Drei Tage für 1250 Jahre: Wie Eching sein großes Jubiläum feiert

Von: Ulrike Wilms

Darf nicht fehlen: die Postkarte zum 1250. Echinger Geburtstag mit allerlei gemeindlichen Motiven. © Wilms

Eching feiert: 1250 Jahre nach der ersten schriftlichen Erwähnung lässt es die Gemeinde von Freitag bis Sonntag ordentlich krachen. Und die Bürger helfen mit.

Eching – Drei Tage lang wird rund um den Bürgerplatz, aber ebenso auf dem TSV-Gelände und in der Pfarrei Sankt Andreas gefeiert – eine pralle Mischung aus Bürger-, Volks- und Kulturfest quasi. Auf die Beine gestellt wurde es vom Bürgerhausteam unter Leitung von Ulla Grabow. Dabei nutzen die vielen Mitwirkenden aus Reihen der Ortsvereine, gemeinsam mit den Landwirten, den Fachbetrieben sowie Einrichtungen wie ASZ und Archiv, Bürgerhaus, Heimatmuseum, Jugendzentrum, Musikschule, Rathaus und Vhs diese festliche Gelegenheit, um zu zeigen, was sie zu bieten haben.

Der Eintritt ist frei - für alle Veranstaltungen

Es soll ein Fest von Echingern für Echinger, für alle Generationen, für Alteingesessene ebenso wie für Neubürger werden. Das Besondere daran: Der Besuch aller Aufführungen an den drei Tagen ist kostenlos.

Dafür hat die Kommune für das Fest ein Budget von 120 000 Euro angesetzt – was etwa acht Euro pro Gemeindebürger ausmacht. Was vielleicht im ersten Moment nach einem sehr üppigen Etat klingt, relativiert sich angesichts gestiegener Preise für eine Feier dieser Größenordnung mit Sicherheitsdiensten und Panzersperren rund ums Festgeschehen. Umso wichtiger ist die ehrenamtliche Mitwirkung der Echinger, insbesondere von mehr als zwei Dutzend Vereinen, die eine beachtliche Eigendynamik entwickelt hat. Unter vielen anderen mit dabei sind der Amateur-Radioclub, der AK Entwicklungshilfe, TSV und SC Eching, Schachclub, Schützenverein und VdK. Auch die Gemeinde, die am Samstag von 10 bis 13 Uhr parallel zu einem Tag der offenen Tür ins neue Rathaus einlädt, ist mit einem Stand vertreten. „Eching zum Mitnehmen“ hat die Kommune in Form einiger Andenken mit Jubiläumslogo im Angebot – vom Pin über die Postkarte bis zur Thermosflasche.

„Epizentrum“ der überwiegend Open-Air geplanten Feierlichkeiten ist der Bürgerplatz, auf dem die Info- und Mitmachstände der Vereine und die „Verpflegungsstationen“ für Getränke und Speisen aufgebaut werden. Dort wird auch fast nonstop auf zwei Bühnen Programm geboten. Die große Bühne gehört musikalisch zunächst der Familienmusik Servi, mit der am Freitag um 16 Uhr das Festprogramm startet, im Folgenden auch der Echinger Musikschule und dem Musikverein Sankt Andreas.

Theater und Trommeln - und auch die Tänzer sind gefragt

Die Sparte Tanz wird am Samstag ab 11 Uhr unter anderem durch die Heidechia, den Tanzclub und die Abteilung Tanz des SCE besetzt. Im Theatergarten präsentieren die Theaterwerkstatt Carl Valentin und der Arbeitskreis Entwicklungshilfe afrikanische Trommelmusik.

Einen historischen, kulinarisch und musikalisch angereicherten Beitrag rund um das Heimatmuseum an der Danziger Straße steuern am Samstag das Team Heimatmuseum gemeinsam mit den Landwirten und Landfrauen bei. Für 14 Uhr hat sich sogar royaler Besuch in Gestalt der bayerischen Kartoffelkönigin angekündigt. Parallel ist mit einem Kinderprogramm für Abwechslung gesorgt, unter anderem mit einem Seilspringwettbewerb, einer Schnitzeljagd oder Kartoffeldruck, mit Hüpfburg, Seifenblasen und Kindertheater (11 und 15 Uhr, Bücherei).

Am Samstagabend dürfen sich Konzertbesucher ab 18 Uhr über das Gitarrenduo Café del Mundo freuen. In der Musikszene als „Deutschlands erfolgreichster Gitarren-Export“ bezeichnet, genießen die beiden congenialen Gitarristen Kultstatus. Um 20 Uhr erwartet das Publikum ein weiteres Highlight – mit dem internationalen Musikprojekt „Deladap“. Dabei trifft eingängiger Pop auf globale Folklore. Der Freitag und der Samstag klingen jeweils ab 22 Uhr mit einer Bürgerhaus-Disco aus, bei der DJ Spacig (Florian Wenz) und DJ Tobyy (Tobias Pistori) für Party-Sound sorgen.

Wer will, kann Eching von ganz oben erleben

Und auch, wer hoch hinaus will, wird bedient: Auf bis zu 70 Meter wird mit einem großen Kran ein Aussichtskorb vom Parkplatz der Pfarrei St. Andreas nach oben gefahren. Von dort aus können am Samstagnachmittag schwindelfreie Zeitgenossen einen Blick aus der Vogelperspektive auf ihren Heimatort werfen. Ein erinnerungsträchtiger Hingucker verspricht der 800-köpfige Festumzug zu werden, der am Sonntag nach dem Festgottesdienst auf dem Bürgerplatz unter Anweisung des Burschenvereins in der Danziger Straße zu seinem Rundgang durch Echings Ortszentrum startet.

Gut zu wissen

Das Programm ist in der Festschrift abgedruckt und kann auch detailliert unter www.buergerhaus-eching.de abgerufen werden, ebenso auf Facebook und Instagram sowie per QR-Code.