaltern.

Bogen- und Körperspannung mit den Bogenschützen

Spannung ist wichtig: Anfänglich noch mit Anweisung, klappte das Schießen am Ende fast von alleine. © Elisabeth Maier

Ihre Zielgenauigkeit konnten fünf Kinder und Jugendliche der Gemeinde Haag beim VfR Haag und dessen Bogenschützen-Abteilung beweisen. Zwei erfahrene Bogenschützen der neu gegründeten Abteilung beim VfR wiesen die Teilnehmer zuerst in die – für diese Sportart absolut wichtigen – Sicherheitsregeln ein. Schließlich durften sich alle mit Pfeil und Bogen ausrüsten und unterschiedliche Ziele anvisieren. Alle hatten sichtlich Freude an dieser Veranstaltung.

Übrigens: Wer diesen Sport gerne näher kennenlernen und ausprobieren möchte, kann sich schnell noch für den nächsten Termin am Samstag, 9. September, anmelden – unter gemeinde-haag.feripro.de.

Noch nicht ganz bis zum Mond mit dem Kulturverein

Experimentierfreudig zeigten sich die Kinder beim Raketenworkshop des Kulturvereins. © Elisabeth Maier

Der Kulturverein Haag bot unter dem Titel „3-2-1 Start“ einen Raketenworkshop an. Wie heben Raketen ab? Und warum fliegen Flugzeuge? In diesem vierstündigen Ferien-Workshop wurden die Kinder und Jugendlichen selbst zum/zur Raketenwissenschaftler/in. Sie erfuhren wichtige Sachverhalte über die Grundlagen des Fliegens und konnten verschiedene Experimente dazu machen. Schließlich durften sie eigene Raketen und Flugmodelle bauen und testen.

Mit Kim Ludwig-Petsch, der Physiker und Wissenschaftskommunikator ist, konnte der Verein einen Fachmann gewinnen, der es verstand, die Kinder zu begeistern. Er arbeitet im Deutschen Museum und entwickelt mit „experimentierbar“ verschiedene Formate, um Wissenschaft unterhaltsam zu vermitteln. ft

Gut zu wissen

Freie Plätze und weitere Termine im Ferienprogramm gibt’s unter gemeinde-haag.feripro.de.

