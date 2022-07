Ein „geiler Verein“: So euphorisch äußert sich der Echinger TSV-Präsident zum 75. Vereinsgeburtstag

Jubiläum drei Tage lang gefeiert

Drei Tage lang drehte sich in Eching alles um den TSV. Dieses 75-jährige Jubiläum werden diejenigen, die mitgefeiert haben, so schnell nicht vergessen.

Eching – Mit Freibier und Festumzug startete freitags am Waaghäusl die Feier zum 75. Geburtstag des TSV Eching. Beim sonntäglichen Ausklang spielten zwei zuverlässige Begleiter immer noch auf: der Musikverein und die Kohlstattmusikanten. Und drüber lachte die Sonne. Gut lachen hatten nach den drei Feier-Tagen auch die TSV-Verantwortlichen.

Beim offiziellen Festabend im gut besuchten Bierzelt neben dem Stadion war die Liste der Ehrengäste lang, die Vereinsvorsitzender Manfred Oster willkommen hieß – darunter seine Vorgänger Ludwig Ehbauer, Jürgen Wächter und Rudi Hauke sowie Vize-Landrätin Rita Meinelt, Elisabeth Bauer (BFV) und Florian Warmuth (BLSV).

„Da packen alle mit an“, lobte Echings Gemeindeoberhaupt

Bürgermeister Sebastian Thaler sprach dem Traditionsverein seinen Dank aus, vor allen Dingen für die erfolgreiche Jugendarbeit. Die kommunale Unterstützung des Breitensports sei eine gute Investition. „Da packen alle mit an“, lobte Echings Gemeindeoberhaupt. Besonders freute ihn das erfolgreiche Abschneiden des Damenteams, das sich in der Bezirksoberliga behaupten konnte.

Es erfülle ihn mit Freude und Stolz, Ehrfurcht und Dank, so der TSV-Präsident, diesen „geilen Verein“ vertreten zu dürfen, einen Bestandteil der Gemeinde „mit vielen Protagonisten, die viele Fußabdrücke hinterlassen“ hätten: „Wir schreiben aktiv unsere Geschichte“, so Oster. Und dabei gehe es nicht ausschließlich um das Sichtbare, die großen Taten, sondern gerade auch um die unzähligen und unverzichtbaren „kleinen Dinge“. Deshalb war es ihm ein Anliegen, mit Florian Schönigen, Leni Beer und Kare Müller exemplarisch drei Akteure des fleißigen 13-köpfigen Festausschusses ins Rampenlicht zu stellen.

Sechs TSV-Mitglieder für besonderen Einsatz ausgezeichnet

Ebenfalls stellvertretend für die unzähligen ehrenamtlichen Kräfte der Vereinsfamilie wurden sechs TSV-Mitglieder für ihren ebenso engagierten wie langjährigen Einsatz ausgezeichnet: Thomas Reikowski, Michael Widhopf, Helmut Klausner, Marcus Heiss, Karl Merz und Peter Martin.

+ Ehrung der TSV-Urgesteine: (v. l.) Vorsitzender Manni Oster, Helmut Klausner, Karl Merz, Marcus Heiss, Thomas Widhopf, „Vize“ Gerd Beer und Bürgermeister Sebastian Thaler. Es fehlen Thomas Reikowski und Peter Martin. © Wilms

Der Vormittag des abschließenden Festsonntags stand im Zeichen des ökumenischen Gottesdienstes in Neu-Andreas, in dem auch die Fahnenbänder geweiht wurden. Geleitet wurde er von der katholischen Gemeindereferentin Helga Mörtl und dem evangelischen Pfarrer Markus Krusche. Als echter Fußballfan und ehemaliger Kicker zeigte Krusche auf, dass man auf dem Fußballplatz fürs Leben lernen könne: beim gemeinsamen Siegen und gemeinsamen Verlieren. So werden vor allem in jungen Jahren Gemeinschaft und Zusammenhalt vermittelt.

Beim Jubiläum zeigte sich durchgängig, dass beim TSV in der Verbindung von Leistungs- und Breitensport der Fußball bei vielen Familien als generationsübergreifender Bestandteil ihres Alltags begriffen wird. Nicht wenige ehemalige Vereinskicker sind als stolze Väter ihres ebenfalls fußballspielenden Nachwuchses mittlerweile ins Trainer- und Übungsleiterlager übergewechselt. Und längst ist Fußball nicht nur Männer-, sondern ebenso Frauensache. „Wir sind ein Verein mit Tradition, familiär und sportlich erfolgreich“, so hatte Vereinsvorsitzender Manni Oster „seinen“ TSV zutreffend charakterisiert. Sowohl das Jubiläum als auch die dazu aufgelegte, großartige Chronik mit 125 Seiten geballter Vereinsgeschichte zeichnen davon ein eindrucksvolles Gesamtbild.