Das Freisinger Tagblatt präsentiert das Fußballjournal 2022/23

Die Mannschaften auf Kreisebene starten am Wochenende in die neue Saison – alle Infos über Spieler und Mannschaften lesen Sie im Fußballjournal.

Bühne frei für die Fußball-Saison 2022/23! Nach den Bayern-, Landes- und Bezirksligisten starten am Wochenende nun auch die Mannschaften auf Kreisebene in die Saison. Spannung ist garantiert – vor allem, weil es in etlichen Spielklassen keinen klaren Favoriten gibt.

Landkreis – Der Amateurfußball ist in der zurückliegenden Runde wieder ein Stück weit zur Normalität zurückgekehrt. Rauschende Meisterpartys, Ekstase pur bei den Relegationsspielen, große Siege und bittere Tragödien: Der Mai, der Monat der Entscheidungen, machte die Corona-Saison 2019/21, die am Grünen Tisch und nicht auf dem grünen Rasen endete, endgültig vergessen. Und natürlich hatten die Protagonisten einiges nachzuholen: Die Kicker des VfB Hallbergmoos feierten nach einer fulminanten Rückrunde nicht nur den Klassenerhalt in der Bayernliga, sondern, weil es damals nicht möglich war, den Aufstieg aus der Vorsaison gleich noch mit.

Doch diese Erfolge sind Geschichte. Jetzt geht es wieder von vorne los, die Karten werden neu gemischt. Halten die Hallbergmooser die Bayernliga diesmal ohne den Umweg über die Relegation? Wie schlägt sich Landesligist SE Freising nach der Trainer-Ära Alex Plabst? Und welche Rolle können die Fußballer des BC Attaching spielen, die nach zehn Jahren in die Bezirksliga Nord zurückgekehrt sind? Der Sommer kann bereits erste Aufschlüsse darüber geben, wohin die Reise führt.

Nicht minder spannend wird es in der Kreisliga 2 zugehen. Die wird heuer zahlenmäßig mehr denn je von den Erdinger Clubs dominiert – doch viele von ihnen haben eine Mannschaft aus dem Landkreis Freising auf dem Zettel, die in der Vorsaison tief gefallen ist: Der TSV Eching ist nach einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr auf Verbands- oder Bezirksebene vertreten und startet nach dem Abstieg nun mit einem jungen, hungrigen Kader in eine hoffentlich erfolgreichere Zukunft.

Auf so eine hofft beispielsweise auch der SC Kirchdorf. Die Fußballer um Trainer Andreas Apold sind über die Relegation aus der Kreisliga abgestiegen. Damit gehören sie in der Kreisklasse 3 automatisch zu den Favoriten. Doch ein Selbstläufer wird es keinesfalls – denn diese Liga hat es heuer in sich. Damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, rechtzeitig zum Rundenstart im Kreis Donau/Isar einen Überblick über die Landkreis-Mannschaften bekommen, schauen Sie in unser Fußballjournal für die Saison 2022/23. Dort finden Sie nachstehend viele Infos über unsere Vereine von der Bayernliga bis zur A-Klasse.

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund und freuen Sie sich auf die neue Saison! Denn die wird vom ersten bis zum letzten Spieltag viele spannende Geschichten schreiben.

