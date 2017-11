Dreist: Einbruch und Diebstahl bei „Rentabel“

Unbekannte Einbrecher haben aus dem Rentabel-Kaufhaus an der Kepserstraße mehrere hundert Euro gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Freising - Die Caritas betreibt in Freising, Kepserstraße, mit „Rentabel“ ein Kaufhaus für gebrauchte Waren aller Art. Auch Menschen, die wieder langsam an die Berufswelt herangeführt werden sollen oder dort keinen Fuß mehr fassen, sind an der Kepserstraße beschäftigt. Doch dreiste Diebe machen offenbar nicht einmal vor sozialen Projekten Halt.

Was war passiert? In der Nacht auf Sonntag hebelten bisher unbekannte Täter die Eingangstüre des Geschäftes auf. Der Sachschaden war freilich noch nicht genug - sie klauten auch das Bargeld, das noch im Geschäft aufbewahrt wurde. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise aus der Bevölkerung, Tel. (08161) 53050.