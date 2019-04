Angeblich mit Messer bedroht: Echinger täuscht Raub vor

Ein 20-Jähriger Echinger alarmierte die Polizei, weil er von einem Mann mit einem Messer bedroht worden sein soll. Vor Ort stellt sich die Situation ganz anders dar.

Eching – Bei der Neufahrner Polizei ging am Samstag gegen 4.30 Uhr ein Notruf ein: Ein 20-Jähriger hielt sich in der Nähe der Aral-Tankstelle in Eching auf und gab an, von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht zu werden. Zudem seien ihm Handy, Bargeld und Dokumente geraubt worden. Die Kripo Erding übernahm die Ermittlungen.

Doch als der Echinger in seine Wohnung gebracht wurde, konnten dort fast alle als geraubt deklarierten Gegenstände gefunden werden, so die Polizei. Ob der Mann die Geschichte vorsätzlich erfunden hat oder dies auf seinen Gesundheitszustand zurückzuführen ist, wird nun ermittelt.