„Werde Euch vermissen“: Echings Rope-Skipping-Pionierin Tina Schmied hängt Seile nach 20 Jahren an den Nagel

Von: Ulrike Wilms

Teilen

Abschiedsfoto mit Rosen: Tina Schmied (3. v. l. unten) sagt Servus und überlässt das Rope-Skipping ihrer ehemaligen Schülerin und Nachfolgerin Rebecca (2. v. l. unten). © Wilms

Seit 2004 hat Tina Schmied beim Rope Skipping unzählige Echinger Kinder und Jugendliche zum Hüpfen gebracht. Nun sagte die Erzieherin (45) Servus.

Eching - Bei einer schwungvollen und emotionalen Abschiedsgala in der Schulturnhalle vollzog sich der geplante Generationswechsel. Denn es soll zukünftig weitergehüpft werden – und zwar mit Nachfolgerin Rebecca Baumann, einer ehemaligen Schülerin, die Schmied ganz offensichtlich mit ihrer Rope-Skipping-Begeisterung dauerhaft anstecken konnte.

Seine Wurzeln hat das Seilspringen in einem Programm der US-Herzstiftung

Bereits in ihrer Jugend hat Tina Schmied Rope Skipping kennengelernt. Damals war der Trendsport noch relativ unbekannt, auch wenn das Seilspringen als weitverbreitetes Spiel im Freien sicherlich viele Erwachsene aus ihrer eigenen Kindheit kennen. Es hatte seinen Ursprung in einem Gesundheitsprogramm der amerikanischen Herzstiftung und konnte sich, nachdem es in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen war, hierzulande sowohl im Schul- wie Vereinssport und auch als eine effektive Form des Konditionstrainings etablieren.

Es sieht spektakulär aus und macht auch in der Gruppe Spaß: das Rope-Skipping mit den diversen Seilchen. © Wilms

Es ist Tina Schmied zu danken, dass diese Art des Seilspringens vor rund zwei Jahrzehnten auch nach Eching importiert wurde. Die Mutter zweier Söhne verschlug es 2003 der Liebe wegen in die Gemeinde. Und da sie nach ihrer Heirat das Rope Skipping nicht missen wollte und es ihr ein Anliegen war, auch andere von diesem Sport zu begeistern, wurde sie mit dem Angebot eines Rope-Skipping-Kurses für Kinder bei der örtlichen Volkshochschule vorstellig. Zwar mit ein wenig Skepsis von der Vhs begleitet, die aber trotzdem bereit war, sich auf sportliches Neuland zu begeben, startete Schmied ihr Rope-Skipping-Pilot-Projekt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Es sprach sich schnell herum, wie toll das Springen und auch das Erlernen verschiedener „Stunts“ ist und wie schnell sich Erfolgserlebnisse in der Gruppe einstellen. Und sogar die Erwachsenen ließen sich von der heute 45-Jährigen animieren, ihre Talente einmal als „Jumping Dads“ und „Jumping Mums“ auszuprobieren.

Die Jumping Rabbits blieben ihren Rope-Skipping-Gruppen meist über viel Jahre treu, besuchten teils mit Schmied zusammen Fortbildungscamps. Sie traten auch immer wieder bei öffentlichen Vorführungen in Erscheinung, setzten die Zuschauer beispielsweise auf der Bürgerhausbühne oder auch im Freien beim Weltkindertag in Erstaunen über ihre teils spektakulären und akrobatischen Seilchen-Kunststücke, die als einstudierte Sprungfolgen und kleine Choreografien zum Besten gegeben werden.

Das Familienleben soll künftig Priorität haben

So auch bei der Abschiedsvorstellung, der ersten öffentlichen Schau nach Corona, wo neben den Familien der Jumping Rabbits auch eine ganze Reihe von „Ehemaligen“ gekommen war. Über die vielen Jahre stand immer wieder samstags das Rope Skipping fix im Wochenplan – und ihre „Hüpfer“ seien ihr sehr ans Herz gewachsen: „Ich werde Euch alle vermissen“, sagte Tina Schmied, die mit Umarmungen und Geschenken verabschiedet wurde. Für sie sei nun der Zeitpunkt gekommen, das Familienleben am Wochenende nicht mehr länger hintanzustellen. Sie freue sich deshalb, in ihrer Ex-Schülerin Rebecca, seit zehn Jahren Rope-Skipperin, eine ambitionierte Gruppenleiterin gefunden haben.

Und wenn mal Not am Mann sein sollte? Dann würde Tina Schmied natürlich „einspringen“.