Mit dreijähriger Verspätung feiert der KSV Eching seinen 100. Geburtstag

Von: Ulrike Wilms

Vor dem Hintergrund der Vereinsfahnen stellten sich Vereinsvorstand, Festausschuss, Fahnenmutter und Fahnenjungfrau, die Ehrenjungfrauen, Honoratioren und Ehrengäste zum Erinnerungsfoto auf. © Wilms

Drei Jahre später, aber nicht zu spät: Seinen 100. Geburtstag feierte Echings Krieger- und Soldatenverein nun in großem Rahmen. Auch eine Ehrung gehörte dazu.

Eching - Ein großes Ereignis sollte es im Mai 2020 werden, das 100-jährige Jubiläum des Krieger- und Soldatenvereins Eching. Eine gelungene, gut 60-seitige Festschrift war bereits fertiggestellt. Doch dann machte Corona dem Vorsitzenden Albert Past, den Vorstandskollegen und dem ganzen Festausschuss nach umfangreichen Vorbereitungen einen dicken Strich durch die Rechnung. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben – und auch eine weitere pandemiebedingte Verzögerung konnte den Traditionsverein nicht entmutigen, den von langer Hand geplanten dreistelligen Geburtstag doch noch gebührend zu feiern.

Auch das Wetter passte - wofür der Schirmherr die Regierung verantwortlich machte

Jetzt war es soweit – und beim Feiern bei seinem nunmehr 100+3-jährigen Gründungsfest am Vortag des 1. Mai half auch traumhaftes Frühlingswetter mit. Den 163 Mitgliedern des 1920 gegründeten Ortsvereins war also das Glück der Tüchtigen vergönnt. Zum weiß-blauen Himmel merkte Schirmherr Florian Herrmann augenzwinkernd an, dass dafür die Bayerische Staatsregierung verantwortlich sei.

Auf zum Fahnengruß mit allen anwesenden Vereinen, denen nacheinander die gesegneten Fahnenbänder angeheftet wurden. © Wilms

Die Feierlichkeiten des Festsonntags, der von Anfang bis zum geselligen Ausklang vom Musikverein St. Andreas begleitet wurde, begannen schon früh mit einem Weißwurstfrühstück. Es schloss sich der Kirchenzug zum Jubiläumsgottesdienst in Neu-Andreas an, der von Domvikar Peter Förster zelebriert und von einem imposanten Fahnenspalier umrahmt wurde. Dabei erfolgte auch die Segnung der Fahnenbänder.

Nach der Messe gedachte man bei der Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal der gefallenen und vermissten Soldaten beider Weltkriege. Mit einem schön anzuschauenden Festzug ging es dann mit der gesamten Geburtstagsgesellschaft auf den Bürgerplatz, wo die beiden Festzelte und ein temporärer Biergarten sich rasch füllten.

Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat in kurzer Zeit vieles verändert

Wenn man die Grußworte von Staatsminister Florian Herrmann, Otto Radlmeier, dem Vorsitzenden des Kreiskrieger- und Soldatenvereins, und Bürgermeister Sebastian Thaler aus der vor über drei Jahren entstandenen Festschrift mit ihren nun aktuellen Reden vergleicht, wird deutlich, dass durch den Überfall Russlands auf die Ukraine eine „geistige Zeitenwende“ Europa geprägt hat. Man werde mit den unmittelbaren, schrecklichen Eindrücken der Kriegsgreuel konfrontiert. „Frieden und Freiheit sind nicht selbstverständlich“, so Herrmann. Umso wichtiger sei es, dass Deutschland seiner Bündnisverpflichtung in der Nato nachkomme. Er zitierte den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck mit den Worten: „Demokratie muss wehrhaft sein.“

Besondere Auszeichnung: Der Echinger Vereinsvereinsvorsitzende Albert Past (l.) wird von Kreiskrieger-Chef Otto Radlmeier mit der Goldenen Reservistennadel geehrt. © Wilms

Radlmeier konkretisierte, dass es deshalb einen bedingungslosen Frieden nicht geben könne, sondern ein Mahnen zum Frieden stets mit den Begriffen „in Freiheit und Sicherheit“ erweitert werden müsse. Man habe einen Angriff auf ein Nachbarland wie im Fall der Ukraine „im 21. Jahrhundert nicht mehr für denkbar gehalten“, sagte er. In ähnlicher Weise äußerte sich der Rathauschef: Dass Konflikte und Kriege wie der Ukraine-Krieg nicht durch soziale Ungerechtigkeit, Hunger und Armut entstehen, sondern durch weltpolitische Machtspiele, sei für ihn bis zum Februar 2022 unvorstellbar gewesen. In allen Festansprachen wurde dem Krieger- und Soldatenverein Eching für sein gesellschaftliches und friedensstiftendes Engagement gedankt.

Und so passte es wunderbar zum festlichen Anlass, dass Vereinschef Albert Past, seit 2008 „das Gesicht“ des Vereins, im festlichen Rahmen von Radlmeier mit der Goldenen Reservistennadel ausgezeichnet wurde.

Danach ließ der Vorsitzende die 103-jährige Geschichte und Geschicke des KSV Revue passieren (Bericht zur Vereinschronik folgt). Nach dem an- und abschließenden Anstecken der Fahnenbänder richtete Alber Past ein von Herzen kommendes Dankeschön an seinen Vorstand und den Festausschuss, ebenso wie namentlich an den Burschenverein, den Patenverein KSV Dietersheim, den Musikverein und alle Mitwirkende und Gäste, die diesen Vereinsgeburtstag ermöglicht und bereichert haben. Mit den von Erleichterung geprägten Schlussworten „Ich habe fertig“ leitete der KSV-Chef zum ausschließlich gemütlichen Ausklang über.

