Damit Tempo 30 Realität wird: Haag tritt kommunaler Initiative bei

Aus der Ausnahme soll die Regel werden: Haags Räte wollen die Einführung von Tempo-30-Zonen forcieren. © Martin

Um dort, wo sie es für notwendig erachtet, eine Tempo-30-Zone einrichten zu können, hat sich die Gemeinde Haag einer bundesweiten Initiative angeschlossen.

Haag - Tempo 30 entlang der Ortsdurchfahrtsstraße gibt es in Haag bereits seit einigen Jahren. Allerdings gilt die Regelung nur zwischen Schule und Kindergarten – und auch nur zeitlich begrenzt von 7 bis 17 Uhr an Wochentagen. Mangelnde Rechtsgrundlage hat die Kommune bisher daran gehindert, Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit im gesamten Ortsbereich einzuführen. Und zwar sowohl an Hauptverkehrsstraßen als auch an Nebenstraßen. Das könnte sich bald ändern. Denn die Gemeinde tritt der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ bei. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig beschlossen.

100 Kommunen sind bundesweit bereits dabei

Die Initiative, die beim Deutschen Städtetag angesiedelt ist, fordert den Bund auf, umgehend die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Kommunen selbst ohne weitere Einschränkungen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts anordnen können. Und zwar dort, wo sie es selbst für notwendig erachten, erklärte Bürgermeister Anton Geier. Rund 100 Kommunen seien bereits bei dem Zusammenschluss dabei, betonte sein Stellvertreter Dominik Berger.

Mehr als 4000 Fahrzeuge passieren täglich die Ortsdurchfahrten von Haag und Inkofen. Erklärter Wille der Gemeinde ist es seit Jahren, die Geschwindigkeitsbeschränkung entlang der Ortsdurchfahrt in Inkofen einzuführen. Mehr als in anderen Ortsteilen sei das gefragt, so Geier. Die Engstelle auf Höhe der Kapelle, die nach einem Unfall vor drei Jahren als einsturzgefährdet gilt, schreie geradezu danach.

Ob das Gebäude vom Eigentümer erhalten werde und am jetzigen Standort fachgerecht in Stand gesetzt werde, das sei leider immer noch nicht entschieden, berichtete Geier. Der an die Kapelle angrenzende Hang, der mit Schottersteinen notdürftig befestigt ist, sei im Besitz des Erzbischöflichen Ordinariats in München, betonte er. „Wir sind nicht die Eigentümer“, so der Rathauschef. Und deshalb habe die Gemeinde keine Entscheidungsbefugnis, sondern könne nur „beratend“ zur Seite stehen. „Ich rechne nicht so schnell damit, dass die Böschung bald abgeflacht wird, beantwortete Geier eine Anfrage von Gemeinderat Franz Huber.

Die Anlieger in Inkofen hätten ein Recht darauf, dass Tempo 30 eingeführt werde, das befanden die Räte einstimmig. Es sei ja auch kein Verwaltungsaufwand nötig, um an dieser Initiative teilzunehmen, so Gemeinderätin Elisabeth Maier. Einstimmig sprach man sich dafür aus, der kommunalen Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ beizutreten.

Vertragsverlängerung: Gremium zufrieden mit Arbeit der ILE-„Managerin“

Ebenfalls einstimmig bewilligt wurde die Verlängerung des Vertrages für die „Managerin“ des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILE), Nina Huber. Huber, die im September 2019 ihre Arbeit aufgenommen hat, kann somit für vier weitere Jahre als Schnittstelle für die zwölf Mitgliedsgemeinden der ILE fungieren. „Sie macht gute Arbeit“, betonte Berger. Die Auftragsvergabe für die Kanalsanierung am Amperblick, Holzbrünnlstraße, Pfarrer-Weingand-Straße in Haag und an der Haager Straße in Inkofen sowohl in geschlossener, als auch in offener Bauweise wurden für insgesamt 120 434 Euro vergeben.

