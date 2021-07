Die Tour der guten Taten mit Zwischenstopp im Landkreis Freising

Von Vespa-Fahrern eskortiert kam Mayer in Weihrinnen an und wurde herzlich empfangen.

Markus André Mayer fährt mit der Vespa durch Europa

Er hatte in seinem Leben schon so viel Glück - und davon möchte er etwas zurückgeben. Konkret tut Markus André Mayer das mit seiner Vespa-Tour durch Europa.

Haag/Langenbach - Als er in der vergangenen Woche einen Stopp in Haag machte, war er bereits seit 16 Tagen unterwegs. Markus André Mayer fährt auf seiner Vespa V50, Baujahr 1971, durch fünf europäische Länder. Mit der „Gentleman Giro“, will der 44-Jährige aus Waltenhofen (Kreis Oberallgäu) Spenden sammeln und damit krebskranke Kinder unterstützen. Am Sonntag machte er also Station bei den Blechrollerfreunden Langenbach, konkret in einem Garten eines Mitglieds in Weihrinnen (Gemeinde Haag). Ein „Herzensprojekt“ sei die Tour durch Österreich, Italien, Deutschland, die Schweiz und Luxemburg, erzählt der Vespa-Freund. Inspiriert von Freunden aus Italien habe er vor fünf Jahren die Idee aufgegriffen, mit seinem 2,5 PS starken Roller quer durch Europa zu fahren. „Meine Freunde haben sich damals für autistische Kinder in Italien engagiert“, erinnert sich Mayer. „Und da kam ich auf die Idee, auch so etwas ins Leben zu rufen.“ 2017 sei es gewesen, als er dann bei seiner „Giro Germanica“ bereits eine fünfstellige Summe an Spendengeldern für krebskranke Kinder sammeln durfte. Damals sei er auch durch fünf europäische Länder gefahren. Unterstützung habe er von den zahlreichen Vespa-Clubs erhalten, bei denen er Station gemacht habe. Im gleichen Jahr sei er sogar zu einer Tour „In 80 Tagen um die Welt“ gestartet. Quer durch Amerika, von Virginia im Südosten bis nach San Diego an der kalifornischen Pazifikküste.

Bei der aktuellen Tour unterstütze er die Kinderkrebsstiftung „Waldpiratencamp“ in Heidelberg. Dort werden Kinder im Alter von 9 bis 18 Jahren nach der Akut-Behandlung einer Krebserkrankung mit Erlebnispädagogik wieder in das normale Leben zurückgeführt.

Glück zurückgeben

„Ich habe in meinem Leben bisher so viel Glück gehabt“, erzählt Mayer. „Ich möchte denen helfen, denen es nicht so gut geht.“ Auf offene Ohren ist er mit seinem Anliegen bei den Blechrollerfreunden Langenbach gestoßen. Dass man den Allgäuer auf seiner Tour unterstützen werde, sei sofort klar gewesen, berichtete Vorsitzender Thomas Neuner. Als die online-Anfrage von Mayer nach einem Übernachtungsplatz bei ihnen eingetrudelt sei, habe bei den Mitgliedern festgestanden, die gute Sache zu unterstützen. Bratwürstchen und frische Semmeln wurden besorgt.

Im Garten eines Mitglieds in Weihrinnen in der Gemeinde Haag wurde ein Grillabend organisiert. Mit dabei war auch Bürgermeister Anton Geier, ebenfalls Besitzer eines Kult-Rollers. Als leidenschaftliche Vespa-Fahrerin outete sich übrigens Langenbachs Bürgermeisterin Susanne Hoyer. Und das seit Jahren, meinte sie. Das italienische Lebensgefühl vermittelten ihr sogar zwei Modelle, die in ihrer Garage stünden.

Ins Ampertal eskortiert

Aus vielen umliegenden Landkreisen waren die Vespa-Fans zur Veranstaltung am Sonntag nach Weihrinnen gekommen. Rund 30 davon machten sich am späten Nachmittag auf, um Mayer von Moosburg aus ins Ampertal zu eskortieren. Von der Oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz war er am Vormittag gestartet. Über kleine Straßen, wie er berichtete. Entschleunigt mit gerade 47 Kilometern die Stunde. „Mit meiner Vespa darf ich nur auf Landstraßen fahren“, erzählt der Allgäuer und lacht. Er sei auf allen seinen Touren alleine unterwegs gewesen. Mit Bedacht und nötigem Corona-Abstand feierten die Vespa-Freunde das bemerkenswerte Ereignis. Biertische und Bänke waren im Garten aufgestellt. Das „Gentleman-Outfit“ – eigentlich tourt er bei Sonnenschein mit Anzug und Krawatte – hatte er am Sonntag abgelegt und war in einen Overall geschlüpft. „Wenn es wechselhaft ist, dann lieber so“, meinte der Rollerfahrer. Ansonsten störe ihn Regen nicht. Er halte es mit Karl Valentin, der einmal gesagt haben soll: „Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch“.

Vorbereitung auf mehr

Die aktuelle Tour betrachte er übrigens „nur“ als Vorbereitung für eine große Sache im nächsten Jahr. Dann nämlich müsse seine Krawatte acht Monate lang quer durch Europa von Zypern bis Island, von Portugal bis zum Nordkap gut sitzen. 25 000 Kilometer möchte er ab Mai 2022 auf seiner „50 Kubikzentimeter“ zurücklegen. Und es mit dieser „Gentleman-Giro“ sogar ins Guiness-Buch der Rekorde schaffen.

Natürlich erhoffe er sich dadurch auch mediale Aufmerksamkeit für seine Spendenaktion. Bei den Blechrollerfreunden Langenbach war die Spendenbereitschaft übrigens außergewöhnlich hoch. 1500 Euro wurden für die Kinderkrebshilfe überreicht. Vom Landkreis Freising aus ging die Tour des Allgäuers weiter in Richtung Ingolstadt, Nürnberg, Leipzig, Plauen, Rostock, Flensburg, Luxenburg und über Bochum zurück nach Stuttgart, wo er Anfang Juli gestartet war.

Maria Martin

