Deutsch-Pop-Band filip aus Neufahrn: „So einen Moment vergisst man nicht“

Ihre Wurzeln liegen in Neufahrn, zusammengefunden haben sie ausgerechnet im Corona-Jahr 2020, und für 2021 haben sie einen konkreten Plan: die Band filip will durchstarten.

Neufahrn – Modern, mitreißend, melodisch – die Musik der Deutsch-Pop-Band filip hat Tiefgang und bleibt im Ohr. Was damals mit einem Auftritt im Oskar-Maria-Graf Gymnasium begann, entwickelte sich über die Jahre zu einer Band mit zahlreichen Fans und vielen Erfolgserlebnissen. In einem Interview mit dem Freisinger Tagblatt erzählt Frontsänger Philipp Riederer von den bisher emotionalsten Momenten als Musiker, den spannenden Plänen der Band für die Zukunft und was der Klimawandel mit einem ihrer neuesten Lieder zu tun hat.

Philipp, wie kam es denn zur Gründung eurer Band?

Die Band in ihrer aktuellen Besetzung gibt es seit Januar 2020. Mit 15 Jahren begann ich allerdings schon mit dem Gitarrespielen und Songwriten – damals noch als Schüler des Oskar-Maria-Graf-Gymnasiums. Meinen ersten Auftritt hatte ich auf meinem eigenen Abi-Ball. Damals wusste noch fast niemand, dass ich Musik mache. Kurz darauf gründete ich mit Schulfreunden die Pop-Rock Band „Windfall“. Schon damals spielte René Rüddenklau am Bass und Fabian Merbeler am Schlagzeug. Nach ein paar erfolgreichen Auftritten, wie zum Beispiel auf dem RockSie im Lindenkeller oder dem Uferlos-Festival, war die Luft nach ein paar Jahren allerdings wieder raus. Ich hatte inzwischen immer mehr Leidenschaft zu deutschen Texten entwickelt und die Band verlor sich nach und nach aus den Augen.

Aber es ging ja zum Glück weiter.

Ja. 2017 stand ich zum ersten Mal mit meinen deutschen Texten auf der Bühne und spielte in den folgenden zwei Jahren über 30 Auftritte als Singer/Songwriter in ganz Deutschland. Ab und an haben mich Fabian und René unterstützt, wie zum Beispiel bei der „Langen Nacht der Musik“ in München oder bei der 100-Jahr-Feier des TSV Neufahrn. Als wir drei dann 2019 Daniel Sander auf einem Festival kennenlernten, haben wir beschlossen das Musikmachen zu viert auszuprobieren. Die erste Bandprobe hatten wir im Januar 2020 und da stand fest: Wir wollen gemeinsam Musik machen!

Filip – der Name lässt eher auf einen Soloküstler schließen.

Der Name existiert auch schon seitdem ich 2017 oft alleine auf der Bühne stand. In der jetzigen Besetzung haben wir natürlich auch über den Namen diskutiert. Weil wir meine Lieder anfangs direkt mit der Band umgesetzt haben und auch die bisherig „erspielten“ Fans mitnehmen wollten, haben wir uns entschieden den Namen „filip“ als Band weiterzutragen.

Wer schreibt die Lieder?

Während ich mich um die Texte kümmere, hat Daniel ein gutes Gespür für Melodien und Harmonien. René und Fabian haben beide einen großen Einfluss auf die Rhythmik der Songs.

Was waren die bisher schönsten und bedeutendsten Momente eurer Karriere?

Da war zum Beispiel unser allererster Auftritt vor 1500 Zuschauern in der Halbzeitshow bei einem VolleyballBundesliga-Spiel, bei der wir nur eine Minute zum Auf- und Abbauen hatten. Außerdem gab es noch die Vorrunde des Sprungbrett-Bandcontests im Feierwerk in München, in der wir Jury- und Publikumssieger geworden sind. So einen Moment vergisst man nicht. Unvergesslich war auch der Videodreh zu unserem ersten Musikvideo „Bild“. Wir haben mit einem Berliner Künstler gedreht, der uns während des Videos Stück für Stück anmalte. Insgesamt hat der Dreh über 24 Stunden gedauert und wir sahen am Ende aus wie eine schlechte Kiss- Cover-Band. Die Blicke auf dem Heimweg am Sonntagmorgen um 9 Uhr waren Gold wert und das entstandene Musikvideo auch.

In 2020 musstet ihr als Musiker bestimmt einige Abstriche machen. Wie konntet ihr die Zeit trotzdem nutzen?

