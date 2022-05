Damisch Moosburg: Fantastische Faschingssause im Frühsommer

Zum 90-Jährigen gab es einige Showeinlagen: Die Ex-Prinzessinnen zum Beispiel gaben in Western-Manier einen Linedance zum Besten. Fotos: Bauer © Bauer

Diesmal wurde Moosburgs Fasching im Mai gefeiert. Die Pandemie sollte nämlich nicht dafür sorgen, „Damisch Moosburg“ ausfallen zu lassen. Immerhin stand ein Jubiläum an.

Moosburg – Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, und dieses Jahr sind die Zeiten in dreifachem Maß besonders. Nach Ende der Pandemiebeschränkungen, zur 1250-Jahr-Feier der Stadt Moosburg und dem 90-jährigen Bestehen der Narrhalla gab es diesmal den Klassiker „Damisch Moosburg“ im Frühsommer. An zwei Abenden bereitete der Verein aus der Faschingshochburg den Moosburgern viel Freude mit einem bunten Programm. Letztlich wurde der Mut der Narrhalla mit der Verschiebung der Veranstaltung belohnt.

Der Ball am Samstagabend in der Stadthalle war ausverkauft, am Freitag war der Saal gut halbvoll. Mit „Jet Set“ am Freitag und „Apollos“ am Samstag hatte man auch zwei namhafte Tanzbands verpflichtet, die den ganzen Abend über zwischen den Einlagen die Tanzfläche mühelos voll bekamen. Das Prinzenpaar dieses Jahres – Tanja III. von Häuserbau aus der Feldkirchner Au und Christian II. Saatgutheld vom Amperfeld – präsentierte sich bei der Begrüßung noch ohne Kostüm. „Wir finden, es duad so einfach besser bassen, um Sie im kommenden Fasching no a bissal zu überraschen“, dichtete Prinz Christian den Plan des Duos. Das fast sommerliche Damisch Moosburg war auch für dieses Prinzenpaar der bislang größte Auftritt der Regentschaft.

Traditionell gestalten die ehemaligen Regenten der Stadt das Programm gewaltig mit – und das war diesmal nicht anders. Als Gärtner, Schwanensee oder YMCA brachten sie zwei Tage lang ihr Publikum zum Lachen und zum Schmunzeln. Speziell die YMCA-Tänzer mit vielen Männerhintern in Stringtangas wurden mit reichlich Applaus für den frechen Auftritt entlohnt. Aber auch die Exprinzessinnen zeigten dem Publikum, dass man auch nach der Amtszeit nichts verlernt hat. Die Choreografie beim Western-Linedance stimmte auch diesmal bis ins letzte Detail. Vor den Ehemaligen enterten natürlich auch die Little Dream Hoppers, die Funky Dancing Teens, Prinzengarde und Elferrat für ihre Auftritte die Bühne.

Zwischen den Einlagen und den Tanzrunden führten Katrin Rus und Udo Lehr durch 90 Jahre Historie der Narrhalla Moosburg. Sie begann mit Prinz Rupertus aus dem Jahr 1932 und stellten in verschiedenen Blöcken die Prinzenpaare vor, die Moosburg zu einer der bekannten Faschingshochburgen des Landkreises machten. Auch die bunt angestrahlten Gewänder ehemaliger Prinzessinnen und Prinzen sorgen für ein besonders Ambiente und gaben dem Ball zum 90-jährigen Bestehen eine spezielle Note.

Außergewöhnlich neben den Jubiläen von Verein und Stadt sowie einem frühsommerlichen Damisch Moosburg ist auch das Jubiläumsbuch, das anstelle des Narrenspiegels produziert wurde. Dieses liebevoll und mit viel Aufwand gestaltete Werk ist eine Pflichtlektüre für die Freunde des Moosburger Faschings, weil es neben der historischen Rundreise durch neun Jahrzehnte noch viele Anekdoten und weniger bekannte Geschichten zu lesen gibt.

