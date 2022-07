Der soziale Aspekt steht seit 25 Jahren im Fokus beim Frauenbund Kirchdorf

Teilen

Die Gründungsmitglieder: (v. l.) Marlene Ducke, Roswitha Holzer, Rita Knäbl, Vorsitzende Marianne Hauzenberger, Elisabeth Schuhbauer, Renate Stiebing und Prälat Helmut Huber. © Repro: Lorenz

Der Frauenbund Kirchdorf feiert an diesem Samstag Geburtstag – seinen 25. Vorsitzende Renate Stiebing erzählt, wie alles begann. Der Ehrengast heute: Prälat Helmut Huber. Den verbindet viel mit dem Kirchdorfer Verein.

Kirchdorf – Eines kann die Vorsitzende vom Kirchdorfer Frauenbund, Renate Stiebing, eigentlich gar nicht glauben: Ein Vierteljahrhundert ist seit der Gründung des örtlichen Frauenbunds im Dezember 1997 schon verstrichen. Mit einem facettenreichen Bildungsprogramm und Gesprächsangeboten hat der Frauenbund seitdem nicht nur die Anliegen und Bedürfnisse der Frauen im Ort abgebildet – es war und bleibt ihnen gleichzeitig auch immer sehr wichtig, als Gemeinschaft ein großes soziales Engagement an den Tag zu legen.

An diesem Samstag feiert der Frauenbund Kirchdorf sein 25-jähriges Jubiläum und freut sich dabei vor allem auf einen ganz besonderen Ehrengast. Das hat eine längere Vorgeschichte, wie Stiebing dem FT erklärt. Weil nämlich Prälat Helmut Huber nicht nur lange Zeit der geistliche Beistand des Frauenbundes gewesen war, sondern auch ganz maßgeblich zur Gründung beigetragen hat, war es jetzt natürlich umso wichtiger, dass er beim Jubiläum mit an Bord ist und den Gottesdienst hält. Was zudem vermutlich ein bayerisches Novum sein dürfte, weil er eben eine so wichtige Rolle spielt: Der Prälat ist das einzige Ehrenmitglied beim Kirchdorfer Frauenbund.

Was Stiebing, die seit der Gründung den Frauenbund aktiv und vor allem engagiert begleitet, noch sehr lebhaft in Erinnerung ist, sind seit Anfang an die jährlichen Ausflüge – als Bildungsangebot und natürlich auch als Gemeinschaftserlebnis, um zusammenzuwachsen. Unvergessen bleibt dabei der erste große Ausflug 1998: Die Reise führte die Frauen nach Regensburg zu einer Stadtführung, die es ihnen dann gleich gescheit verregnet hat. Ein weiterer Höhepunkt im Jahr 2018, vor allem für die gute Seele, den Prälaten: ein Ausflug nach Mittenwald auf die Gröblalm, zum 80. Geburtstag des Geistlichen. „Wir haben heimlich Mittenwalder Musiker engagiert, die dann für den Prälaten aufgespielt haben – das freut ihn heute noch“, so Stiebing in der Rückblende.

In den 25 Jahren Frauenbund war viel los und viel geboten, darunter diverse Vorträge zu den unterschiedlichsten Themen, Kinoabende, Museumsbesuche, Radltouren und noch vieles mehr. „Freilich“, so Stiebing, „gibt es Veranstaltungen, da kommen nur fünf. Aber wenn die was mitnehmen, dann waren die Mühen es wert.“

Überaus wichtig für den Kirchdorfer Frauenbund ist auch das soziale Engagement für Menschen, die akute Hilfe benötigen. Als in der Flüchtlingsunterkunft in Kirchdorf die Waschmaschine ihren Geist aufgab, war der Frauenbund sofort zur Stelle und spendete seine Einnahmen aus dem Palmbuschen- und Osterkerzenverkauf für die Anschaffung einer neuen Waschmaschine und zwei neuen Kühlschränken. Groß an die Glocke hängen die Frauen das nie, denn für sie ist Helfen eine Selbstverständlichkeit und keine Öffentlichkeitsarbeit.

Was neben dem vielseitigen Angebot sehr gut ankommt, ist nach wie vor das Strick-Café, das von Marianne Hauzenberger auf die Beine gestellt worden ist. Was Stiebing dazu wichtig ist zu erwähnen: „Hier dürfen auch Frauen mitmachen, die kein Mitglied sind.“

Dankbar ist Stiebing aber vor allem „ihren“ Frauen, ohne die es nicht ginge, die mit großen Engagement und viel Herzblut sozusagen den Laden am Laufen halten. Die Vorsitzende betont: „Jeder noch so kleine Handgriff und jede neue Idee trägt dazu bei, unseren Frauenbund aktiv zu gestalten.“

Richard Lorenz