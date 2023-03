Planungen für Echings 1250. Geburtstag: Rund 20 Vereine mischen bereits kräftig mit

Von: Ulrike Wilms

So sieht das Logo aus, mit dem die Gemeinde Eching ihr Jubiläumsjahr bestreitet. © wu

Eine Feier von Bürgern für Bürger soll das 1250-jährige Gründungsfest der Gemeinde Eching werden. Und die Vereine unterstützen den Festausschuss fleißig.

Eching - Als zentrale Veranstaltung wird zu einem verlängerten Festwochenende von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. Juli eingeladen. Das Besondere daran: Der Besuch aller Aufführungen an den drei Tagen ist kostenlos. Dafür hat die Gemeinde für das Fest einen Etat von 120.000 Euro angesetzt. Macht etwa acht Euro pro Gemeindebürger.

Kulturreferatsleiterin Ulla Grabow leitet den Festausschuss

Vieles ist Open Air vorgesehen. Aber natürlich gibt es als Plan B auch die Schlechtwettervariante, bei der die Veranstaltungen unter das Dach des Bürgerhauses verlegt werden. Einen Schwerpunkt hat der Festausschuss unter Leitung von Ulla Grabow, Chefin des gemeindlichen Kulturreferats, auf lokale Akteure gelegt. Ihrem Team gehören Maria Wallner, Veranstaltungsmeister Thomas Grützmacher, Gemeindearchivarin Rebecca Eckl und der ehemalige Archivpfleger Günter Lammel an. Regelmäßig findet ein Austausch mit Vertretern des Rats statt.

Der Schwerpunkt ruht ganz klar auf dem Lokalkolorit

Lokalen Künstlern und Kulturschaffenden, Echinger Vereinen und Einrichtungen wie Musikschule, Heimatmuseum und Vhs wird damit eine Plattform geboten, um sich zu präsentieren. Bekannte Größen, wie der Musikverein St. Andreas mit traditioneller Blasmusik, die Familienmusik Servi , die neben virtuoser alpenländischer Volksmusik auch Humor und Kabarett im Repertoire hat, das eingespielte Ensemble der Theaterwerkstatt sowie DJ Spacig alias Florian Wenz, bereichern das bunte Jubiläumsprogramm.

Grabow freut sich über die rege Beteiligung der Ortsvereine. Rund 20 Vereine haben ihre Mitwirkung bereits zugesagt. So hat es beispielsweise der Burschenverein übernommen, nach dem ökumenischen Gottesdienst am Festsonntag auf dem Bürgerplatz den großen Festumzug zu organisieren. SC Eching und die Heidechia beteiligen sich mit der Sparte Tanz am Bühnenprogramm.

Einen historischen Beitrag steuern die Feuerwehr und die Ortsbauern bei. Parallel ist mit einem Kinderprogramm, unter anderem mit Mitmach-Aktionen sowie einem Theater, Abwechslung für den Nachwuchs sichergestellt. Für kulinarische Bandbreite ist dank Echinger Gastronomen ebenfalls gesorgt.

Auch einige namhafte Musiker haben sich angesagt

Am Samstagabend, 15. Juli, dürfen sich Konzertbesucher ab 18 Uhr über das renommierte Gitarrenduo Café del Mundo freuen. Um 20 Uhr erwartet das Echinger Publikum mit dem internationalen Musikprojekt „Deladap“ ein weiteres Highlight.

Gut zu wissen Das Festprogramm abgerufen werden kann auf der Homepage des Bürgerhauses unter www.buergerhaus-eching.de, aber ebenso auf Facebook sowie auf Instagram. Zur Kontaktaufnahme wurde eigens die Mailadresse 1250@eching.de eingerichtet.

