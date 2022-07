Das Schloss Hohenkammer nimmt Sie mit auf eine ganz besondere Reise

Teilen

Auf Schloss Hohenkammer lassen sich wunderschöne Tagungen erleben. © Vivien Stauff

Das Schloss Hohenkammer bietet eine einzigartige Location für eine Tagung und hilft Ihnen bei der Planung eines gelungenen Programms.

Waren Sie schon einmal Gast bei einer Tagung? Mit Kollegen, Dienstleistern oder Interessenten unabhängig vom Büroalltag ins Gespräch kommen, da macht sich die Arbeit doch fast wie von selbst. Wenn dann noch das Gefühl rundum versorgt zu sein dazu kommt, hat sich für viele Teilnehmende der Besuch gleich doppelt gelohnt. Auf Schloss Hohenkammer gehört dieser Pluspunkt bei der Arbeit abseits vom Büro in jedem Fall mit dazu.

Doch was heißt eine Tagung eigentlich für die andere Seite? Haben Sie sich schon einmal überlegt, wie viele kleine Zahnrädchen ineinandergreifen müssen, um Ihnen das perfekte Tagungsergebnis präsentieren zu können? Nein? Dann nimmt das Schloss Hohenkammer Sie jetzt mit auf eine bisher unbekannte Reise.

Für das folgende Gedankenspiel gehen wir für eine 1,5-tägige Tagung einmal von dieser Agenda aus:

Tag 1:

Anreise der Gäste

Tagungsbeginn am frühen Nachmittag

Kaffeepause

Fortführung Tagung

Kurze Pause

Gemeinsames Abendessen im Biergarten

Tag 2:

Frühstück

Beginn Tagung

Kaffeepause

Fortführung Tagung mit einstündigem Videocall

Mittagessen

Ende der Tagung

Abreise

Einen Programmablauf in der Art haben Sie sicherlich schon einmal gesehen. Nichts Ungewöhnliches. Dennoch stehen hinter jedem einzelnen Punkt viele weitere kleinere To-dos, die von vielen Händen erledigt werden wollen. Was genau dahinter steckt, wollen wir uns nun genauer anschauen.

Die Anfrage

Die Veranstaltungsabteilung bekommt von Ihnen eine Anfrage – per Mail, per Telefon oder über das Veranstaltungsformular – über eine 1,5-tägige Tagung inklusive der benötigten Hotelzimmer. Auf Basis Ihrer Informationen wird intern im Hotel geprüft, welcher Tagungsraum bzw. welche -räume verfügbar sind und ob Ihnen die gewünschten Hotelzimmer angeboten werden können. Sofern es keine Überschneidungen mit anderen Events gibt, wird Ihnen dann ein entsprechendes Angebot erstellt. Darin enthalten sind die einzelnen Bestandteile jeder Tagung – auf Schloss Hohenkammer werden diese einzelnen Bestandteile Bausteine genannt.

Baustein 1: Das Fundament

Jede Tagung braucht mindestens einen Raum. Gestaffelt nach der Anzahl der teilnehmenden Personen wird Ihnen der entsprechende Tagungsraum inklusive der technischen Ausstattung und des Tagungsservices im Angebot aufgelistet. Auf Schloss Hohenkammer gibt es Tagungsräume von S (bis zu 15 Personen) bis XL (bis zu 180 Personen). Natürlich können Sie, sofern es die Größe des Raumes zulässt, auch die entsprechende Bestuhlung nach Ihren Wünschen auswählen.

Impressionen: Meetingräume im Schloss Hohenkammer Fotostrecke ansehen

Baustein 2: Das leibliche Wohl

In unserer fiktiven Agenda gibt es Kaffeepausen und ein Mittagessen. Diese Verpflegung während Ihrer Veranstaltung wird vom zweiten Baustein abgedeckt und enthält das Catering rund um Ihr Event – von den Getränken im Tagungsraum, über die Kaffeepausen bis hin zum viergängigen Mittagsbuffet. Natürlich denkt das Schloss Hohenkammer hierbei auch an die Vegetarier und bereitet standardmäßig auch gluten- und laktosefreie Gerichte vor.

Baustein 3: Das gemütliche Beisammensein

Das gemeinsame Abendessen ist meist einer der schönsten Programmpunkte bei einer Tagung. Da dies aber natürlich kein Muss ist, können Sie auf Schloss Hohenkammer diesen Baustein optional buchen.

Sind die Eckpunkte so weit geklärt, erhalten Sie Ihr entsprechendes Angebot mit einer für Sie eingerichteten Option. Sollten Sie bis zum Ende der Option nicht gebucht haben, wird das Veranstaltungsteam nachfragen und Sie können buchen oder absagen. Bei erfolgreicher Buchung wird Ihnen die Buchungsbestätigung zugeschickt. Sofern nicht anders vereinbart, können sich die Teilnehmer ihr jeweiliges Hotelzimmer nun selbst buchen und erhalten daraufhin eine Reservierungsbestätigung. Neben dem Veranstaltungsteam ist nun auch das Team in der Hotelrezeption bei Ihrer Veranstaltung involviert.

