Das Wohl der anderen im Blick: Gemeinde Haag vergibt Bürgermedaillen

Die Träger der Haager Bürgermedaille (ab 2. v. l.) Helmut Stockmeier, Maria Silberbauer, Elisabeth Haunschild, Georg Lerner und Karl Newrzella wurden geehrt von den Laudatoren Benedikt Flexeder (l.), 2.Bürgermeister Dominik Berger (3. v. r), Helmut Leitl (2. v. r.) und Rathauschef Anton Geier (r.). © Martin

Die Bürgermedaille wurde in Haag an Helmut Stockmeier, Karl Newrzella, Michaela Dehner, Maria Silberbauer, Georg Lerner und Elisabeth Haunschild überreicht.

Haag - Aus den Vorschlägen der örtlichen Vereine wurden sie von einer Jury im Gemeinderat für die Auszeichnung ausgewählt. Dorffest in Untermarchenbach: Der Name Helmut Stockmeier sei untrennbar damit verbunden, erinnerte Bürgermeister Anton Geier. Die gesellige Veranstaltung, die sich früher sogar über Samstag und Sonntag hinweg erstreckt habe, sei immer „Höhepunkt“ im Dorfleben des Ortsteils gewesen. „Viel Gas“ habe Stockmeier dabei gegeben. Beim Schützenverein SV Marchenbach habe er 40 Jahre lang in der Vorstandschaft gewirkt. „Der Helmut wusste, wie alles läuft“, so der Haager Rathauschef. Er habe es verstanden, dass alle an einem Strang ziehen. Sogar eine geeigneten Nachfolger für sein ehrenvolles Amt habe er gefunden.

Karl Newrzella, ein Urgestein in der Fußballabteilung des VfR Haag, sei ein „Vorzeige-Ehrenamtler“, sagte VfR-Vorsitzender Helmut Leitl. Jahrzehntelang habe er mit ihm zusammengearbeitet. Der „Karl“ sei immer da gewesen, auch wenn es schwierige Situationen gegeben habe. Als Trainer und Mitglied im Vorstand sei er aktiv gewesen. „ Er hat alle trainiert“, lobte Leitl. „Von der „F“- bis zur „A“-Jugend und auch die 1. Mannschaft.“ Beim Sportheimneubau sei Newrzella ein wichtiger Ansprechpartner und Helfer gewesen.

Dass der Haager Dorfladen 2020 bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin als „Dorfladen des Jahres“ ausgezeichnet wurde, das sei vor allem ein Verdienst von Michaela Dehner, sagte Geier. Als Gründungsmitglied habe sie gemeinsam mit Udo Marin die Geschicke des Ehrenamtsprojekts immer erfolgreich gelenkt. Noch vor dem „großen Trend“, einen Komplettversorger, der sich für Regionalvermarkter einsetze, im Ort zu etablieren, sei das gewesen. Kein Dorffest sei ohne den Stand vom „Dorfladen“ unter der Regie von der „Micky“ ausgekommen. Ihre Liebe zur Natur und zu regionalen Produkten habe sie auch den Kindern vermittel – bei Besuchen auf Bauernhöfen in der Umgebung im Rahmen des Haager Sommerferienprogramms.

Ob Fronleichnamsprozession, Priesterjubiläum, Sommerfest oder andere kirchliche und gesellige Veranstaltungen in der Pfarrgemeinde: Auf Maria Silberbauer habe man sich immer verlassen können, sagte Laudator Benedikt Flexeder. Sie sei eine „Macherin“, nie laut, aber immer zuverlässig und engagiert. „Die Maria hat einfach g’macht“, so Flexeder, ohne groß darüber zu reden. 18 Jahre lang habe sie sogar den Vorsitz im Haager Pfarrgemeinderat inne gehabt.

Georg Lerner sei als „Zuagroaster“ in der Gemeinde Haag fest verwurzelt. „Mich hat’s fast erschlagen“, gestand Helmut Leitl, als er gesehen habe, wo sich Lerner bisher überall engagierte: zehn Jahre lang Vorsitzender der Tennisabteilung im VfR, seit 15 Jahren bei der Fahnenabordnung, Kassenprüfer im Verein und Helfer bei der Inventur im Dorfladen. „Jeder, der jetzt meint, der Georg sei ein Mensch der Zahlen, irrt“, so Leitl. „Der Georg ist für die Menschen da.“ Das sei Fakt. Ehrenamtlich engagiert hab er sich, als es um die langjährige Pflege eines Parkinson-Patienten im Dorf ging, bei der Nachbarschaftshilfe, beim Seniorenkreis und beim Helferkreis für die Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine sei er unersetzlich.

„Aus dem hohen Norden“ sei Elisabeth Haunschild nach Haag gekommen, sagte Geier. Als Vorsitzende in Elternbeiräten an Kindergarten und Schule habe sie große Verantwortung übernommen – auch wenn es manchmal schwierig gewesen sei, die Interessen der Kinder und Elternschaft zu vertreten. Als langjährige Vorsitzende des Kulturvereins Haag sei sie treibende Kraft gewesen, „schöne Konzerte“ und andere kulturelle Veranstaltungen im Dorf anzubieten. „Highlight“ sei alle Jahre das Konzert am Haager Weiher, das gar nicht mehr wegzudenken sei. Dabei sei es der Elisabeth nicht ums Profilieren gegangen. Sie habe stets zum „überlegten Handeln“ geraten.

Einen Ohrenschmaus bot die Musik der „Amperthaler Kirtamusi“ zwischen den Laudationen. Sogar eine „Hymne“ an ihre Heimatgemeinde hatte Renate Thanner mitgebracht: „In Haag, in Haag im Ampertal, da lebt es sich phänomenal“ – zum Mitsingen für die geladenen Gäste. Gestaltet wurden die Bürgermedaillen von Sonja Seibold aus Obermarchenbach.

Maria Martin

