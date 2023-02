„Der Dorfladen Haag muss weiterbestehen!“ - Jahresinterview mit Bürgermeister Anton Geier

Von: Andreas Beschorner

Die Menschen in Haag müssen sich dringend noch mehr für den Dorfladen in der Ortsmitte begeistern, um seinen Fortbestand sicherzustellen. © Beschorner

Haags Bürgermeister Anton Geier - der dienstälteste Rathauschef im Landkreis Freising - hat auf 2022 zurück geschaut und erzählt, was die Gemeinde 2023 alles vor hat.

Herr Geier, mit welchem Wort würden Sie das Jahr 2022 als Bürgermeister charakterisieren?

Der Anfang des Jahres war sehr schwierig aufgrund der ja schon lange anhaltenden Corona-Situation. Zum Ende des Frühjahres, als die Corona-Beschränkungen gelockert wurden, war es wie eine Befreiung. Ein wechselhaftes Jahr mit positivem Ausgang. Das Jahr 2022 würde ich mit dem Wort „Anspannung“ charakterisieren.

Was waren die Herausforderungen im vergangenen Jahr?

Für unsere Vereine waren es zwei dramatische Jahre, weitgehend ohne Veranstaltungen, ohne Zusammentreffen und Gemeinschaft. Viele Veranstaltungen, die auch der Finanzierung der Vereine dienten, fielen aus. Wenn es Veranstaltungen gab, musste am Eingang der Impfstatus kontrolliert werden – ein sehr großer Aufwand. Dasselbe galt für die Mitglieder unseres Sportvereins: Bei Veranstaltungen mussten die Hygieneauflagen gewährleistet werden, personell absolut herausfordernd. Ich bin sehr dankbar, dass die Vereine trotz dieser widrigen Umstände so viel Gemeinschaft wie möglich aufrechterhalten haben. Dankbar bin ich auch unseren Feuerwehrleuten, die unter den schwierigen Umständen ihren Dienst hervorragend erbracht haben. Nicht zuletzt war es auch der Verdienst der Mitarbeiter der Gemeinde und der Verwaltungsgemeinschaft, dass unter den gegebenen Umständen die Dienstleistungen – ob in Verwaltung, Kinderbetreuung oder Bauhofleistungen – stets aufrechterhalten werden konnten.

Den Weg geebnet für das neue Seniorenheim in Haag: Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, das Baufeld ist vorbereitet. © Beschorner

Wie haben sich die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg auf die Arbeit in der Gemeinde und die Projekte ausgewirkt?

Viele Projekte werden teurer und die Finanzierung wird schwieriger. Die Preise für die benötigte Energie sind praktisch explodiert. Einige kleinere Maßnahmen mussten aufgrund von Personalmangel verschoben werden. Und es mussten natürlich viele Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht werden. Hier bin ich dem Helferkreis und den vielen Ehrenamtlichen in unserer Gemeinde dankbar für ihre Engagement und für ihre Aufnahmebereitschaft.

Welche Ziele haben Sie erreicht? Und welche nicht?

Die Telekom wird in diesem Jahr beginnen, die ganze Gemeinde mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen. Das ist für die Gemeinde ein wesentlicher Schritt nach vorne. Einen lange geplanten Workshop zur Gemeindeentwicklung konnten wir 2022 mit dem Gemeinderat ebenfalls durchführen. Auch konnten wir wieder die ehrenamtlich engagierten Bürger und Bürgerinnen zu einem Ehrenabend einladen und auch an einige die Bürgermedaille für ihre Leistungen verleihen. Einige kleinere Maßnahmen und Veranstaltungen fielen Corona zum Opfer.

Wie sehen Sie die Zukunft des Dorfladens? Wird er 2023 überleben? Und was kann und wird die Gemeinde dafür tun?

