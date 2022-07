„Ein paar Wegweiser können nicht schaden“ für die 92 Echinger Realschul-Absolventen

Abschlussfeier in der Aula

92 Absolventen haben sich jetzt von der Imma-Mack-Realschule in Eching verabschiedet - stolze 24 von ihnen sogar mit einer Eins vor dem Komma.

Eching - Mit dem Song „Einer für alle und alle für einen“ begann die Abschlussfeier für die Absolventinnen und Absolventen der Imma-Mack-Realschule Eching. Damit zeigten die Chorklassen 5c und 6c, dass die Schule mit ihren Werten eine besondere ist. Dies unterstrich auch Konrektorin Melanie Aufleger, die den Abschlussschülern Pearl S. Bucks Gedanken „Die Jugend soll ihre eigenen Wege gehen, aber ein paar Wegweiser können nicht schaden“ mit auf den Weg gab.

Vize-Landrat Robert Wäger übermittelte für den Landkreis die Glückwünsche zur Mittleren Reife und lobte als 2. Vorsitzender der Lebenshilfe die gute Zusammenarbeit mit den Partnerklassen. Hier zeichneten sich vor allem Teamgeist, Toleranz und Respekt aus. Echings Rathauschef Sebastian Thaler verabschiedete die Schüler in Anlehnung an einen Song der Chorklassen aus dem „Spaßlabor Schule“ und erinnerte sich dabei an seinen eigenen Werdegang. Die Elternbeiratsvorsitzende Andrea Dannhauser lobte, dass die Absolventen ihre „Soft Skills“ beim Zusammensein vor, während und nach dem Unterricht entwickeln konnten. Nadin Camirtasi (10 d) betonte als Vertreterin der Abschluss-Schüler, dass die gemeinsame Zeit an der Schule sehr wichtig war und alle stolz sein können, dass es nun geschafft ist.

Schulleiter bezeichnet Mittlere Reife als „Türöffner für viele weitere Wege“

Vor der Übergabe der Abschlusszeugnisse richtete Schulleiter Gerd Neubert folgende Worte an die Absolventen: „Das Realschulabschlusszeugnis, das ihr gleich erhalten werdet, ist ein Türöffner für viele weitere Wege – sei es eine anspruchsvolle Berufsausbildung, die FOS oder später die Berufsschule“. In dem Zusammenhang ging er auch auf die guten Ergebnisse des Jahrgangs ein. So haben 24 Absolventen eine Eins vor dem Komma.

Eingerahmt von den Zehntklässlern wurden die Abschlussschüler der Partnerklasse 8 e verabschiedet. Hier hob Stefan Schaaf (Konrektor Förderschulzentrum) die gute Kooperation der beiden Schulen hervor. So komme es inzwischen vor, dass Ex-Realschüler ihr Praktikum bei der Lebenshilfe absolvieren oder, dass Sechstklässler bei dem Projekt „Jungs machen sozial“ in die dortigen Aufgabenbereiche hineinschnuppern. Den Abschlussschülern der Partnerklasse biete sich mit dem neuen Abschnitt eine neue Chance.

Auch Urkunden für besonderes Engagement wurden verliehen

Insgesamt haben 92 Schülerinnen und Schüler die Mittlere Reife bestanden. Die besten Fünf wurden geehrt: Etienne Friedrich, Klasse 10 a (Schnitt: 1,00), Leni Kohlmeier, 10c (1,17), Raphael Baumann, 10 b (1,17), Theresa Schreiber, 10 c (1,25) und Sebastian Zimmer, 10 c (1,25). Eine Urkunde für besonderes Engagement an der Schule erhielten Emely Sotor (10 a), Etienne Friedrich (10 a), Hlina Rezaei (10 b), Eve Wein (10 c), Vinzenz Mösl (10 c), Sarah Babassagana (10 d).

Roland Goerge