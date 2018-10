Das Leid der Flüchtlinge lindern

Aleppo, November 2011. Christian Springer (54) besucht ein Flüchtlingscamp und lernt fünfjährige Zwillinge kennen: „Ihre Eltern sind bei einem Spaziergang durch ihr syrisches Dorf erschossen worden“, erzählte der Kabarettist und Autor in der Grund- und Mittelschule Neustift vor rund 70 Zuhörern. Nach den tödlichen Schüssen kamen Onkel und Tante der Zwillinge zufällig mit dem Mofa vorbei: „Die haben die Kinder schnell mitgeschleift.“ Das war er Beginn von Springers Arbeit als Orienthelfer – seit rund sieben Jahren tobt der Bürgerkrieg in Syrien. Die Schüler der Volksschule Neustift helfen, das Leid in den Flüchtlingscamps zu lindern.

Freising – Denn 1,5 Millionen Menschen sind von Syrien in den Libanon geflohen: „Der Libanon ist etwa so groß wie Niederbayern“, sagte Springer: „Das ist ungefähr so, als wenn 30 Millionen Menschen nach Deutschland geflohen wären.“ Den Flüchtlingen fehle es am Nötigsten – die Orienthelfer unterstützen sie in ihrer Not und werden selbst unterstützt. „Die Rangfolge in Bayern ist so: Kini, Jennerwein und dann die Bruckmeierin“, lobte er die Rektorin Renate Bruckmeier.

Sie hatte vor vier Jahren den Kontakt zu Springer hergestellt. Seitdem haben die Neustifter Schüler Adventsmärkte oder Spendenläufe organisiert – und der Erlös ging jedesmal an die Flüchtlinge in Syrien, im Libanon oder in Jordanien. „Mittlerweile haben wir 12 Millionen Euro runtergeschafft“, sagte Christian Springer: „Aber das ist immer noch zu wenig.“

Denn in den Flüchtlingscamps gehe es ums Überleben, zum Beispiel in Baalbek im Libanon. Deswegen stehtdort mittlerweile eine Feldküche, die Neustifter Schüler bemalt haben. „Zwischen 600 bis 800 Menschen bekommen dort ein warmes Essen für 45 Dollar-Cent“, sagte Springer. Lächeln im Publikum – vor allem Erwachsene waren zur Veranstaltung gekommen.

Zudem haben die Neustifter Schüler eine Kuscheltieraktion organisiert: „Wir haben etwa 800 Plüschtiere gesammelt“, sagte Rektorin Bruckmeier. Springer brachte sie in ein Camp: „Und dann kamen 4800 Kinder. Das werde ich nie vergessen“, erzählte er: „Wir mussten 4000 Kinder wegschicken.“ Deshalb muss das Helfen weitergehen. Springer hat dieses Helfen von seiner Mutter gelernt. „Die hat immer gesagt: Wenn einer hinfällt, dann hilfst ihm auf, egal wer’s is.“ Und das werde heutzutage oft vergessen: „Menschen in der Not auszusperren, das macht mich wahnsinnig.“

Genauso ärgert er sich über den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, denn: „Für den Frieden in Syrien brauchen wir einen Rechtsstaat, und der ist unter einer Diktatur nicht möglich“ Deshalb will er sich weiter für Schulen in den Krisenländern einsetzen: „Die Kinder sind unsere Zukunft.“ Aus Neustift gibt es dabei weiter Unterstützung, sicherte Bruckmeier zu: „Die Schüler fragen regelmäßig, wann wir wieder was für die Orienthelfer machen.“