Der Dorfladen hat so viele positive Aspekte, dass er unbedingt weiterbestehen muss! Er ist ein Gemeinschaftsprojekt der Bürger und der Gemeinde, er ist ein Projekt für jede Altersgruppe. Er sorgt dafür, dass die Ortsmitte von Haag mit Leben erfüllt ist. Die Gemeinde kann und darf den Dorfladen nicht finanzieren, aber wir können Rahmenbedingungen schaffen, damit dieses wichtige Projekt weiter in unserer Ortsmitte festen Bestand hat. Dazu müssen wir unsere Bürger und Bürgerinnen noch mehr für unseren Dorfladen begeistern und das Angebot im Laden erweitern.

Wie war 2022 die Stimmung im Gemeinderat?

Der Gemeinderat musste unter völlig anderen Bedingungen, als wir es gewohnt waren, arbeiten. Treffen nach der Sitzung, um sich in gemütlichem Rahmen auszutauschen, waren lange nicht möglich. Wir mussten andere Wege der Kommunikation finden und beispielsweise mehr telefonieren. Diese gute Kommunikation aufrechtzuerhalten, erforderte Flexibilität. Die Zusammenarbeit war trotzdem sehr gut, auch wenn die Rahmenbedingungen bei den Sitzungen durch den großen Abstand in der Mehrzweckhalle eher schwierig waren. Seit Mitte des Jahres tagen wir wieder im Rathaussitzungssaal und dort kann man sich auch in die Augen schauen bei den Diskussionen – und das macht den Gemeinderäten und auch mir wesentlich mehr Spaß.

Was haben Sie sich als Rathauschef für 2023 vorgenommen? Was steht auf der Agenda?

Den Satzungsbeschluss für das Baugebiet an der Graf-Lodron-Straße haben wir im Januar bereits gefasst. Nun steht die Erschließung des Baugebiets an. Die Fläche für das Kinderhaus und das Seniorenheim werden wir zur Baureife entwickeln, wenn alles nach Plan läuft. Die Fläche wird aktuell gerade freigeräumt.

Die Energiewende im Landkreis soll beschleunigt werden. Was steht an? Provokativ gefragt: Wie viele Windräder darf und soll es in Ihrer Gemeinde geben?

Wir werden weitere, viele kleinere Energiesparmaßnahmen, die schnell umzusetzen sind, vorantreiben und zusätzliche PV-Anlagen installieren. Dies sollten auch die Bürger und Bürgerinnen in unserer Gemeinde tun, denn je weniger Energie wir verbrauchen und je mehr wir selbst erzeugen, desto weniger Windräder oder große PV-Anlagen müssen gebaut werden. Ob es auf der Fläche der Gemeinde ein Windrad geben wird, hängt davon ab, ob ein Investor bereit ist, bei uns zu investieren und ob er dann die immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen zum Schutz der Bürger einhalten kann. Ein weiterer Wunsch wäre dann, dass sich die Bürger und Bürgerinnen auch an dem wirtschaftlichen Erfolg der Anlage beteiligen können. Eines ist aber klar: Wir werden die Windräder und Photovoltaikanlagen in unserer Landschaft akzeptieren müssen, wenn wir von Energieimporten unabhängiger werden und unser Klima schützen wollen.

2023 sind Landtagswahlen – immer ein guter Zeitpunkt, Wünsche zu äußern. Welche Wünsche und Forderungen haben Sie an die Staatsregierung?

Ich bin nun seit fast in 21 Jahren im Amt und in regelmäßigem Abstand wird vor den Wahlen von Entbürokratisierung gesprochen. Die Realität sieht leider ganz anders aus. Es gibt kaum ein Verfahren, das in dieser Zeit trotz moderner EDV nicht aufwändiger geworden ist. Hier ist endlich Handeln gefragt, die Verfahren gehören entrümpelt und vereinfacht. Das auch vor dem Hintergrund, dass in der Verwaltung vielerorts Fachkräfte fehlen. Wir wollen ein Kinderhaus für die Ganztagsbetreuung der Schulkinder bauen und dazu braucht es finanzielle Mittel, hier wünschen wir uns ein kräftiges Sonderförderungsprogramm.

Mit welchem Wort würden Sie am 31.12.2023 das dann vergangene Jahr gerne charakterisieren?

Endlich wieder Friede! Und wie es in der Gemeinde gelaufen ist, erzähle ich ihnen gerne in zwölf Monaten.