Ja das mussten wir, da auch für uns die Auftritte ausfielen. Gott sei Dank müssen wir nicht von der Musik unsere Miete bezahlen. Wir hatten außerdem Studiozeit im Mai gebucht. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen durften wir allerdings nicht gemeinsam im Studio sein. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir lieber alles eigenständig Zuhause und nur das Schlagzeug im Studio aufnehmen. Somit konnten wir die Zeit nutzen und extrem viel über das Aufnehmen, Arrangieren und Produzieren lernen. Im Oktober haben wir unsere erste Single „Bild“ veröffentlicht, Ende November die zweite „14“. Untätig waren wir nicht.

Woher nehmt ihr die Inspiration für eure Texte und die Musik?

Es gibt keine alleinige Inspiration, jeder Song entsteht auf andere Art und Weise. Manchmal erlebt man tagsüber etwas und setzt sich abends an die Gitarre und versucht das Gefühl oder den Moment festzuhalten. Ein gelesenes Wort oder ein aufgeschnappter Satz oder manchmal sogar ein Film oder ein Bild, welches man gesehen hat, führen zu einer Geschichte, die erzählt werden muss.

Wovon handelt der Song „Bild“?

Es geht um ein leeres Blatt Papier, welches bemalt werden soll. Und die Aufgabe: „Mal mir ein Bild! Wie siehst du die Welt in ein-, zwei-, dreihundert Jahren von heut‘?“ Der Song ist in einer Zeit entstanden, in der die Klimadebatte, angeheizt von Fridays-for-Future-Demonstranten, auf einem Höhepunkt war. Ein Argument, das man oft im Familien- oder Freundeskreis gehört hat, war: „Warum soll ich auf das Autofahren verzichten, wenn die Großen nichts machen? Und auch wenn ich was ändere ist es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.“ Frustriert von dieser Aussage und der Situation ist das Lied entstanden. In dem Song geht es darum, dass sich jeder von uns eine Zukunft vorstellt und sich wünscht, wie sie aussehen soll. Theoretisch weiß auch jeder, wie er sein Leben leben sollte, um so eine bessere Zukunft zu schaffen. Am Ende wird das Argument, dass kleine Taten nichts beitragen mit dem Vergleich eines großes Bildes entkräftet: „Jeder noch so kleine Strich ist wichtig für das ganz große Bild“.

Und was wollt ihr mit eurem neuesten Lied „14“ ausdrücken?

In dem Lied geht es um den Moment des Tagträumens, wenn man da liegt mit einem Menschen, den man mag, und darüber nachdenkt, dass man am liebsten zu zweit abhauen würde. In dem Song fahren wir mit dem Auto durch die Nacht zum Sonnenaufgang nach Italien und haben Frühstück in Paris. Wir lassen unser Handy daheim und schicken allen Leuten, die uns vermissen, eine Postkarte vom Meer.

Was unterscheidet eure Musik von anderen Deutsch-Pop-Künstlern?

Die Songs sind auf jeden Fall textlich auf einem hohen Niveau. Und wenn man will, kann man sehr viel in den Liedern entdecken. Sei es eine Wortwendung oder sei es doch die Mandoline, die während dem Wort „Italien“, im Hintergrund spielt. Eine unserer Stärken liegt auf jeden Fall in der Live-Performance. Uns ist es unendlich wichtig eine Verbindung mit dem Publikum aufzubauen, sei es durch sympathische Anmoderationen zwischen den Songs, Mitsing-Parts oder dass wir auf einmal mitten im Publikum stehen und tanzen. Dieses Jahr haben wir versucht diese Bindung auch auf Social-Media aufzubauen. So haben wir zum Beispiel für den Song „14“ jeden Tag gefragt, welche sieben Sachen wir in unseren Rucksack packen wollen. Am Ende der Woche haben wir den Leuten, die jeden Tag abgestimmt haben, einfach so eine „Postkarte vom Meer“ geschickt. Solche Aktionen unterscheiden uns von anderen Künstlern.

Gibt es schon Pläne für das kommende Jahr 2021?

Oh ja! Wir haben ja erst zwei von fünf Songs veröffentlicht. Das bedeutet, dass bald neue Musik kommt und dann auch unsere erste Disc mit allen fünf Liedern. Das ist auf jeden Fall das erste Highlight für 2021. In der Zeit bis dahin wollen wir neue Musik schreiben und aufnehmen. Ein paar Songs sind in der Warteschleife – und Ideen sind ohne Ende vorhanden.

Was wäre – musikalisch gesehen – euer Wunsch für die Zukunft?

Wir würden gerne mal zusammen eine Headliner Tour durch Deutschland spielen mit allem was dazu gehört: Tourbus, Lichttechnik, Vor- Band und schlaflose Nächte. Und es gibt zwei Wege dorthin: Entweder man hat Glück, veröffentlicht zur richtigen Zeit den richtigen Song, und die richtigen Leute hören ihn am richtigen Ort, oder man schreibt Lieder, veröffentlicht sie, spielt live und das immer wieder.

Interview: Victoria Stettner