Action Days hatten es in sich: Satz heißer Ohren für den Rathauschef

Zwei Tage lang ging es bei der Feuerwehr Eching ziemlich heiß her. Über 60 Workshop-Teilnehmer konnten testen und erleben. Mittendrin: Bürgermeister Sebastian Thaler.

Eching – Gemeindechef Sebastian Thaler hatte es sich nicht nehmen lassen, aktiv bei den ersten „Action Days“ auf dem Gelände der FFW Eching dabei zu sein. Neben Erfahrungen über feuerfeste Kleidung, Atemgeräte und Herausforderungen bei einem Brandeinsatz holte er sich dort einen Satz „heiße Ohren“ in der Wärmeerfahrungstestanlage – und bekam den heißen Abkühlungstipp, mal kräftig mit selbigen zu schlackern.

Für 60 Feuerwehrleute aus ganz Bayern, ja sogar aus Baden-Württemberg und Tirol, hielten die zweitägigen Praxisworkshops bei der Feuerwehr Eching, was der Name „Action Days“ versprach. Erstmals machte ein „Kompetenzteam“ des österreichischen Funktionsbekleidungsherstellers Texport für einen „Informationstag mit Lehr- und Lernwerkstatt“ Station in Eching. Die Teilnehmer konnten unter Anleitung Einsatzkleidung und diverse Geräte unter realen Bedingungen testen und so das Zusammenspiel von Mann und Material erleben.

Dazu hatten die Trainer und Referenten, allesamt versierte Feuerwehrkräfte, viele Tonnen „Reisegepäck“ und auch eine eigene Realbrandsimulationsanlage namens „Xenios“ mitgebracht. Dies alles diente dazu, realistische Einsatz-Szenarien zu simulieren und dabei Situationen und ihr Gefährdungspotential richtig einzuschätzen.

Teilnehmer kamen aus ganz Bayern und darüber hinaus

Flankiert wurde der Praxisteil von einem theoretischen Symposium rund um Risiken, Schutz und Sicherheit im Feuerwehrwesen. Die Teilnehmer, unter anderem aus Fahrenzhausen, Regensburg, Neufahrn, Indersdorf, Tettnang, Vierkirchen und natürlich Eching, Dietersheim und Günzenhausen, wurden bei den Praxisworkshops in Kleingruppen durch die Stationen geführt und von einem Trainer begleitet.

Das Feedback der Teilnehmer ebenso wie der Beobachter, darunter Kommandant Stefan Maidl, Stellvertreter Georg Geil und Kreisbrandinspektor Helmut Schmid, war sehr positiv. Begeistert waren die Probanden über die praxisnahen Erfahrungen, die Kontakte untereinander und die Ratschläge, Kniffe und das Know-How, das die Referenten und Trainer zu bieten hatten. So ging es in den Fachvorträgen unter anderem um die Bekämpfung von „Feuerkrebs“, oder das Thema „Clean & Care“, das sich mit dem richtigen Umgang mit kontaminierter Einsatzkleidung und Geräten beschäftigt. Dazu gab es exemplarische Einsatz-Szenarien. Interessant und praxisrelevant gestaltete sich der Testversuch, neuartige Brustgurte anstelle der üblicherweise verwendeten Beckengurte zu verwenden. Dabei wurde deutlich, dass der getestete Brustgurt den Einsatzkräften wesentlich mehr Stabilität und Sicherheit verschafft. Das richtige Verhalten bei einem Atemschutznotfall und Neuerungen beim Schlauch- und Strahlrohrmanagement wurden an zwei weiteren Stationen vorgestellt.

Bis zu 400 Grad heißer Härtetest

Aber nicht nur für die Teilnehmer sind die Action Days ein Gewinn: Auch Entwickler und Hersteller schätzen die permanenten Tests und das Feedback für eine stetige und ständige Optimierung der Hilfsmittel und die Weiterentwicklung ihrer Produkte. Unter den Testpersonen war – auf eigenen Wunsch – auch Bürgermeister Sebastian Thaler, der sich für einen Durchlauf im holzbefeuerten Brandcontainer eigens die obligatorische ärztliche Atemschutztauglichkeit hatte bescheinigen lassen. Gemeinsam mit Kommandant Stefan Maidl absolvierte Thaler in mehrschichtiger Atemschutzbekleidung den bis zu 400 Grad heißen Härtetest in Feuer, Rauch, Dämpfen und Dunkelheit. Er vermag nun aus eigener Anschauung zu beurteilen, welch große körperliche und psychische Belastungen Brandlöschtrupps aushalten müssen. „Bei den gespürten Temperaturen schwitzt man ähnlich wie in der Sauna“ sagte Thaler. Auch wenn es es dem Gemeindechef nur an den Ohrwascheln so richtig heiß geworden ist – länger als 20 Minuten hätte er auch keinesfalls im Feuer stehen mögen.