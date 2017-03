Eching: Audi im Wert von über 40.000 Euro gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Ein schwarzer Audi wurde in der Nacht auf Samstag von unbekannten Dieben gestohlen. Die Kripo ermittelt und sucht nach Zeugen.

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht auf Samstag zu: Sie stahlen einen schwarzen Pkw, Audi SQ 5, im Wert von rund 41.000 Euro. Die Kripo Erding ermittelt nun - und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 62-jährige Besitzer des Pkw hatte seinen Wagen am Freitag, 21 Uhr, vor seinem Wohnanwesen in Eching/Günzenhausen, Poststraße, abgestellt. Am Samstagvormittag, 9 Uhr, bemerkte er den Diebstahl seines Fahrzeugs.

Zeugenaufruf

Wer hat zur relevanten Zeit im Umfeld des Tatorts ortsfremde Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erding unter Tel. 08122 / 968-0 entgegen.

