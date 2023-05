Echinger Hort wird 50: Rund 1000 Projekte, 10.000 Tage und 200.000 erledigte Hausaufgaben

Auch Luftballons ließ man am Samstag steigen – und ist gespannt, welcher am weitesten fliegt. © Ante Hecimovic

Seit einem halben Jahrhundert existiert der Hort in Eching. Das wurde nun gefeiert - wofür sich Leiter Stefan Tiebel sogar aufs Meer begab.

Eching – Der Hort an der Echinger Heidestraße ist in vielerlei Hinsicht eine besondere Kindertagesstätte: Sie existiert seit nunmehr 50 Jahren und wird, auch das ist eine Seltenheit, von einem Mann geführt: Seit 34 Jahren ist Stefan Tiebel Leiter der Einrichtung. Mit ihm feierten nun Pädagogen, Kinder und Eltern das große Jubiläum.

Stefan Tiebel ist überzeugt: In 50 Jahren „mindestens eine Million Mal gelacht“

Über 1000 Projekte, 10 000 Tage und 200 000 gemachte Hausaufgaben hat der Pädagoge in all den Jahren gezählt. „Und wir haben mindestens eine Million Mal gelacht“, fügte er zur Begrüßung der im Garten versammelten Gäste hinzu. Weil man im Vorjahr eine aufwendige Zirkusaufführung inszeniert hatte, wurde der runde Geburtstag nun in kleinerem Rahmen gefeiert.

Der Kapitän und sein Schiff: Hort-Leiter Stefan Tiebel wurde bei seinem Jubiläums-Vergleich ziemlich kreativ. © Oestereich

An Bord des „Schiffes“, mit dem „Kapitän“ Tiebel den Hort verglich: Drei Erzieher als Steuermänner und 25 Kinder als Matrosen. Bei diesem Vergleich nicht fehlen durften die Gemeinde als Hafenmeister – und Eltern, Schulen, Bauhof und Verwaltung, die das Schiff gemeinsam auf Kurs hielten. „Ich bin dankbar für so ein tolles Team. Ihr seid so wertvoll“, wandte sich Tiebel an die Geburtstagsgäste, darunter auch Gemeinderat Herbert Hahner: Er überbrachte die Glückwünsche der Kommune.

Zur Feier des Geburtstags wurde ausgiebig gespielt, getobt und geschlemmt: In der „Faschingshöhle“, beim Enkaustik-Kreativ-Workshop, mit Impro-Theater und Hort-Führungen. Im Garten sorgten der Niedrigseilgarten, Rodeo, eine Hüpfburg, Schminken, Verkleiden und eine Foto-Box für Bewegung. Mit Schmankerln vom selbst gemachten Büffet konnten Groß und Klein einen fröhlichen Nachmittag verbringen. Die Hälfte des Erlöses geht an die Klinik Clowns und Gut Aiderbichl, der Rest bleibt in der Einrichtung.

Eva Oestereich

Eine echte Hängepartie war für die Kinder der Aufenthalt im Niedrigseilgarten. © Oestereich