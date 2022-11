Der Moosburger Advent bietet zahlreiche Highlights

Der Moosburger Christkindlmarkt findet von 02. bis 04. sowie 09. bis 11. Dezember 2022 statt © Sebastian Eiden / Alfred Bold

„Licht ins Dunkel“ möchte die Moosburg Marketing eG heuer in die Moosburger Innenstadt bringen. Vor sieben Jahren gab es den ersten Moosburger Advent, der sich mittlerweile zu einer echten Marke entwickelt hat und auch diesmal wieder mit einem besonders stimmungsvollen Programm aufwartet.

Wie in jedem Jahr wird auch heuer wieder eine junge Dame aus Moosburg als Christkindl die Adventszeit eröffnen. Heuer ist es die 12-jährige Nuri, die das prächtige Kostüm tragen darf. Das Moosburger Christkindl ist seit 2015 das Gesicht des Moosburger Advents und begleitet die Menschen durch die vorweihnachtliche Zeit.

Umrahmt werden alle Adventsaktionen wieder mit festlicher Dekoration und stimmungsvoller Beleuchtung in der Innenstadt. Auch die Geschäftswelt beteiligt sich dieses Jahr wieder mit Aktionen, wie zum Beispiel einem Gewinnspiel für Kunden oder verlängerten Öffnungszeiten. Fehlen darf natürlich auch der traditionelle Christkindlmarkt am Zehentstadel nicht.

Die Moosburg Marketing eG konnte einmal mehr zahlreiche Aussteller gewinnen, die in den geschmückten Buden sowie im gemütlichen Stadel ein zauberhaftes adventliches Ambiente entstehen lassen. Neben den beliebten gastronomischen Angeboten locken weihnachtliche Waren von Holzschnitzereien oder Christbaumdekoration über hochwertigen Schmuck und Keramik bis hin zu gestrickten und gefilzten Artikeln. Der Besuch lohnt sich an beiden Wochenenden, denn weil ein Teil der Aussteller wechselt, gibt es jedes Mal wieder Neues zu entdecken.

Der traditionelle Moosburger Christkindlmarkt findet erstmals mit verlängerten Öffnungszeiten inklusive der beiden Freitage von 02. bis 04. sowie 09. bis 11. Dezember 2022 statt.

Moosburger Christkindl © Matthias Gabriel

Öffnungszeiten de Moosburger Christkindlmarkts Von Freitag, 02. bis Sonntag, 04. Dezember sowie Freitag, 09. bis Sonntag, 11. Dezember 2022 Freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags von 13 bis 21 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr.

Der Innenbereich schließt jeweils eine Stunde früher.

Werfen Sie einen Blick in die umfangreiche Broschüre zum Moosburger Advent mit allen Terminen und Aktionen

Der Markt wird am 02. Dezember um 17 Uhr feierlich vom Moosburger Christkindl eröffnet und ein stimmungsvolles Programm verspricht an allen Tagen wieder eine ansprechende Unterhaltung. Das kulturelle Bühnenprogramm reicht von Chören, wie die Moosburger Liedertafel oder die Happy Souls aus Wartenberg, sowie Musikgruppen wie „Auf’d Sait’n“ und Singer-Song-Writern wie „Apollons Smile“ und Sweet Spot, über Auftritte von Kindergärten und Schulen bis hin zur spektakulären Feuershow der Moosburger Gruppe Arcane Lunatics.

Nicht verpassen: Lichter-Umzug & Vorlesestunde mit dem Moosburger Christkindl

Und am 17.12. erwartet die Besucher der Innenstadt ein buntes Straßentreiben gemäß dem Motto „Weihnachten anno dazumal“ © ARTsbyXD Matthias Gabriel

Der Moosburger Advent bietet neben dem Christkindlmarkt weitere Highlights, wie zum Beispiel die Adventseröffnung mit dem Moosburger Christkindl und dem anschließenden Lichter-Umzug am 26.11. um 17 Uhr vor dem Rathaus. Unter dem Motto „Bring das Licht in deine Stadt“ werden alle Besucher gebeten, eine Kerze, Laterne oder ein Licht mitzubringen. Am 09.12. findet in der Stadtbücherei um 15 Uhr eine Vorlesestunde mit dem Moosburger Christkindl statt.

Und am 17.12. erwartet die Besucher der Innenstadt ein buntes Straßentreiben gemäß dem Motto „Weihnachten anno dazumal“. Alle, die an diesem Nachmittag in die Innenstadt kommen, werden in eine andere Zeit versetzt – und zwar in die Jahre um 1850. Hierfür sorgen zahlreiche Gruppierungen, die – passend gewandet – an allen Ecken der Innenstadt für Hingucker sorgen werden.

Während der gesamten Adventszeit lädt außerdem die „Moosburger Zuckerstube“ am Rathaus Groß und Klein zum Staunen ein. An allen Adventssamstagen findet des Weiteren eine kostenlose Kinderbetreuung von 10 bis 13 Uhr in der Stadtbücherei statt.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen sowie allen weiteren Adventsaktionen, wie z. B. dem Gewinnspiel und dem digitalen Adventskalender, finden Sie unter www.moosburger-advent.de

Anfahrt

Moosburger Zehentsadel

Thalbacher Str. 7

85368 Moosburg an der Isar