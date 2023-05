35 Jahre lang Schiri: Peter Schuster hängt „Pfeife“ an den Nagel

Peter Schuster war über viele Jahre hinweg Lehrwart. Foto: Ludger Egen-Gödde © Ludger Egen-Gödde

Peter Schuster, war über Jahrzente selbst Referee und hat lange als Lehrwart neue Schiedsrichter ausgebildet. Nun hängt er „die Pfeife“ an den Nagel.

Landkreis – Nach mehr als 33 Jahren als Mitglied, Lehrwart und Schriftführer im Gruppenschiedsrichterausschuss (GSA) der Schiedsrichtergruppe (SRG) Ammersee-Fürstenfeldbruck wurde Peter Schuster aus Eching offiziell verabschiedet. Obmann Christian Erdle übergab beim Abschiedsabend ein Präsent und sagte: „Für mich war und ist Peter Schuster immer ein guter Freund, von dem ich sehr gern Ratschläge angenommen habe. Er hat mich als Schiedsrichter ausgebildet und später im GSA immer unterstützt.“ Seine freundliche und verbindliche Art, seine Sachkenntnis und seine Menschlichkeit hätten nicht nur seine Tätigkeit generell, sondern besonders auch das Verhältnis zu vielen Nachwuchsschiedsrichtern, die in der SRG von Schuster ausgebildet und begleitet wurden, geprägt. Schuster war 35 Jahre aktiver Unparteiischer und 28 Jahre als Beobachter bis zur Landesliga im Einsatz.

Schuster betreute zudem 20 Jahre als Redakteur das SRG-Magazin „Der Schwarze Report“, in dem er alles zusammentrug, was sich im jeweiligen Jahr in und um die SRG getan hatte. Dazu gab es immer auch Statistiken über Einsätze und Erfolge der Gruppenmitglieder. Peter Schuster organisierte Ausflüge mit, hielt Ansprachen zu verschiedensten Anlässen und ist seit nunmehr 13 Jahren auch Mitglied der Theatergruppe der SRG. Seine Nachfolge als Mitglied und Schriftführer der SRG Ammersee-FFB wird in den nächsten Wochen festgelegt und bekannt gegeben. (mm)