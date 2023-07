Das Freisinger Tagblatt präsentiert das Fußballjournal 2023/24

Teilen

Das Fußballjournal für die Saison 2023/24 ist da. © Fußballjournal

Anpfiff zur Saison 2023/24! Nach der Landesliga rollt am Wochenende auch in der Bezirks- und der Kreisliga wieder der Ball. Wo es die Infos zur neuen Runde gibt? Natürlich in unserem FT-Fußballjournal.

Freising – „Alles neu“, lautet die Devise im Landkreis-Fußball. Der VfB Hallbergmoos hat sich nach einer echten Horrorsaison aus der Bayernliga verabschiedet und muss nun in der Landesliga zeigen, dass er das Siegen noch nicht verlernt hat. Auch beim SE Freising stehen die Zeichen auf Neuanfang: Nach dem Abstieg in die Bezirksliga hat sich der Club von Spielertrainer Florian Bittner getrennt. Alexander Schmidbauer soll die Lerchenfelder wieder auf Kurs bringen.

Überhaupt hat es die Bezirksliga Nord in sich. Der SE Freising, die SpVgg Kammerberg, dazu der BC Attaching und Rückkehrer TSV Eching – das verspricht heiße Derbys in Hülle und Fülle. Das gilt vor allem für das Freisinger Stadtduell: SEF gegen BCA – dieses Spiel will keiner verlieren. Und auch auf die Echinger Zebras darf man gespannt sein. Die haben ihr Team personell gut verstärkt und dürften auch als Aufsteiger für die eine oder andere dicke Überraschung sorgen.

Die Saison startet – mit dem Fußballjournal

„Alles neu“ – das gilt natürlich auch für unsere jährliche Fußballbeilage. Die erscheint heuer bereits eine Woche früher, weil die Kreisliga 2 als 15er-Spielgruppe bereits am letzten Juli-Wochenende in die Saison startet. In dieser Klasse haben die Freisinger Teams im Vergleich zur Erdinger Konkurrenz übrigens zahlenmäßig etwas aufgeholt. Sechs Landkreis-Mannschaften – Absteiger SVA Palzing, der TSV Allershausen, der FCA Unterbruck, der SV Kranzberg sowie die beiden Aufsteiger SV Vötting und FC Moosburg – wollen Eitting, Walpertskirchen und Co. das Leben schwer machen. Vor einem Jahr waren es gerade mal vier Landkreis-Teams.

Last, but not least starten am ersten August-Wochenende auch die Clubs von der Kreisklasse bis zur C-Klasse in den Ernst des Punktspielalltags. Und alle Ligen versprechen Spannung pur. Selten war es so schwer wie heuer, vor der Saison einen klaren Favoriten zu benennen und eine verlässliche Vorhersage zu treffen, wer am Ende die Nase vorn haben wird.

Aber machen Sie sich doch selbst ein Bild. Blättern Sie durch unsere digitale Beilage – damit sind Sie für den Saisonstart bestens informiert. In unserem Journal finden Sie alles Wissenswerte über unsere Vereine von der Landesliga bis zur A-Klasse – von der Kaderliste bis hin zu den Neuzugängen und Abgängen.



In diesem Sinne: Wir wünschen unseren Vereinen eine erfolgreiche und möglichst verletzungsfreie Runde. Und einer Sache können wir uns sicher sein: Die Saison 2023/24 wird vom ersten bis zum letzten Spieltag viele tolle Geschichten liefern.



Sollten Sie lieber eine Printausgabe wünschen, schreiben Sie uns bitte an: service@freisinger-tagblatt.de.