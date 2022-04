Dreister „Schockanruf“ in Eching: Betrüger prellen 86-Jährige um Zehntausende von Euro

„Schockanrufer“ haben eine Echingerin betrogen. © Arno Burgi/dpa

„Schockanrufer“ haben eine Rentnerin in Eching um viel Geld gebracht. Die Maschen der Betrüger werden immer dreister.

Eching - Einen hohen fünfstelligen Geldbetrag erbeuteten am Donnerstagnachmittag sogenannte „Schockanrufer“ im Landkreis Freising. Die Masche ist laut Polizei immer die Gleiche: Die Täter spielen am Telefon eine Notlage vor und nutzen die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer aus. Dabei setzen sie ihr Gegenüber am Telefon so lange unter Druck, bis der Angerufene Geld übergibt.

Betrügerin gibt sich als Tochter aus und weint ins Telefon

So bekam am Donnerstag gegen 15 Uhr eine Rentnerin (86) in Eching einen solchen Anruf. Dabei wurde ihr mitgeteilt, dass ihre Tochter angeblich einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht habe und Hilfe benötige. Die Tochter sei verhaftet worden und der Gefängnisaufenthalt könne nur mit einer Geldzahlung abgewendet werden. Die Täter gingen dabei laut Polizei so dreist vor, „dass sich eine Frau im Verlauf des Gesprächs als Tochter ausgab und ins Telefon weinte“.

Nach Schockanruf in Eching: Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung

Gegen 17 Uhr übergab der Ehemann der 86-Jährigen in einem Wohngebiet den geforderten Betrag an einen Abholer namens „Graborsky“. Erst später fanden die Rentner heraus, dass ihre Tochter nie in Gefahr war. Sie erstatteten Anzeige. Der Abholer wird wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, sportlich-schlank, blonde kurze Haare. Die Kripo bittet um Hinweise unter Tel. (0 81 22) 96 80. ft

