„Alle zwei Jahre wieder“ ist es soweit

Mit Glockenschlag 14 Uhr begann mit der Eröffnung des Weihnachtsmarkts in Günzenhausen die Adventszeit. Im Wechsel mit Dietersheim laden die drei nördlichen Echinger Ortsteile alle zwei Jahre zu ihrem liebevoll gestalteten Lokalereignis ein.

Günzenhausen –GOD-Vorsitzender Wilfried Liske führte in seiner Begrüßungsrede anhand seiner langen Dankesliste vor Augen, wie groß der für das Gelingen notwendige Gemeinschaftssinn ist. Ergänzend stellte 3. Bürgermeister Thomas Kellerbauer das besondere Flair des kleinen, aber feinen Adventsmarktes heraus. Dieser zeigte sich am frühen Nachmittag in schönstem Sonnenlicht, als die Kinder der Kita Sonnenblume mit ihrer „süßen“ Weihnachtsbäckerei und der Kinderchor der Musikschule mit „Kling Glöckchen klingelingeling“ für einen fröhlichen Auftakt sorgten. In der Tat zeichnen sich die einzelnen Marktstände durch besonderen Zauber aus. Bestückt mit Kunsthandwerk, Kuchen und Keksen aus heimischen Ateliers, Werkstätten und Küchen, und ohne den sonst üblichen Kitsch und Kommerz, locken sie „alle zwei Jahre wieder“ große und kleine Leute nach Günzenhausen, auch aus den Nachbarorten.

Dazu drei imposante Zahlen: 90 Adventskränze haben die Landfrauen gebunden, 45 Bäckerinnen 37 Kilo Platzerl für den GOD-Stand gebacken.

In einer Auflage von 300 Exemplaren wurde ein frisch aufgelegtes Kochbuch angeboten, mit Alltagstipps und -tricks inklusive. Weitere kulinarische Mosaiksteinchen zum vorweihnachtlichen Gesamtbild steuerten Glühwein, Würstl, Kartoffelspirali und Maroni bei, ebenso wie Tortenbuffet und Stubmusi im Saal beim Wirt. Ein Bläserquartett spielte auf und der Nikolaus mit seinen Engerln kam vorbei.

Kleine Besucher waren zur Schatzsuche im Wichtelwald eingeladen, zur Schneeballschlacht – auch ohne Schnee – an der Wurfbude oder auch zum Adventsrätsel. Richtig warm ums Herz durfte es allen beim Krippenspiel der Kinder werden, passend zum 1. Advent.