Eine Option bzw. ein Optionsdatum ist bei Tagungszentren und Hotels ein übliches Prozedere. Im Grunde genommen heißt das nichts anderes, als dass das Datum mit den entsprechenden Räumen und Hotelzimmern für Sie währenddessen geblockt – nicht reserviert – wurde. Würde eine weitere Anfrage für diesen Zeitraum eintreffen, bekommen Sie bzw. die andere Partei eine Info, dass der gewünschte Zeitraum belegt oder teilweise belegt ist und Sie nur auf 2. Option stehen.

Der Ablaufplan

Zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird Ihre Tagung in der Veranstaltungsabteilung ernst. Spätestens jetzt werden die letzten Details für Ihr Event abgesprochen und fixiert. Dann geht es an den internen Ablaufplan, der für das Event sozusagen als Masterplan dient – in diesem Dokument werden alle besprochenen Punkte der Veranstaltung aufgenommen, auf die verschiedenen Abteilungen aufgeteilt und entsprechend dem Ablauf priorisiert. Anschließend findet eine Woche vor der Veranstaltung noch ein internes Meeting statt. In diesem werden dann alle Abteilungen zusammengetrommelt, mithilfe des Ablaufplans auf den gleichen Wissenstand gebracht und offenen Fragen geklärt. Neben der bereits involvierten Hotelrezeption und dem Veranstaltungsbüro ist nun auch das Housekeeping, die Haustechnik sowie die Teams von Konferenzservice, Restaurant und Küche Teil Ihres Events.

Ihr Event beginnt

Gehen wir einmal davon aus, dass in unserem fiktiven Beispiel der Beginn der Tagung auf den frühen Freitagnachmittag fällt. Für das Veranstaltungsteam von Schloss Hohenkammer beginnt Ihr Event eigentlich aber bereits am Donnerstag.

Haustechnik

Die Haustechnik bereitet die Tagungstechnik in den gebuchten Räumen vor und testet diese. Zudem wird der Moderatorenkoffer aufgefüllt und die Tische und Stühle gemäß der gewünschten Bestuhlung aufgestellt.

Die Haustechnik bereitet die Tagungstechnik in den gebuchten Räumen vor und testet diese. Zudem wird der Moderatorenkoffer aufgefüllt und die Tische und Stühle gemäß der gewünschten Bestuhlung aufgestellt. Konferenzservice

Das Konferenzserviceteam befüllt die Kühlschränke in den Meetingräumen mit frischen Getränken, stellt die entsprechenden Gläser bereit und stattet die Sitzplätze mit Block und Stift aus.

Das Konferenzserviceteam befüllt die Kühlschränke in den Meetingräumen mit frischen Getränken, stellt die entsprechenden Gläser bereit und stattet die Sitzplätze mit Block und Stift aus. Rezeption

Die Hotelrezeption bereitet am Abend vor der Anreise der Eventgäste die entsprechenden Unterlagen vor, sodass am nächsten Tag alles bereit ist.

Die Hotelrezeption bereitet am Abend vor der Anreise der Eventgäste die entsprechenden Unterlagen vor, sodass am nächsten Tag alles bereit ist. Pflege

Hinzu kommen die Arbeiten der Gärtner oder des Housekeepings, die täglich dafür sorgen, dass alle Bereiche des Schloss Hohenkammer – innen und außen – in ihrem besten Licht erstrahlen können.

Impressionen: Das Veranstaltungsteam im Schloss Hohenkammer Fotostrecke ansehen

Der nächste Morgen – der erste Veranstaltungstag – beginnt bereits früh am Tag. Um kurz nach 5 Uhr morgens herrscht schon reger Betrieb in der Küche und das Team kümmert sich um die Speisen, die während der Veranstaltung benötigt werden. Zuerst die verschiedenen Snacks und Häppchen für die Kaffeepausen und wenn dies erledigt ist, geht es weiter mit den Vorbereitungen für das geplante Abendessen. Etwas später am Tag kümmert sich das Housekeeping um die Zimmer der abgereisten Gäste und richtet diese für die Eventteilnehmer her.

Sie haben einen Referenten während Ihrer Veranstaltung? Dann nutzen Sie automatisch den Referenten-Empfang auf Schloss Hohenkammer. Jeder, der schon einmal einen Vortrag gehalten hat, weiß, dass dieser noch einmal vorab durchgegangen oder sich darauf vorbereitet werden muss. Auf Schloss Hohenkammer bekommen Referenten – je nach Verfügbarkeit – ein speziell ausgestattetes Zimmer mit Drucker, Flipchart oder was sonst noch benötigt wird. So steht einer entspannten Vorbereitung nichts im Wege. Zudem wird der Referent bei Anreise persönlich von einem Ansprechpartner des Veranstaltungsbüros empfangen. Dabei wird der Ablaufplan besprochen, die verschiedenen Räume und Restaurants gezeigt und die Schlüssel für den Tagungsraum ausgegeben.

Im Laufe des Vormittags trudeln dann nach und nach die Veranstaltungsgäste ein. An der Rezeption erhalten diese die vorbereiteten Unterlagen, die von den freundlichen Mitarbeitern von Schloss Hohenkammer auch noch einmal erklärt werden, sowie die jeweilige Zimmerkarte.

