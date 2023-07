Jedes Hindernis erfolgreich überwunden: 20 Absolventen der Echinger Mittelschule festlich verabschiedet

Von: Ulrike Wilms

Festlich: die 20 Absolventen der Mittelschule Eching mit ihrer Lehrerin. © Wilms

Die 20 Mittelschüler der Echinger Mittelschule wurden festlich verabschiedet. Sie halten nun ihre Abschlusszeugnisse in der Hand - dabei gab es auch die ein oder andere Träne.

Eching – „Schick schaut’s ihr aus“, lautet der bewundernde Kommentar von Schulleiterin Barbara Müller an die 20 jungen Erwachsenen. Die Schüler von Klassleiterin Stephanie Geil-Wopperer wurden mit einem schönen Fest und dem Erhalt des Abschlusszeugnisses der Mittelschule in ihren neuen Lebensabschnitt verabschiedet.

Den Jugendlichen zur Ehre war ein roter Teppich auf dem Schulhof an der Danziger Straße ausgerollt worden. Als Ehrengast richtete Bürgermeister Sebastian Thaler seinen „gebündelten“ Glückwunsch an die Jugendlichen, ihre Eltern und die unterrichtenden Lehrer. Da könne man sich durchaus gegenseitig applaudieren, regte er an. Den erfolgreichen Schulabschluss bezeichnete er als Türöffner. 18 von 20 Entlasss-Schülern konnten den „Quali“ erlangen. Über die fünf besten Zeugnisse freuen durften sich Luis Kempter, Ejla Druzic und Salah Rashid (2,3), Emina Rakovic (1,9) und Sumeja Cilas (1,3).

Die Jahrgangsbesten Sumeja Cilas (1,3), Salah Rashid (2,3), Emina Rakovic (1,9), Luis, Kempter (2,3) und Ejla Druzic (2,3) (v.l.) umrahmt von Schulleiterin Barbara Müller und Klassenlehrerin Stephanie Geil-Wopperer. © Wilms

Thaler wünschte den jungen Erwachsenen den Ehrgeiz, die gesteckten Ziele zu erreichen und sich persönliche Wünsche zu erfüllen, aber ebenso den Mut zur Veränderung. Es sei wichtig, sich wohlzufühlen, „bei dem, was man tut im Leben“.

In der Klassengemeinschaft alle Hindernisse überwunden

Der Tag des Schulabschlusses könne man mit Freude und Stolz genießen, so Rektorin Müller. Mit viel Ausdauer und Energie hätten die Jugendlichen manche Hindernisse überwunden und (fast) immer das Beste gegeben. So sei mit ihrer Lehrerin eine tolle Klassengemeinschaft zusammengewachsen.

Schüler danken ihrer Klassenlehrerin für ihren Einsatz

Im Namen der Mitschüler sprachen die beiden Klassensprecher Fiona Canolli und Dickson Ndukwu neben ihren Eltern auch ihren Lehrern, Sekretariat, Hausmeister und Reinigungskräften ihren Dank aus. Besonders schwer fiel der Abschied von ihrer engagierten Klassenlehrerin, die ebenso wie ihre Schüler bei den emotionalen Worten zu Tränen gerührt war: „Sie hat stets ein offenes Ohr für uns gehabt und immer an uns geglaubt“, sagten Fiona und Dickson. „Wir werden sie nie vergessen.“

Lehrerin animiert Schüler an ihre Träume zu glauben

Mit dem sprichwörtlichen lachenden und weinenden Auge wandte sich Geil-Wopperer an ihre Klasse. Mit der Powerpoint-Präsentation ließ sie die Höhen und Tiefen der drei gemeinsamen Schuljahre Revue passieren – darunter auch die Erschwernisse der Corona-Zeiten. Die Klasse habe stets durch- und zusammengehalten und sich gegenseitig unterstützt. Bei der persönlichen Zeugnisübergabe fand sie für jeden einzelnen Schüler Worte, die nicht nur deren Schulleistungen, sondern die Persönlichkeiten, ihre soziale Kompetenz und Hilfsbereitschaft charakterisierte. Geil-Wopperer schloss mit einem Walt-Disney-Zitat: „Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, Ihnen zu folgen.“