Alles streng geheim – bis zur großen Zirkus-Gala am Samstag in Eching

80 Mädchen und Buben nehmen heuer am Programm des Echinger Mitmach-Zirkus Echolino teil. © Wilms

80 Kinder aus Eching und Umgebung haben fleißig geprobt - in der Manege und unterm Zeltdach, am Samstag führen sie im Zirkus Echolino in Eching ihr Programm auf.

Eching – Der Zirkus Echolino ist wieder da! 80 einheimische Nachwuchs-Artisten im Alter von sechs bis 14 Jahren laden am Samstag, 9. September, um 15 Uhr im Freizeitgelände zur Gala-Vorstellung ins Zirkuszelt ein.

Seit gut 20 Jahren gehört der fünftägige Mitmach-Zirkus unter Federführung des Jugendzentrums und Mithilfe des Familienzirkus Roberto zu den Highlights des gemeindlichen Ferienprogramms. Und so schnell wie heuer waren die Plätze laut JUZ-Leiter Markus Schweikert noch nie vergeben: Bereits eine Viertelstunde nach Anmeldebeginn konnten sich Interessenten nur noch auf die Warteliste setzen lassen.

Kinder durchlaufen im Mitmachzirkus zehn Zirkusfächer

Ebenfalls rekordverdächtig ist die Zahl der Betreuer: Neben dem dreiköpfigen JUZ-Team und der Zirkusfamilie sind drei angehende Erzieherinnen, zwei Praktikantinnen und 13 Unterstützer aus dem Kreis der JUZ-Besucher im Einsatz. Mit Eifer und Mut durchlaufen die Kinder beim Zirkus-Workshop zehn verschiedene Zirkusfächer – von Akrobatik über Clownerie, Stelzengang und Seiltanz bis zu Jonglage. Dann entscheiden sie sich für die Disziplin, die sie zum Abschluss als Stars in der Manege dem Publikum präsentieren wollen, erarbeiten dazu unter Anleitung die Details.

Bis zur Vorstellung am Samstag wird das Gelände zur elternfreien Zone erklärt. Alles, was dort eingeübt wird, unterliegt, dafür hat Zirkusdirektorin Jessica Frank gesorgt, der höchsten Geheimhaltungsstufe. Der Eintritt für Erwachsene beträgt drei, für Kinder zwei Euro.

von ULRIKE WILMS