Ungesehen von den Tagungsteilnehmern wird das Essen von der Küche zur Kaffeepause gebracht. © Schloss Hohenkammer

Mit Beginn der Tagung kehrt dann aber keineswegs Ruhe ein. Die vorbereiteten Speisen für die Pause werden aus der Küche geholt, in dem für die Kaffeepause vorgesehenen Großen Gewölbe angerichtet und durch den üppigen Obstkorb, die Teestation sowie die Kaffeemaschine ergänzt. Wenn die Teilnehmer nach dem ersten Teil der Veranstaltung in die wohlverdiente Pause gehen, ist bereits alles fertig. Meist unbemerkt von den Gästen nutzen die Mitarbeiter des Konferenzservices die Pause für das Auffüllen der Getränke, das Leeren der Mülleimer und viele andere Dinge. Währenddessen ist das Küchen- und Serviceteam bereits fleißig dabei, alles für das Abendessen vorzubereiten.

Sie merken zu Beginn Ihrer Tagung oder während der Pause, dass etwas fehlt oder zusätzlich benötigt wird? Natürlich ist das Veranstaltungsteam auf Schloss Hohenkammer auch für diese Fälle vorbereitet und hat dafür sogar einen extra eingerichteten Service: das „Kümmerer“-Telefon. Unter dieser Nummer können Referenten oder Gäste während des Events anrufen und etwaige Wünsche äußern. Dabei spielt es keine Rolle, ob etwas fehlt, sich die Essenszeiten ändern oder zusätzlich etwas benötigt wird – auch ein zusätzlicher Raum ist meist kein Problem. Die „Kümmerer“ werden stets alles geben, um Ihre Veranstaltungswünsche zu erfüllen. Ihre Gäste werden dabei nicht einmal merken, dass etwas Neues hinzukommt oder vom eigentlichen Plan abgewichen wird.

Aber auch an der Rezeption ist mit Ankunft der Gäste noch nicht Schluss mit den Aufgaben. Da zwischen dem Ende des ersten Tagungstages und dem Abendessen etwas freie Zeit eingeplant wurde, sorgt das Empfangsteam dafür, dass der Wellnessbereich zur Entspannung bereitsteht.

Der Wellnessbereich auf Schloss Hohenkammer lädt zur Entspannung ein. © Vivien Stauff

Mit dem Ende des ersten Tagungstages beginnen die Vorbereitungen des nächsten Tages für die Küche und das Serviceteam quasi wieder von vorne – nur dass an diesem Tag bereits das Frühstück als erster Agendapunkt vorbereitet wird. Für alle Frühaufsteher gibt es ein kleines Frühstück in der Lobby – für diejenigen, die ihr gemütliches Bett noch nicht so früh verlassen wollen, gibt es das Frühstücksbuffet im Gutshof Restaurant.

Bevor es für die Eventteilnehmer mit der Tagung weiter geht, steht meist noch der Check-out an. Die Taschen und Koffer können natürlich während des weiteren Aufenthaltes im Gepäckraum untergebracht werden.

Während der heißen Phase der Corona-Pandemie waren Videocalls und digitale Konferenzen das Tool, um auch in dieser Zeit mit seinen Kunden und Interessenten in Kontakt zu bleiben. Ganz verschwinden wird diese Art der Kommunikation nicht mehr. Muss sie auch nicht. Denn mittlerweile sind auch hybride Veranstaltungen – also vor Ort und digital – keine Seltenheit mehr. Während der Tagung eine Person mittels Live-Schalte oder Call dazuzuschalten, ist auf Schloss Hohenkammer kein Problem. Hierfür wurde extra der Digital Meeting Hub eingerichtet. Sie müssen dafür auch kein ausgebildetes Technikgenie sein. Denn über das technische Know-how verfügt der Digital Meeting Concierge, der Ihnen zur Seite gestellt wird und sich um den digitalen Part Ihrer Veranstaltung kümmert. So können Sie sich voll und ganz auf den Inhalt konzentrieren.

Nach dem Mittagessen und dem letzten Tagungspunkt ist die Veranstaltung für die Teilnehmer zu Ende und die Gäste reisen wieder ab. Für das Team auf Schloss Hohenkammer, welches sich die vergangenen Stunden um den reibungslosen Ablauf gekümmert hat, ist aber noch immer nicht Schluss. Jetzt beginnt die Arbeit für die Rechnungsabteilung und die Buchhaltung. Die Rechnungen für Ihre Veranstaltung werden geschrieben und die Rechnungen der beteiligten Lieferanten werden bezahlt.

Währenddessen sind bei der Veranstaltungsabteilung schon wieder die nächsten Anfragen eingetroffen und der Eventkreislauf beginnt – ohne sichtbare Mühen für die Gäste und Teilnehmer – wieder von vorne.

Kontakt

Schloss Hohenkammer GmbH

Schlossstraße 18–25

85411 Hohenkammer

Telefon: 08137 93 41 01

E-Mail: anfrage@schlosshohenkammer.de

Web: www.schlosshohenkammer.de