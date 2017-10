Dreister Diebstahl: Navi und Rucksäcke aus dem Auto geklaut

Aus dem Auto zweier Landschaftsgärtner wurden am Dienstagmorgen zwischen 8 und 9 Uhr zwei Rucksäcke und ein Navigationsgerät gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Neufahrn - Zwei Landschaftsgärtnern wurden am Dienstag zwischen 8 und 9 Uhr ihre beiden Rucksäcke und ein Navi aus dem in unmittelbarer Nähe stehenden Fahrzeug, Marke Nissan, entwendet. Die beiden Männer waren während der Tatzeit am Anwesen Bahnhofstraße 18a in Neufahrn tätig. Bei den Rucksäcken handelt es sich um einen braunen Dakine und einen schwarzen Fila. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 400 Euro, wie Polizeichef Hermann Eschenbecher mitteilte. Täterhinweise liegen nicht vor. Mögliche Zeugen melden sich bei der PI Neufahrn.