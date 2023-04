Nach schwerem Unfall bei Eching: Beifahrerin (64) in Wrack eingeklemmt

Von: Wolfgang Schnetz

Teilen

Zwei Schwerverletzte forderte am Freitagabend ein Unfall auf der A9 bei Eching. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Einen Großeinsatz gab es am Freitagabend auf der A 9 in Höhe Eching. Ein 77-Jähriger schleuderte nach einem Unfall mit seinem Audi von der Autobahn.

Eching - Kurz nach 20 Uhr war der 77-Jährige aus dem Landkreis München mit seinem blauen Audi Q 4 die BAB A 9 in Richtung Berlin unterwegs. Als er auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er den grauen VW Tiguan eines Freisingers (34), der mit sehr hohem Tempo unterwegs war.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der Audi touchierte den VW, schleuderte gegen die Mittelschutzplanke aus Beton und anschließend quer über alle Fahrstreifen nach rechts. Dort rutschte der Wagen laut Verkehrspolizei über eine Böschung, walzte einen Wildschutzzaun nieder, überschlug sich und kam mit der Beifahrerseite an einem Baum zum Stehen. Die verletzte Beifahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden. Dazu wurde die Beifahrertür herausgeschnitten. Sie kam per Sanka ins Klinikum Freising – ebenso wie der Fahrer, der diverse Knochenbrüche erlitt.

Tiguan-Fahrer hatte getrunken

Der Tiguan-Fahrer, so stellte sich heraus, hatte getrunken. Ein Alkotest ergab 0,64 Promille. Am Audi entstand Totalschaden in Höhe von rund 50 000 Euro. Der Tiguan wurde an der vorderen rechten Seite demoliert: rund 8000 Euro Schaden. Der Wildschutzzaun wurde über mehrere hundert Meter beschädigt. Hier beträgt der geschätzte Schaden weitere 8000 Euro.