12 604 Stunden für die Echinger im Einsatz

Über 40 Minuten lang dauerte bei der Jahreshauptversammlung der FFW Eching der Bericht des wiedergewählten Kommandanten Stefan Maidl – und der hatte es in der Tat in sich: angefangen bei den ebenso nüchternen wie imposanten Zahlen bis zu den vielen prägenden Einzelfällen von tragisch bis kurios.

Eching – Belastend und schwer zu verarbeiten waren allen voran zwei tödliche Verkehrsunfälle. Aber ebenso im Gedächtnis bleiben der Großbrand der Tennishalle, das Brass-Wiesn-Festival und der kürzliche Wintereinsatz in Traunstein. Dort beteiligte sich die FFW Eching an fünf langen Tagen mit 650 Stunden an dem überörtlichen Hilfskontingent des Landkreises Freising.

Mit KBI Helmut Schmid, KBM Michael Hinterholzer und KBR Manfred Danner war das komplette Kreiskommando nach Eching gekommen – nicht zuletzt deshalb, um Respekt und Dank für die Einsatzkräfte zum Ausdruck zu bringen. Auch Bürgermeister Sebastian Thaler stellte die Unverzichtbarkeit des Ehrenamtes heraus und lobte die konstruktiven Gespräche mit der Echinger Wehr. Der Gesamtumfang im Dienste der Mitbürger summierte sich 2018 auf 12 604 Stunden. Das sind 2564 Stunden mehr als im Vorjahr.

Im Einzelnen schlugen 91 Brandeinsätze (+25) zu Buche, davon 48 Alarme (+13) durch Brandmeldeanlagen, darunter 17 Fehlalarme. Als „Stammkunde“ für Fehlalarmierungen nannte Maidl das ASZ. Bei 236 Einsätzen addierten sich 4723 Stunden, 1254 mehr als im Vorjahr. Ärgerliches wie der 63stündige „Hausmeister-Service für die Deutsche Bahn“, als über den Jahreswechsel wegen einer defekten Pumpe die S-Bahnunterführung unter Wasser stand, gehörte ebenso zum Einsatzspektrum wie die Tierrettung von Hunden und Katzen bei einem Küchenbrand; oder auch die Säuberung der Autobahn von alkoholfreiem Weißbier nach einem Lkw-Unfall.

Zum wichtigen Bereich Übungen und Ausbildungen mit knapp 2000 Stunden wurde, angefangen von der MTA (der modularen Truppmannausbildung als Basis für Feuerwehrneulinge) ein breites Spektrum von Atemschutz, Ausbildung zum Chemikalienschutzanzugträger Echtfeuer, Funk und verschiedene Leistungsabzeichen abgedeckt. Auch die Rathausbaustelle hatte sich als ideales Objekt für eine Feuerwehrübung angeboten.

Sehr viel Zeit nahm mit knapp 3326 Stunden auch Wartung und Pflege von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung in Anspruch. Als kostenintensiv erwies sich die erforderliche Wartung der 20 Jahre alten Drehleiter. Ebenso stehen Ersatzbeschaffungen für die gleichfalls in die Jahre gekommenen Rettungsgeräte wie Spreizer und Schneider an.

Notwendig sind Investitionen beim Fuhrpark: Neben dem neu angeschafften Abrollbehälter Wasser-Schaum wird auch der Gefahrgut-Abroller des Landkreises in Eching „stationiert“.

Erfreulich sind insgesamt acht Neuaufnahmen, die im vergangenen Jahr zu verzeichnen waren. Als erste „Feuerwehrfrau“ mit dabei ist Verena Holzapfel. Die FFW Eching hat damit aktuell insgesamt 202 Mitglieder (92 Aktive, 49 Passive, 7 Ehrenmitglieder und 52 Fördernde).

Als zentrale Zukunftsaufgabe hat sich die Wehr Mitgliederwerbung auf ihre Fahne geschrieben, um dauerhaft die Tagesalarm-Sicherheit zu gewährleisten. Als öffentliche Plattform werden die Floriansjünger dafür die Frühjahrsausstellung nutzen.

Ehrungen für aktive Feuerwehrler standen ebenfalls an: Für 15 Jahre für Alexander Klinar, Peter Ramisch jun. und Stefan Wolf, für 25 Jahre bei Reiner Grassl, Andreas Nettl, Michael Scharnagl und Michael Schmied. Bereits 40 Jahre ist Herbert Stöger dabei. Einen Wechsel gab es für das Amt des Schriftführers, das Florian Haider aus familiären Gründen nicht mehr weiterführen kann. Sein Nachfolger heißt Maximilian Wallner.

Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus: Für das anstehende 150-jährige Jubiläum 2021 hat ein Festausschuss unter Leitung von Josef Göring bereits seine Arbeit aufgenommen – und es gibt erste Rückmeldungen von Festwirten und Bands. Dass der Zusammenhalt und die Kameradschaft bei der FFW Eching großgeschrieben werden, verdeutlichte auch der „sehr ereignisreiche“ Jahresbericht des Vereinsvorstands Josef Kurz. Er bilanzierte für 2018 über 4000 Vereinsstunden: „Auf die Mannschaft ist Verlass und alle sind motiviert – zusammen sind wir stark.“